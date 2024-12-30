¡Ö¶âÀµ²¸ÀÖ¤¤ÆÃ¹¶Ââ¤ÎÍ¦´ºÀ¤ò¸«¤»¤ë¡×¡¡¥í¥·¥¢ÇÉÊ¼ËÌÄ«Á¯Ê¼¤ÎÆüµ¸ø³«
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¥í¥·¥¢¤ËÇÉÊ¼¤µ¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿ËÌÄ«Á¯Ê¼»Î¤ÎÆüµ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
£²£¸Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¯¥ë¥¹¥¯¤Ç»àË´¤·¤¿ËÌÄ«Á¯·³²¼µéÊ¼»Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¥Û¥ó¤ÎÆüµ¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÆÃ¼ìÀï»ÊÎáÉô¡Ê£Ó£Ï£Æ¡Ë¤¬¸ø³«¤·¤¿¡£
¥Á¥ç¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¥Û¥ó¤ÏÆüµ¤Ë¡ÖÅÞ¤Î²û¤ÎÃæ¤ÇÂ¸Ê¬¤Ë³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤¿¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¼õ¤±¤¿°¦¤è¤êÃÎ¤é¤º¤Ë¼õ¤±¤¿°¦¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤·¡ÖÁÄ¹ñ¼é¸î¤Ï¸øÌ±¤Î¿ÀÀ»¤ÊµÁÌ³¡£·É°¦¤¹¤ëºÇ¹â»ÊÎá´±Æ±»Ö¡ÊÃæÎ¬¡Ë¡Ä³×Ì¿¤Î·³Éþ¤òÃå¤¿¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¾®Ââ¼çÇ¤¾å»Î¤Ë¿Êµé¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤¤¤¦½ËÊ¡¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÅÞ¤Î°¦¤â½³¤Ã¤ÆºÇ¹â»ÊÎá´±Æ±»Ö¤Ë²¸ÃÎ¤é¤º¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¤³¤³¤Ç¾¡Íø¤·¤ÆÁÄ¹ñ¤ËÌá¤ì¤ÐÊìÅÞ¤ËÀÁ´ê¤¹¤ë¡×¤ÈÆüµ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¥Á¥ç¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¥Û¥ó¤Ï¡Öº£²ó¤ÎºîÀï¤Ç»ä¤ÏÂâÎó¤ÎÀèÆ¬¤Ë½Ð¤Æ¡¢Ì¿¤òÊû¤²¤Æ¤âºÇ¹â»ÊÎá´±Æ±»Ö¤ÎÌ¿Îá¤ËÌµ¾ò·ï¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë½¾¤¦¡×¤È¤·¡Ö¶âÀµ²¸ÀÖ¤¤ÆÃ¹¶Ââ¤ÎÌµÇÔ¤ÎÍ¦´ºÀ¤Èµ¾À·À¤òÁ´À¤³¦¤Ë¸«¤»¤ë¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
´Ú¹ñ¤ÈÊÆ¹ñ¤ÏËÌÄ«Á¯¤¬¥í¥·¥¢¤ËºÇÂç£±Ëü£²£°£°£°¿Í¤òÇÉÊ¼¤·¡¢¥¯¥ë¥¹¥¯¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¤³¤ì¤éÊ¼ÎÏ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤È¤ÎÀïÆ®¤ËËÜ³ÊÅª¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£