»³¸ýÉ´·Ã¤µ¤ó¡¡±¿Å¾¤ò¶µ¤ï¤ê¡¢°¦¼Ö¤â¥Ñ¥¸¥§¥í¤Ë¡ÄµÞÀÂ¤·¤¿Ì¾¥É¥é¥¤¥Ð¡¼µÁ·»¤È¡Ö37Ç¯¤Îå«¡×¡Ú2024Ç¯¥Ù¥¹¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Û
¸µÆü¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡¢ÍâÆü¤ÎÆü¹Òµ¡¤È³¤ÊÝµ¡¤Î¾×ÆÍ¤È¤¤¤¦ÇÈÍð¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿2024Ç¯¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÅÅ·âº§¡õ¡Ö50-50¡×Ã£À®¡¢Í¿ÅÞ¤¬½°±¡Áª¤ÇÂçÇÔ¡¢¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤¬ÊÖ¤êºé¤¯¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤º¾×·âÅª¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤½¤³¤Ç¡¢ËÜ»ï¤¬ÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¿2024Ç¯¤Î¥¹¥¯¡¼¥×¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤È¤ê¤ï¤±È¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò²þ¤á¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
º£Ç¯3·î¤Ë75ºÐ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¥é¥ê¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¼ÄÄÍ·ú¼¡Ïº¤µ¤ó¡£»°±ºÍ§ÏÂ¤Î»Ð¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÊ¡¦É´·Ã¤µ¤ó¤ÎµÁ·»¤À¡£·ÝÇ½³¦°úÂà¸å¡¢°ìÈÌ¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÉ´·Ã¤µ¤ó¤Ë¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ä°¦¼ÖÁª¤Ó¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¸òÎ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë2¿Í¤Îå«¤È¤Ï¡½¡½¡£¡Ê°Ê²¼¡¢½÷À¼«¿È2024Ç¯4·î9Æü¹æ¡Ë¢¨Ç¯Îð¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¥Þ¥Þ
¡Ô¿¿»÷¤Î¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡£´¶Éþ¤Ç¤¹¡Õ
3·î18Æü¡¢¥é¥ê¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¦¼ÄÄÍ·ú¼¡Ïº¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯75¡Ë¤Îë¾Êó¤ËÀÜ¤·¡¢¤³¤¦¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï»°±ºÍ§ÏÂ¡Ê72¡Ë¡£ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤é¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤ò´µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£·î¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍÆÂÎ¤¬µÞ¤Ë°²½¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡Ç87Ç¯¤ËÍ§ÏÂ¤Î»Ð¡¦¤Ò¤í»Ò¤µ¤ó¤È·ëº§¡£Í§ÏÂ¡¦É´·Ã¤µ¤ó¡Ê65¡ËÉ×ºÊ¤ÎµÁÍý¤Î·»¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£À¤³¦°ì²á¹ó¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¼«Æ°¼ÖÂÑµ×¥ì¡¼¥¹¡Ö¥À¥«¡¼¥ë¥é¥ê¡¼¡×¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¡Ê¡Ç97Ç¯¡Ë¤ò¤Ï¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢¥é¥ê¡¼³¦¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿°ÎÂç¤ÊµÁ·»¤Î¸½ÌòÃæ¡¢É´·Ã¤µ¤óÉ×ºÊ¤Ï¥ì¡¼¥¹¤Î¤³¤È¤ò¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö³¤³°¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹·ë²Ì¤ò¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÎ±¼éÈÖ¤ò¤¹¤ë¤Ò¤í»Ò¤µ¤ó¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤¤¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¥±¥¬¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¼«Æ°¼Ö¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡Ç71Ç¯¤Ë»°É©¼«Æ°¼Ö¹©¶È¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢30Ç¯°Ê¾åÀìÂ°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¸å¡¢¡Ç03Ç¯¤ËÆü»º¼«Æ°¼Ö¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥àÊ×Îò¤¬¡È»°±º²È¤Î°¦¼Ö¡É¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê¤«¤«¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¸ì¤ë¡£
¡ÖÉ´·Ã¤µ¤ó¤Ï¡Ç86Ç¯Ëö¤´¤í¤Ë±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¼Ö¤Ï»°É©¼«Æ°¼Ö¤Î¥®¥ã¥é¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤¬¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¶È¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ±Ä¶È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿»°É©¼Ö¤¬¥®¥ã¥é¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
Ä¹ÃË¡¦Í´ÂÀÏ¯¡Ê39¡Ë¡¢¼¡ÃË¡¦µ®Âç¡Ê38¡Ë¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢°¦¼Ö¤Ï¥®¥ã¥é¥ó¤«¤é¤ä¤Ï¤ê»°É©¤Î¥Ñ¥¸¥§¥í¤Ø¡£4WD¤ÎÂç·¿¼Ö¤ò¡¢É´·Ã¤µ¤ó¤Ï·Ú²÷¤Ë¾è¤ê¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¡¢ËÜ»ï¤Î¼èºà¤Ë¶á½ê¤Î¼çÉØ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉ´·Ã¤µ¤ó¤Ï±¿Å¾¤ò¤ªµÁ·»¤µ¤ó¤Î¼ÄÄÍ·ú¼¡Ïº¤µ¤ó¤Ë½¬¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»°É©¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤â¡¢¤ªµÁ·»¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡×
ÅÁÀâ¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÉ´·Ã¤µ¤ó¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¹âµéÍ¢Æþ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹ñ»º¼Ö¤òÁª¤ó¤ÀÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢µÁ·»¤òÂº½Å¤¹¤ë»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£É´·Ã¤µ¤ó¤ÏÀ¤³¦Åª¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Ä¾ÅÁ¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤µ¤Ð¤¤Ç¡¢¤¼¤ó¤½¤¯¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ÂÊì¤ÎÄÌ±¡¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÍÄÃÕ±à¤Ø¤ÎÁ÷·Þ¡¢¤È¤¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤ò¾è¤»¤Æ»³Íü¸©¤ÎÀ¶Î¤¤Ë¤¢¤ëÍ§ÏÂ¤ÎÎ¾¿Æ¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø¡£²ÈÂ²¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¥ë¥È¶µ¼¼¤ÎÃç´Ö¤ò¾è¤»¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ø½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¤â¥Ñ¥¸¥§¥í¤ÏÂç³èÌö¡£É´·Ã¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»°É©¼Ö¤Ï¤È¤â¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°¦¼Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Í§ÏÂ¤ÈÉ´·Ã¤µ¤ó¤Î·ëº§25Ç¯¤Î¶äº§¼°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢°¦¼Ö¤ÏÆü»º¼«Æ°¼Ö¤Î¶ä¿§¤Î¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¾¯¤·Á°¡¢¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸½Ìò¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤òµá¤á¤Æ¡¢Âà¿¦¤ÎÆ»¤òÁªÂò¤·¤¿¡Ù¤ÈÏÃ¤·¡¢Æü»º¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü»º¼Ö¤Ø¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤Ï¡¢É´·Ã¤µ¤ó¤ÎµÁ·»¤òÎ©¤Æ¤ëÍ¥¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
Í§ÏÂ¤â¤Þ¤¿¡¢¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÂº·É¤·¡¢¤Ò¤í»Ò¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤¤Ã¶Æá¤µ¤ó¤À¤è¡£¤ª¤ì¤Ï¹¥¤¤À¤·¡¢¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼ÄÄÍ¤µ¤óÉ×ºÊ¤Î·ëº§¤«¤é37Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢2¤Ä¤Î²ÈÂ²¤Ï¼Ö°Ê³°¤Î¡Èå«¡É¤Ç¤â¶¯¤¯·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£À¶Î¤¤Î¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç²á¤´¤¹ºÝ¤Ï¡¢Í´ÂÀÏ¯¡¢µ®Âç¡¢¤½¤·¤Æ¼ÄÄÍ¤µ¤óÉ×ºÊ¤ÎÄ¹ÃË¡¦·úÂÀ¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤¬¡È3¿Í·»Äï¡É¤Î¤è¤¦¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¡¢°ÊÁ°¤ÎËÜ»ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¼ÄÄÍ¤µ¤óÉ×ºÊ¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍ´ÂÀÏ¯¤âµ®Âç¤â¡¢É´·Ã¤Ë¡Ø¤â¤¦¿²¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢·úÂÀ¤À¤±¤Ï¡Ø¥¤¥ä¤À¤â¤ó¡¢ËÍ¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¹¥¤·ù¤¤¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦Äï¡ÊÍ§ÏÂ¡Ë¤«¤é¡Ø¤ï¤¬¤Þ¤Þ¸À¤ï¤º¤Ë¿©¤Ù¤í¡Ù¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·úÂÀ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄï¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤âÉÝ¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¤Ò¤í»Ò¤µ¤ó¡Ë
³¤³°¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç²È¤ò¶õ¤±¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤ËÂå¤ï¤ê¡È¸·¤·¤¤Éã¡É¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿Í§ÏÂ¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤¿·úÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡¢å¯ÌÚ·úÂÁ¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤Ï¤¿¤·¤¿¡£
¡Ç90Ç¯ÂåÈ¾¤Ð°Ê¹ß¤Ï¡¢Í§ÏÂ¤ÎÎ¾¿Æ¤òÅìµþ¡¦¹ñÎ©¤Î¼«Âð¤Ë·Þ¤¨¡¢¤ä¤¬¤ÆÉ´·Ã¤µ¤óÉ×ºÊ¤¬²ð¸î¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¡£Á°½Ð¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¤Ò¤í»Ò¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2¿Í¤Ç¤¤¤Ä¤â90Âå¤ÎÎ¾¿Æ¤ÎÌÌÅÝ¤ò¤ß¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤È¤¯¤ËÉ´·Ã¤Ï¡¢Àä¤¨¤ºÎ¾¿Æ¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Î¾¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢É´·Ã¤Ï»ä°Ê¾å¤ËÌ¼¤é¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»ä°Ê¾å¤Ë¡¢Î¾¿Æ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¤Í¡×
²È»ö¡¢°é»ù¡¢²ð¸î¤Î¶ìÏ«¤Ê¤É¤ò¤ß¤¸¤ó¤â¸«¤»¤º¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤ëµÁÍý¤ÎËå¤ò¡¢¼ÄÄÍ¤µ¤óÉ×ºÊ¤Ï¡ÈÉ´·Ã¤Á¤ã¤ó¤Ï¼çÉØ¤Î´Õ¡É¤È¾Î»¿¤·¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢¼ÄÄÍ¤µ¤óÉ×ºÊ¤¬¹ñÎ©¤òË¬¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢¤Ò¤í»Ò¤µ¤ó¤¬Í¼¿©¤òºî¤ê¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÉ´·Ã¤µ¤óÉ×ºÊ¤¬±Ç²è¥Ç¡¼¥È¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£2¤Ä¤Î²ÈÂ²¤¬¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¡¢¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¹ç¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê´Ø·¸À¤Ï¡¢É´·Ã¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿´¤Î»Ù¤¨¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤ÎºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ï¡Ö·ÑÂ³¤ÏÎÏ¤Ê¤ê¡×¤À¤Ã¤¿¡£°¦¼Ö¤Î±¿Å¾ÀÊ¤ËºÂ¤ë¤¿¤Ó¡¢É´·Ã¤µ¤ó¤Ï¾ðÇ®¤ÈÍ¥¤·¤µ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¡È¤ªµÁ·»¤µ¤ó¡É¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤À¤í¤¦¡£