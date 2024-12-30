µð¿Í¡¦µÈÀî¤È¿·ºÊ¤Î¡È±ï¡É¤Ï¡Ö±¿Ì¿¤¹¤®¤ó¤«¡×¡¡ÅÚÃÅ¾ì¤Î·àÃÆ¤ËXÁûÁ³¡Ä¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×
µð¿Í¡¦µÈÀî¤ÎÊü¤Ã¤¿·àÅª¥¢¡¼¥Á¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬´¶¤¸¤¿¡È±ï¡É
¡¡µð¿Í¤ÎµÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÂÎ©²ÂÆà¤µ¤ó¡£²áµî¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÍè¾ì¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»î¹ç¤ÇµÈÀî¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤òÊü¤Ä³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡È±ï¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÎ©¤µ¤ó¤Ï¡Ö²Æ¤ÎGIANTSÂç²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿»î¹ç¤Ç¤Î¥²¥¹¥È¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÍè¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2022Ç¯7·î8Æü¤ÎDeNAÀï¡£1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó2»à¡¢DeNA¤Î¼é¸î¿À¡¦»³ºê¹¯¹¸Åê¼ê¤«¤éµÈÀî¤Ïµ¯»à²óÀ¸¤ÎÆ±ÅÀ¥¢¡¼¥Á¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î°ì·â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¸å¤Î·ëº§Áê¼ê¤¬Íè¤¿»î¹ç¤ÇÆ±ÅÀ¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤ÄµÈÀî¾°µ±±¿Ì¿¤¹¤®¤ó¤«¡×¡Ö¤¨¡¢¥Þ¥¸¤Ç¡ª¡×¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤ó¤«¡×¡ÖµÈÀî¾°µ±¡¢ÂÎ©¤µ¤ó¤¬Íè¾ì¤·¤¿»î¹ç¤Ç9²óÆ±ÅÀ¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¥¢¥Ä¤¤¡×¡Ö¤´ËÜ¿ÍÍè¤¿¤Î¤³¤Î»î¹ç¤¸¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¡È±¿Ì¿¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÎ©¤µ¤ó¤Ï¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Ï¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¡£2018Ç¯¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ç»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤¤¡¢²ÚÎï¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¤ÎÂ®µå¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¤É¤è¤á¤«¤»¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¹ë²÷¤ÊÅêµå¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢µÈÀî¤È¤Î¡È¤Þ¤µ¤«¤Î±ï¡É¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë