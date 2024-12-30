¡Ö¾®Ç¾½Ð·ì¤Î¼£ÎÅ¤È¥ê¥Ï¥Ó¥êË¡¡×¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©°å»Õ¤¬´Æ½¤¡ª
¤Ò¤É¤¤Æ¬ÄË¡¦¤á¤Þ¤¤¡¦¤Õ¤é¤Ä¤¤Ê¤É¤¬ÉÑÈË¤Ëµ¯¤³¤ë¤È¡¢Ç¾¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ç¾¤Çµ¯¤³¤ëÇ¾·ì´É¾ã³²¡ÊÇ¾Â´Ãæ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Ç¾½Ð·ì¡¦Ç¾¹¼ºÉ¡¦¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÇ¾½Ð·ì¤Ï½Ð·ì¤ÎÉô°Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¾®Ç¾¤Çµ¯¤³¤ëÇ¾½Ð·ì¤¬¾®Ç¾½Ð·ì¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¡¢¾®Ç¾½Ð·ì¤Î¸¶°ø¡¦Á°Ãû¡¦¾É¾õ¡¦¼£ÎÅÊýË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¾®Ç¾½Ð·ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤ÏMedical DOC¤Ë¤Æ¡Ø¡Ö¾®Ç¾½Ð·ì¡×¤ÎÁ°Ãû¤È¤Ê¤ë¾É¾õ¡¦¸¶°ø¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©°å»Õ¤¬´Æ½¤¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
¹ÃÈå¾Â ÌÒ¡Ê¾å¾ì´ë¶È»º¶È°å¡Ë
Âçºå»ÔÎ©Âç³Ø¡Ê¸½¡¦Âçºå¸øÎ©Âç³Ø¡Ë°å³ØÉô°å³Ø²ÊÂ´¶È¡£ÂçºåµÞÀ´ü¡¦Áí¹ç°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー³°²Ê¸å´üÎ×¾²¸¦½¤°å¡¢ÂçºåÏ«ºÒÉÂ±¡¿´Â¡·ì´É³°²Ê¸å´üÎ×¾²¸¦½¤°å¡¢¹ñÎ©ÉÂ±¡µ¡¹½Âçºå°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¿´Â¡·ì´É³°²Ê°å°÷¡¢ÂçºåÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¿´Â¡·ì´É³°²ÊÈó¾ï¶Ð°å»Õ¡¢Âç¼êÁ°ÉÂ±¡µßµÞ²Ê°åÄ¹¡£¾å¾ì´ë¶È»º¶È°å¡£ÆüËÜ³°²Ê³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÉÂ±¡Áí¹ç¿ÇÎÅ°å³Ø²ñÇ§Äê°å¤Ê¤É¡£Ãø½ñ¤Ï¡ÖÅÔ»ÔÉôÆó¼¡µßµÞ1ÉÂ±¡¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÎð¼ÔµßµÞ°åÎÅ¤Î¸½¾õ¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡×¡Ö¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÂçºå»ÔÃæ¿´Éô¤ÎÆó¼¡µßµÞ£±ÉÂ±¡¤Ç¤ÎµßµÞ°åÎÅ¤Î¸½¾õ¡×¡ÖÇÅ¼ïÀ·ì´ÉÆâ¶Å¸Ç¾É¸õ·²¤ò¹çÊ»¤·¤¿µÞÀ²õ»àÀÃÀÇ¹±ê¤ËÂÐ¤·¤ÆrTMÅêÍ¿¤ª¤è¤ÓÊ¢¹Ð¶À²¼ÃÀÇ¹Å¦½Ð½Ñ¤ò»Ü¹Ô¤·ÎÉ¹¥¤Ê·Ð²á¤òÆÀ¤¿°ìÎã¡×¤Ê¤É¡£
¾®Ç¾½Ð·ì¤Î¼£ÎÅ¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê
¾®Ç¾½Ð·ì¤Î¼£ÎÅÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ç¾½Ð·ì¤Î¼£ÎÅÊýË¡¤Ï½Ð·ì¤ÎÎÌ¤ä½Ð·ìÉô°Ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¡¢½Ð·ì¤ÎÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¿À·Ð³ØÅª¤Ê½ê¸«¤¬·Ú¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¼ê½Ñ¤Ï¤»¤ºÆâ²ÊÅª¼£ÎÅ¤Ç·Ð²á´Ñ»¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¾®Ç¾¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏÈæ³ÓÅª¾¯ÎÌ¤Î½Ð·ì¤Ç¤â¼ê½Ñ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£½Ð·ì¤Ï¿ô½µ´Ö¤ÇµÛ¼ý¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¹ß°µºÞ¤Ë¤è¤ë·ì°µ¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ò¹Ô¤¤¡¢»ß·ìºÞ¤äÇ¾¤Î¤à¤¯¤ß¤òÍÞ¤¨¤ëÌô¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½Ð·ì¤ÎÉô°Ì¤ä·ì¼ð¤ÎÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³°²ÊÅª¼ê½Ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ì¼ð¤ò¼è¤ê½ü¤¯¼ê½ÑÊýË¡¤Ï¡¢Á´¿ÈËã¿ì¤Ç¹Ô¤¦³«Æ¬·ì¼ð½üµî½Ñ¤äÆâ»ë¶ÀÅª·ì¼ð½üµî½Ñ¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
Æþ±¡´ü´Ö¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¾®Ç¾½Ð·ì¤Î¾ì¹ç¤ÎÆþ±¡´ü´Ö¤Ï¡¢¾É¾õ¤ä½Å¾ÉÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¡¢³°²ÊÅª¼ê½Ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¦¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤ÇÂç¤¤¯°ã¤¦¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
