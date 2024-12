「初音ミク Project DIVA」シリーズを手がけるセガと、サイバーエージェントグループのColorful Paletteとの協業による、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』(通称:『プロセカ』)を原作としたアニメ映画『劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク』が、来年(2025年)1月17日より全国の映画館で公開される。

本作には、クリプトン・フューチャー・メディアが開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」が登場。「プロジェクトセカイ」初の劇場アニメ化となる。原作は、音楽を中心としたサブカルチャーが盛んな街「シブヤ」と、人々の“本当の想い”が映し出された不思議な空間「セカイ」を舞台に、少年少女の“本当の想い”そして「自分の歌」を見つける物語を楽しむアプリゲールで、「初音ミク」たちバーチャル・シンガーたちも登場。映画では、ゲームには登場していない新しい「初音ミク」が、「プロセカ」のキャラクターたちと出会い、成長していく姿を、アニメーションスタジオのP.A.WORKSにより完全オリジナルストーリーとして描かれる。■劇場版オープニング主題歌:40mP×sasakure.UK「はじまりの未来」作詞、作曲、編曲を40mPとsasakure.UKがタッグを組み、映画のオープニングを飾る。▼40mPのコメント映画のオープニングを飾る曲ということで、物語と音楽のはじまりを感じられるワクワクするようなメロディーや言葉を詰め込みました。作詞、作曲、編曲からミクの調声に至るまで、ささくれさんとたくさんアイデアを出し合いながら共作しました。どの部分がささくれさんらしいor 40mPらしいかもぜひ楽しみながら聴いてみていただけるとうれしいです!代表作品:「からくりピエロ」「恋愛裁判」「星を繋ぐ」・2008年より初音ミクを中心としたボーカロイド楽曲の制作、動画投稿をスタートさせる。・歌手、アニメ、ゲーム、CM、映画など各方面への楽曲提供や、専門学校での特別講師など幅広い活動を展開している。▼sasakure.UKのコメント生きていると、うれしい事も悲しい事もたくさんあると思うんですが、初音ミクはそんな気持ちを全部うたにしてくれる。変わる季節とともに寄り添ってくれるような歌を。40mPさんとたくさん話し合いながら、色彩感や情景にこだわって制作しました。あなたの人生の未来が、この歌のように色づいてくれるのなら幸いです。代表作品:「*ハロー、プラネット」「トンデモワンダーズ」「フューチャー・イヴ」・自身のサイトを拠点に楽曲を発表する活動の後、VOCALOIDにインスピレーションを受け作詞にも挑戦。・物語のような歌詞と高度な技術で構成されたポップかつ温かみのあるサウンドで唯一無二の音楽性を確立する。■劇場版エンディング主題歌:じん「Worlders」、編曲にTeddyLoid参加作詞、作曲をじんが手がけ、編曲にTeddyLoidが参加し、全ユニット総勢26人歌唱で制作決定。▼じんのコメント歌うことは、とても怖いことです。それを聴く誰かと、それが響く世界と、簡単に繋がってしまう。だから、皆で一緒に歌う曲を作りました。貴方が歌って完成する曲です。一緒に歌ってもらえたらうれしいです。代表作品:「サマータイムレコード」「NEO」「Summering」・作曲家、作詞家、小説家、脚本家など、アーティスト・クリエイターとして幅広く活動。・世界観・ストーリーを盛り込んだノスタルジーな楽曲が、主に若年層から絶大な支持を得ている。▼TeddyLoidのコメントじん君のお誘いを受け、約7年ぶりに一緒に楽曲制作ができ心からうれしく思います。じん君の楽曲は、ストーリー性や心に残るメロディ、そして叙情的な言葉が魅力的で、今回「Worlders」の制作では、その世界観をアレンジでさらに彩ることができ、とても刺激的な時間を過ごせました。誰かと感情を共有したり、1人でいる時もふとした瞬間に口ずさみたくなるような、心に響く楽曲です。ぜひたくさん聴いてください!・日本と米国を拠点に活躍する音楽プロデューサー兼DJ。・Ado「踊」「唱」など多数のヒット曲を手がける。■劇場版ユニット楽曲&バーチャル・シンガー楽曲、制作決定音楽プロデューサーのDECO*27と、アレンジャーとして6人のボカロPで制作。6人のボカロPは、いよわ、Giga、すりぃ、tepe、煮ル果実、堀江晶太(kemu)が集結。各ボカロPが担当するユニットは12月下旬より、『劇場版プロジェクトセカイ』公式Xにて随時発表予定。■あらすじ「キミのことを、教えて。そうすれば、歌がわかるのかもしれない」CDショップで聴いたことのないミクの歌を耳にした星乃一歌。彼女はモニターに、見たことのない姿の”初音ミク”を見つけ、「ミク!?」と思わず声に出す。その声に驚いたミクは、一歌と目が合ったものの、ほどなくして消えてしまう。後日、路上ライブを終えた一歌のスマホに、以前見かけたミクが姿を現す。寂しそうにうつむくミクに、一歌はそっと話を聞いてみると、“想いの持ち主”たちに歌を届けたいのだが、いくら歌っても、その歌が届かないという。ライブで多くの人の心に歌を届ける一歌の姿を見て、彼女のことを知れば自分も“想いの持ち主”たちに歌を届けることが出来るのではと考えたミクは、一歌のもとにやってきたのだった。ミクの願いに「私でよければ」と微笑みながら一歌は答え、初音ミクと少年少女たちの新たな物語が始まる。■キャスト初音ミク:ORIGINAL CV BY 藤田咲鏡音リン・鏡音レン:ORIGINAL CV BY 下田麻美巡音ルカ:ORIGINAL CV BY 浅川悠MEIKO:ORIGINAL CV BY 拝郷メイコKAITO:ORIGINAL CV BY 風雅なおと星乃一歌:野口瑠璃子天馬咲希:礒部花凜望月穂波:上田麗奈日野森志歩:中島由貴花里みのり:小倉唯桐谷遥:吉岡茉祐桃井愛莉:降幡愛日野森雫:本泉莉奈小豆沢こはね:秋奈白石杏:鷲見友美ジェナ東雲彰人:今井文也青柳冬弥:伊東健人天馬司:廣瀬大介鳳えむ:木野日菜草薙寧々:Machico神代類:土岐隼一宵崎奏:楠木ともり朝比奈まふゆ:田辺留依東雲絵名:鈴木みのり暁山瑞希:佐藤日向