ÀéÆ²¤¢¤¤Û¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡¡µå³¦Âç¥¹¥¿¡¼¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤Î¼Ö¤Ç¥í¥±¡Ö¥À¥ì¤Î¡©¥µ¥¤¥ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÀéÆ²¤¢¤¤Û¡Ê55¡Ë¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£MLB¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤¿¤³¤È¤ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯ºÇ¸å¤ÎÆüÍËÆü¡¡ÁÝ½ü¡¡¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡¡´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ËèÇ¯¤ä¤ê»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë²Õ½ê¤¢¤ê¤À¤Ê¤¡¡¡¤µ¤Æ¡¢º£Ç¯¤â¸å2Æü¤Û¤É¤Ç¤¹¤Í¡¡³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¤«¡¡»ä¤Ï¡¢¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÇ¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢º£Ç¯ºÇ¸å¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¡Ø¥µ¥¤¥ó¡Ù¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¼Ö¤Ë¾è¤»¤ÆÄº¤±¤¿»ö¡¡½ñ¤Î©¤Æ¤Û¤ä¤Û¤ä¤Î¥µ¥¤¥ó¤È¤È¤â¤Ë2Çñ3Æü¤Î¥í¥±¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥µ¥¤¥ó¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤´ËÜ¿Í¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¯¤é¤¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀéÆ²¡£¡ÖÌÞÏÀ¡ª¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»ö¤Ï°ìÅÙ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤Æ¥À¥ë¤Î¡¢¥¤¥ä¥¤¥ä¥À¥ì¤Î¡©¥µ¥¤¥ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¡£
¡¡¡Ö2025Ç¯ÎÉ¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¡¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¸«¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀéÆ²¤Ï2000Ç¯Ëö¤Ë¥¹¥¥å¡¼¥Ð¥À¥¤¥Ó¥ó¥°»ØÆ³¼Ô¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¡£2008Ç¯8·î¤ËÄ¹½÷¡¢2011Ç¯4·î¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¡£2011Ç¯2·î¤ËËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤Ë°Ü½»¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£