·ÚÅÙ¤Î¾ì¹ç¤Ï¿ô½µ´ÖÄøÅÙ¤ÈÈæ³ÓÅªÁá¤¯Âà±¡¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢½ÅÅÙ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏÆþ±¡´ü´Ö¤¬Ä¹´ü¤ËµÚ¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¤Ç¤¤ëÉÂ±¡¤ËÅ¾±¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æþ±¡´ü´Ö¤âÄ¹¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
À¸Â¸Î¨¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾®Ç¾½Ð·ì¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÀ¸Â¸Î¨¤Ï¡¢¾É¾õ¡¦È¯¾ÉÉô°Ì¡¦·ò¹¯¾õÂÖ¡¦Ç¯Îð¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£½Å¾É¤Î¾®Ç¾½Ð·ì¤Ç°Õ¼±¾ã³²¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¦¹âÎð¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¦´ðÁÃ¼À´µ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢À¸Â¸Î¨¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ç¾½Ð·ìÁ´ÂÎ¤Î5Ç¯À¸Â¸Î¨¤Ï¡¢Ìó50～60¡óÄøÅÙ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¾®Ç¾½Ð·ì¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ï¡¢È¯ÉÂ¸åÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÎµÞÀ´ü¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¤Î¤¬½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ëÉÂ±¡¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬¹Ô¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¤Ç¤¤ëÉÂ±¡¤ËÅ¾±¡¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÆâÍÆ¤Ïºî¶ÈÎÅË¡¡¦Íý³ØÎÅË¡¡¦¸À¸ìÄ°³ÐÎÅË¡¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¾É¾õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£²óÉü´ü¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢Êâ¹Ô¤Ê¤ÉÆü¾ïÅª¤ÊÆ°ºî¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ï¡¢¾®Ç¾½Ð·ì¤Ë¤è¤ë¸å°ä¾É¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍ¸ú¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÆþ±¡Ãæ¤Î¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Âà±¡¤·¤Æ¤«¤é¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
Æ¬ÄË¡¦¤á¤Þ¤¤¡¦¤Õ¤é¤Ä¤¡¦ÅÇ¤µ¤¤Ê¤É¤¬ÆÍÁ³µ¯¤³¤ê¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÉáÃÊ¤È°ã¤¦¤È´¶¤¸¤¿¤éÇ¾·ì´É¾ã³²¡ÊÇ¾Â´Ãæ¡Ë¤òµ¿¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®Ç¾½Ð·ì¤ÏÇ¾½Ð·ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¾®Ç¾¤Çµ¯¤³¤ë½Ð·ì¤Ç¤¹¡£»àË´Î¨¤ÏÇ¾½Ð·ì¤ÎÃæ¤Ç¤âÈæ³ÓÅª¹â¤á¤Ç¤¹¡£
¸¶°ø¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¤¤Ê¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¹â·ì°µ¤Ç¤¹¡£¹â·ì°µ¤¬Â³¤¯¤³¤È¤ÇÇ¾¤Î·ì´É¤¬¤â¤í¤¯¤Ê¤ê¡¢Ç¾Æâ¤Ç½Ð·ì¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Å¾É¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¸å°ä¾É¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¿²¤¿¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢»à¤Ë»ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë´í¸±¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±öÊ¬¤ÎÂ¿¤¤¿©»ö¤Ï¹â·ì°µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¿´Åö¤¿¤ê¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¿©À¸³è¤ò²þÁ±¤·¡¢À¸³è½¬´·¡¦°û¼ò¡¦µÊ±ì¤Ê¤É¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾®Ç¾½Ð·ì¤ÎÈ¯¾ÉÍ½ËÉ¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥
Ç¾·ì´É¾ã³²¡¦Ç¾Â´Ãæ¡Êe-¥Ø¥ë¥¹¥Í¥Ã¥È¡Ë