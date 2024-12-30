¸áÁ°¡§ºÄ·ô¥µ¥Þ¥êー¡¡ÀèÊª¤Ï¾®ÉýÂ³Íî¡¢Ä«Êý¤ÎÇä¤ê°ì½ä¸å¤Ï²¼¤²½Â¤ë
¡¡£³£°Æü¤ÎºÄ·ô»Ô¾ì¤Ç¡¢ÀèÊªÃæ¿´¸Â·î£³·î¸Â¤Ï¾®ÉýÂ³Íî¡££²£·Æü¤ÎÊÆÄ¹´üºÄÁê¾ì¤¬²¼Íî¡Ê¶âÍø¤Ï¾å¾º¡Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä«Êý¤ÎÇä¤ê¤¬°ì½ä¤·¤¿¤¢¤È¤Ï²¼¤²½Â¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆ¼¡´üÂçÅýÎÎ¤ÎÀ¯ºö¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ìºÆÇ³¤äºâÀ¯ÀÖ»ú³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬°Õ¼±¤µ¤ìÊÆ¶âÍø¤ÎÀè¹â´Ñ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶¯¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤Î»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç¤âÊÆÄ¹´ü¶âÍø¤Ï¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¹ñÆâºÄ¤Î½Å²Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¾®¹â¤¯»Ï¤Þ¤Ã¤¿Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬²¼¤²¤ËÅ¾¤¸¤¿¤³¤È¤«¤é°ÂÁ´»ñ»º¤È¤µ¤ì¤ëºÄ·ô¤òÁª¹¥¤¹¤ëÆ°¤¤â¤¢¤ê¡¢ºÄ·ôÀèÊª¤ÏÄ«Êý¤Ë°ì»þ£±£´£±±ß£¶£µÁ¬¤Þ¤ÇÆð²½¤·¤¿¤¢¤È¤Ï²¼¤²Éý¤ò½Ì¾®¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò¹µ¤¨¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ÏÆ°¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤«¤éÌá¤ê¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸áÁ°£±£±»þ¤ÎÀèÊª£³·î¸Â¤Î½ªÃÍ¤Ï¡¢Á°½µËöÈæ£µÁ¬°Â¤Î£±£´£±±ß£·£·Á¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¸½ÊªºÄ»Ô¾ì¤Ç£±£°Ç¯ºÄ¤ÎÍø²ó¤ê¤Ï¡¢Á°½µËö¤ËÈæ¤Ù¤Æ£°¡¥£°£°£µ¡óÄã²¼¤Î£±¡¥£±£°£µ¡ó¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆ¼¡´üÂçÅýÎÎ¤ÎÀ¯ºö¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ìºÆÇ³¤äºâÀ¯ÀÖ»ú³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬°Õ¼±¤µ¤ìÊÆ¶âÍø¤ÎÀè¹â´Ñ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶¯¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤Î»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç¤âÊÆÄ¹´ü¶âÍø¤Ï¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¹ñÆâºÄ¤Î½Å²Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¾®¹â¤¯»Ï¤Þ¤Ã¤¿Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬²¼¤²¤ËÅ¾¤¸¤¿¤³¤È¤«¤é°ÂÁ´»ñ»º¤È¤µ¤ì¤ëºÄ·ô¤òÁª¹¥¤¹¤ëÆ°¤¤â¤¢¤ê¡¢ºÄ·ôÀèÊª¤ÏÄ«Êý¤Ë°ì»þ£±£´£±±ß£¶£µÁ¬¤Þ¤ÇÆð²½¤·¤¿¤¢¤È¤Ï²¼¤²Éý¤ò½Ì¾®¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò¹µ¤¨¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ÏÆ°¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤«¤éÌá¤ê¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸áÁ°£±£±»þ¤ÎÀèÊª£³·î¸Â¤Î½ªÃÍ¤Ï¡¢Á°½µËöÈæ£µÁ¬°Â¤Î£±£´£±±ß£·£·Á¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¸½ÊªºÄ»Ô¾ì¤Ç£±£°Ç¯ºÄ¤ÎÍø²ó¤ê¤Ï¡¢Á°½µËö¤ËÈæ¤Ù¤Æ£°¡¥£°£°£µ¡óÄã²¼¤Î£±¡¥£±£°£µ¡ó¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS