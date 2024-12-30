À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¥¢¥Ç¥ê¥¢¥ì¥È¥í¡×¥³¥é¥ÜÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¥ì¥È¥í¤«¤ï¤¤¤¤Å¹Æâ¤È¥°¥Ã¥º¤Ï¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤À¤è
¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¿Íµ¤¤Îºë¶Ì¤Ë¤¢¤ëÍ·±àÃÏ¡ÖÀ¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¡×¤¬¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥Ç¥ê¥¢¥ì¥È¥í¡×¤È¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»ÜÃæ¡£
±àÆâ¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
isutaÊÔ½¸Éô¤¬²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥¢¥Ç¥ê¥¢¥ì¥È¥í¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤¬³«ºÅÃæ¡¿ºë¶Ì¡¦À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á
2024Ç¯3·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2025Ç¯3·î31Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¡¢ºë¶Ì¡¦À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¥¢¥Ç¥ê¥¢¥ì¥È¥í¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¡£
¿´¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê²¹¤«¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ê¤Ä¤«¤·¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ö¥¢¥Ç¥ê¥¢¥ì¥È¥í¡×¤È¡¢¡Ø¿´¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ë¹¬Ê¡´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÀ¤³¦¡Ù¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤ë¡ÖÀ¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¡×¤¬¥³¥é¥Ü¤·¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¶õ´Ö¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥ª¥ì¥ó¥¸¤ä²«¿§¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ê¿§»È¤¤¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¾¼ÏÂ¤ÎµÊÃãÅ¹¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤ß¤¿¤¤¡Ä¡£
±àÆâ¤Ë¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö·Ú¿©¡¦ÇäÅ¹ ¥ß¥ë¥¯¥Û¡¼¥ë¡×¤¬¡¢¥¢¥Ç¥ê¥¢¥ì¥È¥í°ì¿§¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¼ÏÂ¥¢¥Ç¥ê¥¢¤ÎÂåÉ½ÊÁ¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ø¥¢¥ê¥¹¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿²Ö¤äÆ°Êª¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ç¥ê¥¢ÊÁ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤â¡ý
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¥¤¥à¥½¡¼¥À¡ÊÀÄ¿§¡Ë¡×¡ÊÀÇ¹þ850±ß¡Ë¤È¡ÖÍÈ¤²¥Ñ¥ó¡Ê¤¤ÊÊ´¡Ë¡×¡ÊÀÇ¹þ380±ß¡Ë¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡È¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¥¤¥à¡É¤È¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥µ¥¯¥é¥ó¥Ü¤Ë¿´Ìö¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
Å¹Æâ¤Ï¤É¤³¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¡¢¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤è¤ê¤«¤ï¤¤¤¯»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤³¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¡Ö¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡×¤Ë¤¤å¤ó
¥¢¥Ç¥ê¥¢¥ì¥È¥í¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤ÎÌ¾Êª¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÍ¼Æü¤ÎµÖ¾¦Å¹³¹¡×¤ÇÎ®¹ÔÃæ¤À¤È¤¤¤¦¡Ø¥¯¥ê¥¤¥à¥½¡¼¥À¡Ù¤È¡ØÀÖÅÅÏÃ¡Ù¤¬¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥°¥Ã¥º¤Ç¡¢Á´Éô½¸¤á¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ì¥È¥í¤Ê¿§»È¤¤¤ä¥Õ¥©¥ó¥È¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¡£
¥Ð¥Ã¥¸¤ä¥á¥â¥Ñ¥Ã¥É¡¢¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Á¤ª¤·¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¡ÖÀ¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ç¥ê¥¢¥°¥é¥¹¡Ê¥¯¥ê¥¤¥à¥½¡¼¥À¡¿ÀÖÅÅÏÃ¡Ë¡×¡Ê³ÆÀÇ¹þ1320±ß¡Ë¡£
