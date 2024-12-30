´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¶á¤¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç²Ð»ö 3¿Í»àË´ ¥¿¥¤
¡¡¥¿¥¤¤Î¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¡¢³°¹ñ¿Í¤Ë¿Íµ¤¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃË½÷3¿Í¤¬»àË´¡¢6¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¥Æ¥ë¤Î½ÉÇñµÒ¤ä½¾¶È°÷¤éÌó40¿Í¤¬¡¢ÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤¿²°¾å¤«¤é¼¡¡¹¤Èµß½õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢29ÆüÌë¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ë¤¢¤ë6³¬·ú¤Æ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î5³¬¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½÷À1¿Í¤ÈÃËÀ2¿Í¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ3¿Í¤¬»àË´¤·¡¢µß½õ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ÃËÉÂâ°÷¤ò´Þ¤à6¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Ï³°¹ñ¿Í¤Ë¿Íµ¤¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢¥«¥ª¥µ¥óÄÌ¤ê¤Î¶á¤¯¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ÃÏ·Ù»¡¤Ï¡¢»àË´¤·¤¿¿Í¤é¤Î¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë