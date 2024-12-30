Èó¾ï²ü¸·Îá¤ÎÄ¾Á°¤Þ¤ÇÈþÍÆÀ°·Á¡Ä¡ª´Ú¹ñ¡¦Èþ¤·¤ÂçÅýÎÎÉ×¿Í¡Ö¿Æ¤·¤¤°å»Õ¤Î¤â¤È¤ò£³»þ´Ö¡×¤·¤¿¤¿¤«¤ÊÁÀ¤¤
¡ÖÂçÅýÎÎÉ×¿Í¤ÏÈó¾ï²ü¸·Îá¤ÎÀëÉÛ£±»þ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¡¢£³»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÈþÍÆÀ°·Á³°²Ê¤Ë¤¤¤¿¡×
12·î23Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤³¤¦È¯¸À¤·¤¿ºÇÂçÌîÅÞ¡Ø¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡Ù¤Î¥Á¥ã¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¥ÆµÄ°÷¡£¤³¤Î¹ðÈ¯¤Ç´Ú¹ñ¤ÏÂçÁûÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥ã¥óµÄ°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¡Ê63¡ËÉ×¿Í¤Î¶â·ú´õ¡Ê¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò¡Ë»á¡Ê52¡Ë¤¬¡¢Èó¾ï²ü¸·Îá¤Î½Ð¤µ¤ì¤¿12·î£³ÆüÌë¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¼óÅÔ¥½¥¦¥ë»Ô¹¾Æî¶è¤Ë¤¢¤ëÈþÍÆÀ°·Á³°²Ê¤À¤È¤¤¤¦¡£¸á¸å£¶»þÈ¾¤´¤í¤Ë°å±¡¤ËÆþ¤ê¡¢ÀëÉÛ£±»þ´ÖÁ°¤Î£¹»þÈ¾¤Þ¤ÇÂÚºß¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¹õ¤¤¥ê¥à¥¸¥ó£²Âæ¤¬Ãó¼Ö¾ì¤ËÄä¤Þ¤ê¡¢¶â»á¤Ï¥Ó¥ë£µ³¬¤Ë¤¢¤ëÈþÍÆÀ°·Á³°²Ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·Ù¸î°÷¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£µ¿Í³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö³º¤ÎÈþÍÆÀ°·Á³°²Ê±¡Ä¹£Á»á¤Ï¶â»á¤Î¿®Íê¸ü¤¤°å»Õ¤Ç¤¹¡£¡Ç22Ç¯£··î¤ËÂçÅýÎÎ»ðÌä°å¤Ë½¢Ç¤¡£¡Ç23Ç¯£··î¤ËÕúÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥ê¤òË¬Ìä¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¶â»á¤È¿Æ¤·¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥óºâÃÄÈþ½Ñ´Û¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê´Ú¹ñ»æµ¼Ô¡Ë
¡Ö´±Å¡¤Ë¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡×
¶â»á¤Ï¡ÖÈþ¤·¤ÂçÅýÎÎÉ×¿Í¡×¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤ËÌ¾¤òÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥´¥ó¡¦¥µ¥é¥ó¡Ê°¦¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥È¤Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢²ñ°÷¿ô¤Ï£¹Ëü¿Í¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹ðÈ¯¤·¤¿ÌîÅÞ¤Î¥Á¥ã¥óµÄ°÷¤Ï¡¢¶â»á¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤³¤¦µ¿Ìä¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø´±Å¡¤Ë¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼ÂçÅýÎÎ»ðÌä°å¤Î¤â¤È¤ò£³»þ´Ö¤âÂÚºß¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¡ØÈó¾ï²ü¸·Îá¤¬ÀëÉÛ¤µ¤ìÂçº®Íð¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò»öÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¡£¥Á¥ã¥óµÄ°÷¤ÏÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤ËÌÀ³Î¤ÊÀâÌÀ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¥Á¥ã¥óµÄ°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶â»á¤Ï¿Æ¤·¤¤Ãç¤È¤Ï¤¤¤¨£Á»á¤Î·Ð±Ä¤¹¤ëÈþÍÆÀ°·Á³°²Ê°å¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ï³§Ìµ¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Ï´±Å¡¤Ë¸Æ¤ó¤Ç»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¶â»á¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ï¡Ö¤·¤¿¤¿¤«¤Ê°Õ¿Þ¡×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥³¥ê¥¢¡¦¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÙÊÔ½¸Ä¹¤ÎÊÕ¿¿°ì»á¤À¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÂçÅýÎÎÉÜ¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ÅÀ
¡ÖÕúÂçÅýÎÎ¤¬ÀäÂç¤Ê¿®Íê¤òÃÖ¤¡¢²¿»ö¤Ç¤âÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¶â»á¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÅöÁ³¡¢Èó¾ï²ü¸·Îá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»öÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÀëÉÛÄ¾Á°¤ËÂçÅýÎÎÉÜ¤Ê¤É¸ø¤Î¾ì¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£ÂçÅýÎÎÉÜ¤ä´±Å¡¤ÇÕúÂçÅýÎÎ¤ÈÈó¾ï²ü¸·Îá¤ò¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë³ÕÎ½¤¿¤Á¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤òÂçº®Íð¤Ë´Ù¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¼¡¡¹¤Ë¸¡»¡¤Î¸·¤·¤¤»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÆ³¯ÁÊÄÉ¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶â»á¤¬ÈþÍÆÀ°·Á³°²Ê¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¨µÄ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¢¥ê¥Ð¥¤ºî¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èó¾ï²ü¸·Îá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤â´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¾õ¶·¾Úµò¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èó¾ï²ü¸·Îá¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤éÀÕÇ¤¤òÆ¨¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤·¤¿¤¿¤«¤ÊÁÀ¤¤¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡×
£³»þ´Ö¤Ë¤â¤ª¤è¤ÖÂÚºß¤Ë¤â¡Ö¶â»á¤Î¹Í¤¨¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÊÕ»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÆâÀ¯¤Îº®Íð¤òÍ½Â¬¤·¡¢¿®Íê¤¹¤ëÈþÍÆÀ°·Á³°²Ê°å£Á»á¤Ë²¿»ö¤«½ÅÍ×¤ÊÁêÃÌ¤ò¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÁûÆ°Ä¾¸å¤Ë£Á»á¤¬Ãæ¹ñ¤ØÅÏ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÄÇ½À¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½À¯ÉÜ¤Ø¤Î¹ñÌ±¤ÎÈãÈ½¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤ËÕúÂçÅýÎÎ¤òÃæ¹ñ¤ØË´Ì¿¤µ¤»¤ëÌÊÌ©¤Ê·×²è¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¶â»á¤¬Ë¬Ìä¤·¤¿ÈþÍÆÀ°·Á³°²Ê¤ËÂÐ¤·¡Ò»ä¤¿¤Á¤ÎÀÇ¶â¤ÇÈþÍÆÀ°·Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡Ó¡Ò²ü¸·ÅöÆü¤Ç¤â¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥Ç¥£¤Ê¤é»Ü½Ñ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¡©¡Ó¤ÈÈãÈ½¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸Ãæ¡£°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ë¡¢ÕúÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤ÏÄÀÌÛ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£