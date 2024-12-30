F12025Ç¯¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤¿¤Á¤òÃæÌî¿®¼£¤¬Ê¬ÀÏ¡¡¤¤¤Þµá¤á¤é¤ì¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î»ñ¼Á¤È¤Ï¡©
ÃæÌî¿®¼£¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ F1 2024¥·¡¼¥º¥óÁí³ç ¸åÊÔ¡ÊÁ´£³²ó¡Ë
¡¡¸½¹Ô¤Î¥Þ¥·¥ó¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡£¸µF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÃæÌî¿®¼£»á¤Ï¡¢¡Ö¸½ºß¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥Þ¥·¥ó³«È¯¤Ï¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯¤«¤éÀªÎÏ¿Þ¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÌÜ¤ò°Ü¤¹¤È¡¢£µ¿Í¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤¬¥Õ¥ë»²Àï¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢´é¤Ö¤ì¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤ÎÆ°¸þ¤È¤È¤â¤Ë¼ã¼ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¼ã¼ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼°éÀ®¤âÃ´Åö¤¹¤ë²òÀâ¼Ô¤ÎÃæÌî¿®¼£»á¤ËÊ¹¤¯¡£
¡ÚÃæÃÄ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶¥Áè¤Ï¤µ¤é¤Ë·ã²½¡Û
2025Ç¯¤ÎF1¤òÅ¸Ë¾¤·¤¿ÃæÌî¿®¼£»á photo by Murakami Shogo
ÃæÌî¿®¼£¡¡2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤¬¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¢¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Î"£´¶¯"¤Ë¤è¤ëÍ¥¾¡Áè¤¤¤È¡¢¥Ï¡¼¥¹¤ä¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Ê¤É¤ÎÃæÃÄ¥Á¡¼¥à¤ÎÁè¤¤¡£¤½¤ÎÎ¾Êý¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤â³Ú¤·¤á¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤³¤«ÆÃÄê¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ÆÈÁö¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£´¥Á¡¼¥à¤¬¥³¡¼¥¹ÆÃÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ¥¾¡Áè¤¤¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÃæÃÄ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¥º¥é¥ó¥¥ó¥°Áè¤¤¤âºÇ½ªÀï¤Þ¤ÇÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤¬2025Ç¯¤âÂ³¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡¥Þ¥·¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸½¹Ô¤Î¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀªÎÏ¿Þ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÃæÃÄ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï2024Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤ä¥¶¥¦¥Ð¡¼¤âÂ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¶¥Áè¤¬¤µ¤é¤Ë·ã²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¼´¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤È¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¥»¥ó¥¹¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È¥Î¥ê¥¹¤Ï¸ß³Ñ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Þ¥·¥ó¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤¬¾å¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥ºÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¥Î¥ê¥¹¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¡Ú¥ë¡¼¥¡¼¤¿¤Á¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡©¡Û
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÁè¤¤°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ã¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬F1¥Õ¥ë»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤«¤é¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥¥ß¡¦¥¢¥ó¥È¥Í¥Ã¥ê¡Ê18ºÐ¡Ë¡¢¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤«¤é¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥É¥¥¡¼¥Ï¥ó¡Ê21ºÐ¡Ë¡¢¥¶¥¦¥Ð¡¼¤«¤é¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Ü¥ë¥È¥ì¡¼¥È¡Ê20ºÐ¡Ë¡¢¥Ï¡¼¥¹¤«¤é¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥Ù¥¢¥Þ¥ó¡Ê19ºÐ¡Ë¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤«¤é¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¥ë¡Ê20ºÐ¡Ë¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤â¤Þ¤ÀF1¤Ç11Àï¤·¤«Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¡Ê22ºÐ¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ã¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤Áö¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£2023Ç¯¤ÎFIA F3¡¢2024Ç¯¤ÏFIA F2¤ÇÏ¢Â³¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤Î¥Ü¥ë¥È¥ì¡¼¥È¤ÏºÇÂç¤ÎÃíÌÜ³ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡F2¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢°ìÈ¯¤ÎÂ®¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ï¶¯¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ü¥ë¥È¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢"Í½Áª¿¦¿Í"¤È¤·¤Æ°ìÈ¯¤ÎÂ®¤µ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¥Ë¥³¡¦¥Ò¥å¥ë¥±¥ó¥Ù¥ë¥°¤È¥¶¥¦¥Ð¡¼¤ÇÁÈ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¥µ¥¦¥Ð¡¼¤Ï¤¹¤´¤¯Â®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤â¤·Í½Áª¤Ç¥Ò¥å¥ë¥±¥ó¥Ù¥ë¥°¤Ë¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢¤¹¤´¤¯¤ª¤â¤·¤í¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤È¥Ï¡¼¥¹¤«¤é¹ç·×£³Àï½Ð¾ì¤·¡¢£²ÅÙ¤ÎÆþ¾Þ¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Ù¥¢¥Þ¥ó¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Â®¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¥Ï¡¼¥¹¤Î¾®¾¾ÎéÍºÂåÉ½¤¬¤É¤¦¤¤¤¦°é¤ÆÊý¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤³¤ËÃíÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëºÇÇ¯¾¯¤Î¥¢¥ó¥È¥Í¥Ã¥ê¤ÏÇúÈ¯Åª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç½ÎÏ¤Ï¹â¤¤¡£
2025Ç¯¡¢¥Ï¡¼¥¹¤«¤éF1¤Ë»²Àï¤¹¤ë¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥Ù¥¢¥Þ¥ó photo by Sakurai Atsuo
¡¡¤¿¤À¡¢¥¢¥ó¥È¥Í¥Ã¥ê¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀþ¤¬ºÙ¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÜÍè¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Þ¤ÇÂ¿¾¯¤Î»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¥Þ¥·¥ó¤ÎÆÃÀ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¿¤é¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¤òÎ¿¤°Â®¤µ¤ò¸«¤»¤ë¥ì¡¼¥¹¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¿·¤·¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ë¥í¡¼¥½¥ó¤â¿¤Ó¤·¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤á¤Ð¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª¤½¤é¤¯¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬¥Á¡¼¥à¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢¾Íè¤Î¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤È¤·¤Æ¥í¡¼¥½¥ó¤ò¾º³Ê¤µ¤»¤¿ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤ÈËÍ¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤¬¼¡¤Î¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤À¤±¤Î»ñ¼Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢Á°È¾Àï¤ò¸«¤ì¤Ð¤¢¤ëÄøÅÙ¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ë¡¼¥¡¼¤¿¤Á¤Î³èÌö¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤Ï½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÎÀÇ½¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¼ã¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬Àï¤¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤«¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÅöÁ³¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ²¿ÅÙ¤«¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤É¤¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤«¡£
¡¡¤½¤³¤Ï¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤Î´Ø·¸¼¡Âè¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¶µ°é¤ò¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬·è¤Þ¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£2024Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥º¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥³¥é¥Ô¥ó¥È¤ÏºÇ½é¤Î¿ôÀï¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Áö¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ï¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¬Â³¤¡¢·ë²ÌÅª¤Ë2025Ç¯¤Î¥·¡¼¥È¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥é¥Ô¥ó¥È¤âÂ®¤µ¤Ï¤¢¤êÉ¾²Á¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¼ã¤µ¤ÈÀª¤¤¤ËÇ¤¤»¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¤¦¤Þ¤¯´Ä¶¤µ¤¨À°¤¨¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¡¢¥³¥é¥Ô¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¿·¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤±¤Ã¤³¤¦¶á¤¤¤È¤³¤í¤ÇÁö¤ë¤«¡¢¾å²ó¤ë¥ì¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¿·»þÂå¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë»ñ¼Á¡Û
¡¡º£¡¢¼ã¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¤¤¤¤Ê¤êF1¥Þ¥·¥ó¤Ë¥Ý¥ó¤È¾è¤Ã¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½Âå¤ÎF1¥Þ¥·¥ó¤¬½ã¿è¤ËÁö¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¤¹¤´¤¯°·¤¤¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í²¼°Ì¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎF2¤ä¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¡¦¥ê¡¼¥¸¥ç¥Ê¥ë¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃ¼ì¤Ç¾è¤ê¤Å¤é¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¼ã¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬F1¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ë¾è¤ë¤È¡¢¡Ö¥À¥¦¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¤¢¤ë¤·¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤â¸ú¤¤¤Æ»ß¤Þ¤ë¤·¡¢¥Þ¥·¥ó¤Î¹äÀ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤´¤¯¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¡¢Áö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¤â¸Å¤¤¿Í´Ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¥«¡¼¥È¤«¤éF3¡¢¸½ºß¤ÎF2¤ËÁêÅö¤¹¤ëF3000¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¥À¥¦¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ë¤·¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤â¤¢¤Ã¤Æ¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀËÍ¤é¤Î»þÂå¤Ï¡¢²¼°Ì¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤«¤éF1¥Þ¥·¥ó¤Ë¾è¤Ã¤¿¤é¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬¶¯Îõ¤Ç¡¢°·¤¤¤¬¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¸½Âå¤ÎF1¤ÏËÍ¤é¤Îº¢¤è¤ê¥Þ¥·¥ó¤¬°·¤¤¤ä¤¹¤¤¤·¡¢¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎÀºÅÙ¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥»¥ó¥¹¤Î¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤À¤È¡¢¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ÇÂ®¤¯Áö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¤¤¤±¤ë¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¶¯¤¤¤È¤«¼å¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦º¹¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÜ¤äÈ¿¼Í¿À·Ð¤¬¤¤¤¤¼ã¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¥¿¥¤¥à¤ò½Ð¤¹¤À¤±¤Ê¤é¤¤¤±¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬Í¥¶ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥¯¥ë¥Þ¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¥¯¥ë¥Þ¤Å¤¯¤ê¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ËÍê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÏAI¤Î²òÀÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤ò¤É¤ó¤É¤ó¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤¿·Ð¸³ÃÍ¤¬100¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢¸½ºß¤Ï60¡Á70¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±µ»½Ñ¤¬¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¥»¥ó¥¹¡¢ÂÎÎÏ¡¢½ÀÆðÀ¡¢¶¨Ä´À¤Ê¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ç½ÎÏ¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î°éÀ®¥·¥¹¥Æ¥à¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤¤¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤äF1¥Á¡¼¥à¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë°éÀ®¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¡¢¼ã¼ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬F1¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éF1¤ËÍè¤Æ¤â¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê´Ä¶¤ËÆëÀ÷¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¥É¥é¥¤¥Ð¡¼µ¯ÍÑË¡¤ÎÊÑ²½¤ÎÎ¢Â¦¡Û
¡¡ºÇ¶á¡¢F1¤Ç¤Î¼ã¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Îµ¯ÍÑË¡¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐF2¤Î¤è¤¦¤Ê²¼°Ì¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç£²¡Á£³Ç¯¤â¤«¤±¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò³Í¤Ã¤Æ¤«¤éF1¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¼°Ì¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¸Â¤ê¤Ê¤¯¶á¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç³èÌö¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ç¤âF1¤Ë¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬¤Ç¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÈºÍÇ½¤Î¤¢¤ë¼ã¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òF1¤Ë¾å¤²¤¿¤¢¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤¬Æñ¤·¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»þ¤Ë¥ß¥¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Ê¤¬¤é£±Ç¯¤ò¤«¤±¤ÆÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¡£»²Àï£²Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»È¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢²¼°Ì¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤«¤é¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¸·¤·¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼ã¼ê¤ÎºÎÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤òF1¤¬¼è¤êÆþ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËÍ¼«¿È¡¢¤¹¤´¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ã¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¸«¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¤·¡¢Åê»ñ¤¹¤ëÂ¦¤â¸úÎ¨¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¥°¥ê¥Ã¥É¤ËÁý¤¨¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ª¤ï¤ê
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ÃæÌî¿®¼£¡¡¤Ê¤«¤Î¡¦¤·¤ó¤¸¡¡
1971Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£F1¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥«¡¼¥È¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥Ç¥£¥«¡¼¡¢¥ë¥Þ¥ó24»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤Ê¤É¤Î¹ñºÝÉñÂæ¤ÇÄ¹¤¯³èÌö¡£¸½ºß¤ÏËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¥Û¥ó¥À¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ëÎë¼¯¤ÎÉû¹»Ä¹¤È¤·¤Æ¡¢F1»²Àï¤òÌÜ»Ø¤¹´äº´ÊâÌ´¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼ã¼ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î°éÀ®¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢DAZN¡Ê¥À¥¾¡¼¥ó¡Ë¤ÎF1Ãæ·Ñ¤äËè½µ¿åÍË¤ÎF1ÈÖÁÈ¡ØWEDNESDAY F1 TIME¡Ù¤Î²òÀâ¤òÃ´Åö¡£