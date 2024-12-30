FCÅìµþ¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤²ÃÆþÃæ¤ÎDFÆÁ¸µÍªÊ¿¡¢Ì¾¸Å²°¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤¬·èÄê
¡¡FCÅìµþ¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ÇÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿DFÆÁ¸µÍªÊ¿¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£30Æü¡¢Î¾¥¯¥é¥Ö¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß29ºÐ¤ÎÆÁ¸µ¤Ï¡¢¾ëÀ¾¹ñºÝÂç³Ø¤«¤é2018Ç¯¤ËFCÎ°µå¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢2020Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ë°ÜÀÒ¸å¡¢2023Ç¯¤«¤éFCÅìµþ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï2024ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç11»î¹ç½Ð¾ì1ÆÀÅÀ¡¢2024J¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç4»î¹ç½Ð¾ì¡¢Å·¹ÄÇÕ JFA Âè104²óÁ´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç1»î¹ç½Ð¾ì¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢8·î15Æü¤ËÌ¾¸Å²°¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¤Ç¤ÏJ1¥ê¡¼¥°¤Ç10»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤Ç¤Ï5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢3Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÆÁ¸µ¤Ï¡¢´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´ÖËþÎ»¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¡¢ÆÁ¸µÍªÊ¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î·èÃÇ¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×Ï¢ÇÆ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥ê¡¼¥°¡¦Å·¹ÄÇÕ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ®¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿FCÅìµþ¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿³èÌö¡¢¹×¸¥¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Éå¤é¤º¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤É¤ì¤À¤±Âç»ö¤«¡¢³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Îý½¬¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Î¤ª±¢¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯È¾¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸½ºß29ºÐ¤ÎÆÁ¸µ¤Ï¡¢¾ëÀ¾¹ñºÝÂç³Ø¤«¤é2018Ç¯¤ËFCÎ°µå¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢2020Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ë°ÜÀÒ¸å¡¢2023Ç¯¤«¤éFCÅìµþ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï2024ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç11»î¹ç½Ð¾ì1ÆÀÅÀ¡¢2024J¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç4»î¹ç½Ð¾ì¡¢Å·¹ÄÇÕ JFA Âè104²óÁ´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç1»î¹ç½Ð¾ì¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢8·î15Æü¤ËÌ¾¸Å²°¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¡¢ÆÁ¸µÍªÊ¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î·èÃÇ¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×Ï¢ÇÆ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥ê¡¼¥°¡¦Å·¹ÄÇÕ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ®¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿FCÅìµþ¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿³èÌö¡¢¹×¸¥¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Éå¤é¤º¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤É¤ì¤À¤±Âç»ö¤«¡¢³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Îý½¬¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Î¤ª±¢¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯È¾¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×