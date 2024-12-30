W°Î¶È¤Î¥µ¥é¡¼¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Øî²¿Ê¤â¿··ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏŽ¢¤Þ¤À²¿¤â¡ÄŽ£¤È¿ÊÅ¸¤Ê¤·
¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥¨¥¸¥×¥ÈÂåÉ½FW¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤¬29Æü¤Ë5-0¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè19Àá¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¸å¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¤Ç3ÅÀÌÜ¤òµó¤²2¥¢¥·¥¹¥È¤â·è¤á¤¿¥µ¥é¡¼¤Ï¡¢º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï8»î¹çÌÜ¤Î¥´¡¼¥ë&¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°µÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë8¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤Î¸ø¼°Àï20¥´¡¼¥ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢2°Ì¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤È¤Ï8¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤È¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ø»ë³¦ÎÉ¹¥¤À¤¬¡¢¥µ¥é¡¼¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
Ž¢ËÍ¤Î¿´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤À¤±¤À¡£¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¤½¤ÎÅÀ¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤¬¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤â½¸ÃæÎÏ¤òÊÝ¤Á¡¢¸¬µõ¤µ¤ò»ý¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ë¤À¤±¤À¡£¤â¤Ã¤È¥´¡¼¥ë¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤À¤èŽ£
°ìÊý¤Çº£µ¨¤ÇËþÎ»¤È¤Ê¤ë·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏŽ¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë²¿¤«¸À¤Ã¤Æ¿Í¡¹¤¬²¿¤«¤ò¸À¤¤»Ï¤á¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï²¿¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤Ž£¤È¿ÊÅ¸¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¤Ç3ÅÀÌÜ¤òµó¤²2¥¢¥·¥¹¥È¤â·è¤á¤¿¥µ¥é¡¼¤Ï¡¢º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï8»î¹çÌÜ¤Î¥´¡¼¥ë&¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°µÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë8¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤Î¸ø¼°Àï20¥´¡¼¥ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢2°Ì¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤È¤Ï8¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤È¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ø»ë³¦ÎÉ¹¥¤À¤¬¡¢¥µ¥é¡¼¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
°ìÊý¤Çº£µ¨¤ÇËþÎ»¤È¤Ê¤ë·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏŽ¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë²¿¤«¸À¤Ã¤Æ¿Í¡¹¤¬²¿¤«¤ò¸À¤¤»Ï¤á¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï²¿¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤Ž£¤È¿ÊÅ¸¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£