¡Ö·Ú¿©¡¦ÇäÅ¹ ¥ß¥ë¥¯¥Û¡¼¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¥°¥é¥¹ÉÕ¤¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¥¤¥à¥½¡¼¥À¡×¡ÊÀÇ¹þ1850±ß¡Ë¤È¤·¤Æ¥¯¥ê¥¤¥à¥½¡¼¥À¤¬À¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤è¡£
¥ì¥È¥í¤«¤ï¤¤¤¤À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤Î¡Ö¥°¥Ã¥º¡×¤â¥Á¥§¥Ã¥¯
¥¢¥Ç¥ê¥¢¥ì¥È¥í¤È¤Î¥³¥é¥Ü°Ê³°¤Ë¤â¡¢À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤Ë¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¥°¥Ã¥º¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª
¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤Ë¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¤ä¥¯¥ê¥¤¥à¥½¡¼¥À¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¡£
Æ¬¤ËÉÕ¤±¤Æ¥ì¥È¥í¤Ê¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¡£
¤ªÅÚ»º¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö¥¯¥ê¥¤¥à¥½¡¼¥À¤Î»ØÎØ¡×¡ÊÀÇ¹þ500±ß¡Ë¤Ï¡¢¤è¡Á¤¯¸«¤ë¤È¤È¤Æ¤â¥ê¥¢¥ë¤Êºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤Î¥¯¥ê¥¤¥à¥½¡¼¥À¤¬»Ø¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡£
Æ±¤¸¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
T¥·¥ã¥Ä¤ä¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
¡ÖÍ¼Æü¤ÎµÖ¾¦Å¹³¹¡×¤Ë¤¢¤ë¤ªÅ¹¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤â¤¤¤¤ê¾¦Å¹³¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ËÍÏ¤±¹þ¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥ì¥È¥í¤«¤ï¤¤¤¤¤Ë¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¡ª
ºë¶Ì¡¦À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¥¢¥Ç¥ê¥¢¥ì¥È¥í¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥È¥í¤«¤ï¤¤¤¤¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢¥¢¥Ç¥ê¥¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤É¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤â¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤¤¤µ¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á
½»½ê¡§ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô»³¸ý2964
±Ä¶È»þ´Ö¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§1Æü¥ì¥Â¥ã¡¼ÀÚÉä¡Ê¤æ¤¦¤¨¤ó¤ÁÆþ±à¡Ü¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¾è¤êÊüÂê¡Ê°ìÉô½ü¤¯¡Ë¡ËÂç¿Í ÀÇ¹þ4900±ß¡¿¾®¿Í ÀÇ¹þ3600±ß¡¢Í¼¤ä¤±¥ì¥Â¥ã¡¼ÀÚÉä ¢¨2025Ç¯1·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç¡ÊÍ¼ÊýÆþ±à¡Ü¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¾è¤êÊüÂê¡Ê°ìÉô½ü¤¯¡Ë¡ËÂç¿Í ÀÇ¹þ2900±ß¡¿¾®¿Í ÀÇ¹þ2100±ß¡¢¡Ö¤Õ¤·¤®ÂÌ²Û»Ò²° Á¬Å·Æ² ¥¶¡¦¥ê¥¢¥ë¡×¤Õ¤·¤®ÂÌ²Û»Ò¸ò´¹·ô ÀÇ¹þ1320±ß
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.seibu-leisure.co.jp/amusementpark/index.html
±àÆâ¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
isutaÊÔ½¸Éô¤¬²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥¢¥Ç¥ê¥¢¥ì¥È¥í¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤¬³«ºÅÃæ¡¿ºë¶Ì¡¦À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á
2024Ç¯3·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2025Ç¯3·î31Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¡¢ºë¶Ì¡¦À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¥¢¥Ç¥ê¥¢¥ì¥È¥í¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¡£
¥ª¥ì¥ó¥¸¤ä²«¿§¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ê¿§»È¤¤¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¾¼ÏÂ¤ÎµÊÃãÅ¹¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤ß¤¿¤¤¡Ä¡£
±àÆâ¤Ë¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö·Ú¿©¡¦ÇäÅ¹ ¥ß¥ë¥¯¥Û¡¼¥ë¡×¤¬¡¢¥¢¥Ç¥ê¥¢¥ì¥È¥í°ì¿§¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¼ÏÂ¥¢¥Ç¥ê¥¢¤ÎÂåÉ½ÊÁ¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ø¥¢¥ê¥¹¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿²Ö¤äÆ°Êª¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ç¥ê¥¢ÊÁ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤â¡ý
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¥¤¥à¥½¡¼¥À¡ÊÀÄ¿§¡Ë¡×¡ÊÀÇ¹þ850±ß¡Ë¤È¡ÖÍÈ¤²¥Ñ¥ó¡Ê¤¤ÊÊ´¡Ë¡×¡ÊÀÇ¹þ380±ß¡Ë¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡È¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¥¤¥à¡É¤È¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥µ¥¯¥é¥ó¥Ü¤Ë¿´Ìö¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
Å¹Æâ¤Ï¤É¤³¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¡¢¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤è¤ê¤«¤ï¤¤¤¯»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤³¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¡Ö¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡×¤Ë¤¤å¤ó
¥¢¥Ç¥ê¥¢¥ì¥È¥í¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤ÎÌ¾Êª¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÍ¼Æü¤ÎµÖ¾¦Å¹³¹¡×¤ÇÎ®¹ÔÃæ¤À¤È¤¤¤¦¡Ø¥¯¥ê¥¤¥à¥½¡¼¥À¡Ù¤È¡ØÀÖÅÅÏÃ¡Ù¤¬¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥°¥Ã¥º¤Ç¡¢Á´Éô½¸¤á¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ì¥È¥í¤Ê¿§»È¤¤¤ä¥Õ¥©¥ó¥È¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¡£
¥Ð¥Ã¥¸¤ä¥á¥â¥Ñ¥Ã¥É¡¢¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Á¤ª¤·¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¡ÖÀ¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ç¥ê¥¢¥°¥é¥¹¡Ê¥¯¥ê¥¤¥à¥½¡¼¥À¡¿ÀÖÅÅÏÃ¡Ë¡×¡Ê³ÆÀÇ¹þ1320±ß¡Ë¡£
¡Ö·Ú¿©¡¦ÇäÅ¹ ¥ß¥ë¥¯¥Û¡¼¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¥°¥é¥¹ÉÕ¤¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¥¤¥à¥½¡¼¥À¡×¡ÊÀÇ¹þ1850±ß¡Ë¤È¤·¤Æ¥¯¥ê¥¤¥à¥½¡¼¥À¤¬À¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤è¡£
¥ì¥È¥í¤«¤ï¤¤¤¤À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤Î¡Ö¥°¥Ã¥º¡×¤â¥Á¥§¥Ã¥¯
¥¢¥Ç¥ê¥¢¥ì¥È¥í¤È¤Î¥³¥é¥Ü°Ê³°¤Ë¤â¡¢À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤Ë¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¥°¥Ã¥º¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª
¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤Ë¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¤ä¥¯¥ê¥¤¥à¥½¡¼¥À¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¡£
Æ¬¤ËÉÕ¤±¤Æ¥ì¥È¥í¤Ê¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¡£
¤ªÅÚ»º¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö¥¯¥ê¥¤¥à¥½¡¼¥À¤Î»ØÎØ¡×¡ÊÀÇ¹þ500±ß¡Ë¤Ï¡¢¤è¡Á¤¯¸«¤ë¤È¤È¤Æ¤â¥ê¥¢¥ë¤Êºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤Î¥¯¥ê¥¤¥à¥½¡¼¥À¤¬»Ø¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡£
Æ±¤¸¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
T¥·¥ã¥Ä¤ä¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
¡ÖÍ¼Æü¤ÎµÖ¾¦Å¹³¹¡×¤Ë¤¢¤ë¤ªÅ¹¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤â¤¤¤¤ê¾¦Å¹³¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ËÍÏ¤±¹þ¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥ì¥È¥í¤«¤ï¤¤¤¤¤Ë¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¡ª
ºë¶Ì¡¦À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¥¢¥Ç¥ê¥¢¥ì¥È¥í¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥È¥í¤«¤ï¤¤¤¤¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢¥¢¥Ç¥ê¥¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤É¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤â¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤¤¤µ¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á
½»½ê¡§ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô»³¸ý2964
±Ä¶È»þ´Ö¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§1Æü¥ì¥Â¥ã¡¼ÀÚÉä¡Ê¤æ¤¦¤¨¤ó¤ÁÆþ±à¡Ü¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¾è¤êÊüÂê¡Ê°ìÉô½ü¤¯¡Ë¡ËÂç¿Í ÀÇ¹þ4900±ß¡¿¾®¿Í ÀÇ¹þ3600±ß¡¢Í¼¤ä¤±¥ì¥Â¥ã¡¼ÀÚÉä ¢¨2025Ç¯1·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç¡ÊÍ¼ÊýÆþ±à¡Ü¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¾è¤êÊüÂê¡Ê°ìÉô½ü¤¯¡Ë¡ËÂç¿Í ÀÇ¹þ2900±ß¡¿¾®¿Í ÀÇ¹þ2100±ß¡¢¡Ö¤Õ¤·¤®ÂÌ²Û»Ò²° Á¬Å·Æ² ¥¶¡¦¥ê¥¢¥ë¡×¤Õ¤·¤®ÂÌ²Û»Ò¸ò´¹·ô ÀÇ¹þ1320±ß
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.seibu-leisure.co.jp/amusementpark/index.html