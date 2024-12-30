¹Åç¤¬ÃæÈ×¤òÊä¶¯¡¢¾ÅÆî¤ÎÃæÈ×¤ò»Ù¤¨¤¿MFÅÄÃæÁï¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÇº¤ó¤ÀËö¤Ë¤³¤ÎÁªÂò¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ï30Æü¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ÎÅÄÃæÁï(22)¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¤ÏACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥íU-15¤«¤é¾ÅÆî¤Î-18¤Ë²ÃÆþ¡£2¼ïÅÐÏ¿»þÂå¤ËJ1¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¼ã¤¯¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢2021Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¡£2022Ç¯²Æ¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥³¥ë¥È¥ì¥¤¥¯¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç1¥·¡¼¥º¥ó¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡¢2023Ç¯²Æ¤ËÉüµ¢¡£2024¥·¡¼¥º¥ó¤â¼ç¼´¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¾ÅÆî¤Ç¤ÏJ1ÄÌ»»114»î¹ç7ÆÀÅÀ¡¢¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×ÄÌ»»14»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕÄÌ»»8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥³¥ë¥È¥ì¥¤¥¯¤Ç¤â¥¸¥å¥Ô¥é¡¼¡¦¥×¥í¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç15»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
À¤ÂåÊÌ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤â·Ð¸³¤·¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯À¤Âå¤È¤·¤Æ¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
²¼ÉôÁÈ¿¥»þÂå¤«¤é²á¤´¤·¤¿¾ÅÆî¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤ÇÎ¥¤ì¤ëÅÄÃæ¤Ï¡¢Î¾¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤«¤é²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ÅÄÃæÁï¤Ç¤¹¡£¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤·¡¢¹Åç¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ÇÌó6Ç¯´Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê¤ËÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¤Æ¤â»î¹ç¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃÒ¤µ¤ó¡¢ÉÒ¤µ¤ó¡¢ÉÔËþ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÏ¢ÇÔ¤·¤Æ¾¡¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¿®¤¸¤ÆÀ¼¤ò½Ð¤·±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¥æ¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÃÛ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¥×¥í¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö20ºÐ¤Î»þ¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬Á´¤¯³èÌö¤Ç¤¤º¡¢À¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤¬ÄÌÍÑ¤»¤º¡¢¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¯°ìÈÖ¼«Ê¬¤ò½Ð¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ï³¤³°¤Ç³èÌö¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÀÎ¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡¢³èÌö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¾¡¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¹Í¤¨¤¿¤¯¤µ¤óÇº¤ó¤ÀËö¤Ë¤³¤ÎÁªÂò¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö²þ¤á¤Æ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¿¤Î¤·¤ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÅÄÃæ¤ÏACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥íU-15¤«¤é¾ÅÆî¤Î-18¤Ë²ÃÆþ¡£2¼ïÅÐÏ¿»þÂå¤ËJ1¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¼ã¤¯¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢2021Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¡£2022Ç¯²Æ¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥³¥ë¥È¥ì¥¤¥¯¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç1¥·¡¼¥º¥ó¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡¢2023Ç¯²Æ¤ËÉüµ¢¡£2024¥·¡¼¥º¥ó¤â¼ç¼´¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
À¤ÂåÊÌ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤â·Ð¸³¤·¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯À¤Âå¤È¤·¤Æ¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
²¼ÉôÁÈ¿¥»þÂå¤«¤é²á¤´¤·¤¿¾ÅÆî¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤ÇÎ¥¤ì¤ëÅÄÃæ¤Ï¡¢Î¾¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç
¡Ö¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤«¤é²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ÅÄÃæÁï¤Ç¤¹¡£¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤·¡¢¹Åç¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¢¡¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì
¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ÇÌó6Ç¯´Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê¤ËÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¤Æ¤â»î¹ç¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃÒ¤µ¤ó¡¢ÉÒ¤µ¤ó¡¢ÉÔËþ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÏ¢ÇÔ¤·¤Æ¾¡¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¿®¤¸¤ÆÀ¼¤ò½Ð¤·±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¥æ¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÃÛ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¥×¥í¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö20ºÐ¤Î»þ¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬Á´¤¯³èÌö¤Ç¤¤º¡¢À¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤¬ÄÌÍÑ¤»¤º¡¢¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¯°ìÈÖ¼«Ê¬¤ò½Ð¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ï³¤³°¤Ç³èÌö¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÀÎ¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡¢³èÌö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¾¡¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¹Í¤¨¤¿¤¯¤µ¤óÇº¤ó¤ÀËö¤Ë¤³¤ÎÁªÂò¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö²þ¤á¤Æ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¿¤Î¤·¤ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×