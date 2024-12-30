ÂôÂ¼°ì¼ù¡¢°ìÈÌ½÷À¤«¤éÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¼«¿È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¶ì¾Ð¤¤¡¡¡Ö¥¨¥íÃË¼ß¤Ç¤¹¡×ÃæÂ¼¥¢¥ó¤âÄÉ¤¤ÂÇ¤Á
¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¥°¥ë¥á¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Î¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á¡×¤¬£²£¹Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÂôÂ¼°ì¼ù¤ÈÃæÂ¼¥¢¥ó¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ïº£²ó¡¢¿ÀÆàÀî¡¦ÍÕ»³Ä®¤òË¬¤ì¤¿¡£¥°¥ë¥áÃµ¤·¤Ç¤ªÁ¦¤á¤ò¿Ò¤Í¤¿ÃÏ¸µ¤Î½÷À£µ¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤Ï£²¿Í¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£ÃæÂ¼¤ò¸«¤Æ¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½÷À¤¿¤Á¤Ë¡ÖÂôÂ¼¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤¹¤ë¤È£±¿Í¤Î½÷À¤¬¡Ö²¼¥Í¥¿¤È¤«¸À¤¦¡Ä¡×¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤ËÊÖÅú¡£¤¹¤ë¤ÈÃæÂ¼¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂç¤¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂôÂ¼¤â¡ÖÂçÀµ²ò¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£¤µ¤é¤ËÃæÂ¼¤Ë¡Ö¥¨¥íÃË¼ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£