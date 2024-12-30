µÈÅÄÍ¥Íø¤¬É¹¾å¤Ç¹ë²÷¥¹¥¤¥ó¥°¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È½Å¤¯¤Æ¡×¡¡¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤ËÂç¶½Ê³¡Ö²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤Ê¤Î¤¬¹¥¤¡×
²£ÉÍ¥°¥ê¥Ã¥Ä¤Î»î¹ç¤Ë¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¡¢É¹¾å¤Çµ±¤¯¾Ð´é
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎµÈÅÄÍ¥Íø¡Ê¥¨¥×¥½¥ó¡Ë¤¬29Æü¡¢°Õ³°¤Ê¾ì½ê¤Ç¡È¹ë²÷¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£²£ÉÍ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤Î»î¹ç¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥Û¥Ã¥±¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÉáÃÊ¤È¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦»Ñ¤Ç¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò°®¤ê¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ë¤âÄ©Àï¡£¡Ö²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤Ê¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¡×¤È¶¥µ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¥ê¡¼¥°¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡Ö²£ÉÍ¥°¥ê¥Ã¥Ä¡½Æü¸÷¥¢¥¤¥¹¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡×Àï¤À¡£¥°¥ì¡¼¤Î¾åÉÊ¤Ê¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¡£¤½¤Î¾å¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥°¥ê¥Ã¥Ä¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤ÏµÇ°¥Õ¥§¡¼¥¹¥ª¥Õ¤ËÅÐ¾ì¡£Âè2¥Ô¥ê¥ª¥É½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢É¹¾å¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤ò30¥á¡¼¥È¥ëÀè¤Î¥´¡¼¥ë¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¡Ö¥·¥å¡¼¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ë¤Ç¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¹ë²÷¥Õ¥©¥í¡¼¥¹¥ë¡¼¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¾¡¼ê¤¬°ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡È¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡É¡£¥´¡¼¥ë±¦¤Ë¤½¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¶ì¾Ð¤¤¤À¡£¼Â¤ÏÊÆ¥Ä¥¢¡¼Å¾ÀïÃæ¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¾ìNHL¤Î»î¹ç¤â´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¡£¥í¡¼¥é¡¼¥¹¥±¡¼¥È¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ï³ê¤ì¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ò²ð¤Ç¡¢²£ÉÍ¥°¥ê¥Ã¥Ä¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÈÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥´¥ë¥Õ¤È¤Î°ã¤¤¤ò¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ñ¥Ã¥¯¤¬½Å¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿µÈÅÄ¡£¥Û¥Ã¥±¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤Ê¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤â¤Á¤í¤óÀäÂÐÅª¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡£ÆÃ¤ËNHL¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÍðÆ®¤â¤Ä¤¤â¤Î¤À¤¬¡Ö¥´¥ë¥Õ¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡º£µ¨¤«¤éÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ËËÜ³Ê»²Àï¤·¤¿24ºÐ¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤·¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤Û¤«¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Î»É·ã¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë