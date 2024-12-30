¹õÀî²¹Àô Åß¤ÎÉ÷Êª»í¡ÖÅò¤¢¤«¤ê¡×300¸Ä¤ÎÃÝÅôäÆ¤Ç²¹¤«¤¯¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡¡3·î¤Þ¤Ç¡¡·§ËÜ¡¦Æî¾®¹ñÄ®
·§ËÜ¸©Æî¾®¹ñÄ®¤Î¹õÀî²¹Àô¤Ç¡¢ÃÝÅôÏ¶¤ÇÅß¤Î²¹Àô³¹¤ò¾È¤é¤¹¡ÖÅò¤¢¤«¤ê¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹õÀî²¹Àô Åß¤ÎÉ÷Êª»í¡ÖÅò¤¢¤«¤ê¡×300¸Ä¤ÎÃÝÅôäÆ¤Ç²¹¤«¤¯¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡¡3·î¤Þ¤Ç¡¡·§ËÜ¡¦Æî¾®¹ñÄ®
¹õÀî²¹Àô¤Î¡ÖÅò¤¢¤«¤ê¡×¤Ï¡¢12Ç¯Á°¡¢Î¹´ÛÁÈ¹ç¤Ê¤É¤¬»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Ç²¹Àô³¹¤òÎ®¤ì¤ëÀî¤Ê¤É¤ËÃÝ¤òÊÔ¤ó¤Çºî¤Ã¤¿µÇÅôäÆ¡Ê¤Þ¤ê¤È¤¦¤í¤¦¡ËÌó300¸Ä¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Åô¤ê¤¬²¹Àô³¹¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´²ì¤«¤é¡Ö½é¤á¤ÆÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ç¸¸ÁÛÅª¤Ç´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¨¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÅôÏ¶¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÝ¤Ï¶á¤¯¤ÎÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿ÃÝÎÓ¤«¤éÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Î¤»³¤Î´Ä¶ÊÝÁ´¤Ø¤Î»×¤¤¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹õÀî²¹Àô¤Î¡ÖÅò¤¢¤«¤ê¡×¤Ï¡¢ÍèÇ¯¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Î3·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£