ÃåÊª»Ñ¤Î½÷¤Î»Ò¤È½é·Ø¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Îµ¤¸¯¤¤£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
½é·Ø¤ÏÀ²¤ì»Ñ¤Ç¤ª¤Ç¤«¤±¤¹¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤µ¡²ñ¤Ç¤¹¡£´·¤ì¤Ê¤¤³Ê¹¥¤Çº®»¨¤·¤¿¾ì½ê¤òÊâ¤¯½÷¤Î»Ò¤Ë¤Ï¡¢ºÙ¤ä¤«¤Êµ¤¸¯¤¤¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡ÖÃåÊª»Ñ¤Î½÷¤Î»Ò¤È½é·Ø¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Îµ¤¸¯¤¤£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û½÷¤Î»Ò¤Î¾¯¤·¸å¤í¤òÊâ¤¡¢¼þ¤ê¤ò¸«ÅÏ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯
ÃåÊª»Ñ¤Ï¸å¤í¤ò¸þ¤¤¤¿¤ê¡¢ÂÎÀª¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¶ìÏ«¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸å¤í¤«¤é¼«Å¾¼ÖÅù¤¬Íè¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢½÷¤Î»Ò¤Ïµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤è¤±¤Å¤é¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´í¸±¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÃåÊª»Ñ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤Î¾¯¤·¸å¤í¤òÊâ¤¡¢¾ï¤Ë¼þ¤ê¤ò¸«ÅÏ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û½÷¤Î»Ò¤ÎÃåÊª»Ñ¤¬±Ç¤¨¤½¤¦¤Ê¾ì½ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë
¡ÖÃåÊª»Ñ¤ò¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤¿¤¤¡ª¡×¤È½÷¤Î»Ò¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢º®»¨¤·¤¹¤®¤ë¤È¤½¤ó¤ÊÍ¾Íµ¤â½ù¡¹¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤â¹ÍÎ¸¤·¡¢¿Í¤´¤ß¤Î¾¯¤Ê¤¤»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢¡Öµ¤¤¬Íø¤¯¿Í¤À¤Ê¤¡¡Ä¡×¤È´¶¿´¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û³¬ÃÊ¤Î¾å¤ê²¼¤ê¤ò¶ËÎÏÈò¤±¤ë
ÃåÊª»Ñ¤À¤È¡¢ÊâÉý¤Î¶¹¤µ¤«¤é³¬ÃÊ¤Î¾å¤ê²¼¤ê¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¥°¥Ã¤È¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£½¾¤Ã¤Æ¡¢ÊâÆ»¶¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¾¯¤·Î¥¤ì¤¿²£ÃÇÊâÆ»¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Êâ¤¤ä¤¹¤¤¥ë¡¼¥È¤òÁª¤Ö¤Î¤âµ¤¸¯¤¤¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¤ª¼êÀö¤¤¤Î¤³¤È¤ò¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë
ÃåÊª¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤ª¼êÀö¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¤ª¼êÀö¤¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤Ó¤Ë½÷¤Î»Ò¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢½ÐÍè¤ë¤«¤®¤ê¥¥ì¥¤¤Ê¤ª¼êÀö¤¤¤ò°ÆÆâ¤·¤¿Êý¤¬¿ÆÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë¥¥ì¥¤¤Ê¥È¥¤¥ì¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡ÛÅ¥¤ä¿å¤¿¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÃåÊª¤¬±ø¤ì¤½¤¦¤ÊÆ»¤òÈò¤±¤ë
¡ÖÊÞÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Æ»¤ÏÈò¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½÷¤Î»Ò¤ÏÃåÊª¤¬±ø¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤«¤Ê¤ê·ù¤¬¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º®¤ß¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÏÌÌ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º®»¨¤·¤¹¤®¤Î¾ì½ê¤âÈò¤±¤¿Êý¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡ÛÃåÊª¤ÎÊâ¤¤Ë¤¯¤µ¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¡¢Êâ¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÃÙ¤¯¤¹¤ë
¡Ö¡ÊÃåÊª¤ÇÊâ¤¯¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤È¡Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½÷À¤ÎÊâÉý¤¬¶¹¤¯¡¢²¼ÂÌ¤ÇÊâ¤¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤òÍý²ò¤·¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÊâ¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤Ë¤«¤Ê¤ê´ò¤·¤¤µ¤¸¯¤¤¤È¤·¤Æ¿´¤Ë¶Á¤¯¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û½÷¤Î»Ò¤ÎÃåÊª»Ñ¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤½¤¦¤ÊÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤³Ê¹¥¤ò¤¹¤ë
Ç¯°ì²ó¤ÎµÇ°¹Ô»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤¬½÷¤Î»Ò¤Î¿´¾ð¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ò¤¯¤ß¼è¤Ã¤Æ¡¢ÃåÊª»Ñ¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¥Ï¥ó¥«¥Á¡¢»þ·×¡¢ºâÉÛ¤Ê¤É¡¢½÷¤Î»Ò¤¬½Ð¤·¤Å¤é¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¥¹¥Ã¤È½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯
ÃåÊª¤ÏÉáÃÊÃå¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÁÛÁü°Ê¾å¤ËÆ°¤¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥«¥Á¤Î»ÈÍÑ¤ä»þ·×¤Î³ÎÇ§¤Ê¤ÉÃËÀ¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿Êý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ªÄê¤âºÇ¸å¤ËÀ¶»»¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¡¢Î©¤ÆÂØ¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Ûº®»¨¤·¤Ê¤½¤¦¤Ê»þ´Ö¤ä¥ë¡¼¥È¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ª¤¯
Ä¹»þ´Ö¿Í¤´¤ß¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢ÂÎÎÏ¡¢Àº¿À¤È¤â¤ËÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¤È½÷¤Î»Ò¤Îµ¤¤âµÙ¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü¤ÎµÙ·Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤äº®»¨¤¹¤ë¾ì½ê¤Ê¤É¤ò»öÁ°¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢½÷¤Î»Ò¤â°Â¿´¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³§¤µ¤ó¤Ï½é·Ø¤Ç¤Û¤«¤Ë¤É¤ó¤Êµ¤¸¯¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢½÷¤Î»Ò¤Ë¡Öµ¤¤¬Íø¤¯¤Ê¤¡¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê£Â£Ì£Ï£Ã£Ë£Â£Õ£Ó£Ô£Å£Ò¡Ë
¡Ú£±¡Û½÷¤Î»Ò¤Î¾¯¤·¸å¤í¤òÊâ¤¡¢¼þ¤ê¤ò¸«ÅÏ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯
ÃåÊª»Ñ¤Ï¸å¤í¤ò¸þ¤¤¤¿¤ê¡¢ÂÎÀª¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¶ìÏ«¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸å¤í¤«¤é¼«Å¾¼ÖÅù¤¬Íè¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢½÷¤Î»Ò¤Ïµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤è¤±¤Å¤é¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´í¸±¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÃåÊª»Ñ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤Î¾¯¤·¸å¤í¤òÊâ¤¡¢¾ï¤Ë¼þ¤ê¤ò¸«ÅÏ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÃåÊª»Ñ¤ò¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤¿¤¤¡ª¡×¤È½÷¤Î»Ò¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢º®»¨¤·¤¹¤®¤ë¤È¤½¤ó¤ÊÍ¾Íµ¤â½ù¡¹¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤â¹ÍÎ¸¤·¡¢¿Í¤´¤ß¤Î¾¯¤Ê¤¤»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢¡Öµ¤¤¬Íø¤¯¿Í¤À¤Ê¤¡¡Ä¡×¤È´¶¿´¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û³¬ÃÊ¤Î¾å¤ê²¼¤ê¤ò¶ËÎÏÈò¤±¤ë
ÃåÊª»Ñ¤À¤È¡¢ÊâÉý¤Î¶¹¤µ¤«¤é³¬ÃÊ¤Î¾å¤ê²¼¤ê¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¥°¥Ã¤È¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£½¾¤Ã¤Æ¡¢ÊâÆ»¶¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¾¯¤·Î¥¤ì¤¿²£ÃÇÊâÆ»¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Êâ¤¤ä¤¹¤¤¥ë¡¼¥È¤òÁª¤Ö¤Î¤âµ¤¸¯¤¤¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¤ª¼êÀö¤¤¤Î¤³¤È¤ò¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë
ÃåÊª¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤ª¼êÀö¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¤ª¼êÀö¤¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤Ó¤Ë½÷¤Î»Ò¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢½ÐÍè¤ë¤«¤®¤ê¥¥ì¥¤¤Ê¤ª¼êÀö¤¤¤ò°ÆÆâ¤·¤¿Êý¤¬¿ÆÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë¥¥ì¥¤¤Ê¥È¥¤¥ì¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡ÛÅ¥¤ä¿å¤¿¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÃåÊª¤¬±ø¤ì¤½¤¦¤ÊÆ»¤òÈò¤±¤ë
¡ÖÊÞÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Æ»¤ÏÈò¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½÷¤Î»Ò¤ÏÃåÊª¤¬±ø¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤«¤Ê¤ê·ù¤¬¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º®¤ß¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÏÌÌ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º®»¨¤·¤¹¤®¤Î¾ì½ê¤âÈò¤±¤¿Êý¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡ÛÃåÊª¤ÎÊâ¤¤Ë¤¯¤µ¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¡¢Êâ¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÃÙ¤¯¤¹¤ë
¡Ö¡ÊÃåÊª¤ÇÊâ¤¯¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤È¡Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½÷À¤ÎÊâÉý¤¬¶¹¤¯¡¢²¼ÂÌ¤ÇÊâ¤¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤òÍý²ò¤·¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÊâ¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤Ë¤«¤Ê¤ê´ò¤·¤¤µ¤¸¯¤¤¤È¤·¤Æ¿´¤Ë¶Á¤¯¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û½÷¤Î»Ò¤ÎÃåÊª»Ñ¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤½¤¦¤ÊÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤³Ê¹¥¤ò¤¹¤ë
Ç¯°ì²ó¤ÎµÇ°¹Ô»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤¬½÷¤Î»Ò¤Î¿´¾ð¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ò¤¯¤ß¼è¤Ã¤Æ¡¢ÃåÊª»Ñ¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¥Ï¥ó¥«¥Á¡¢»þ·×¡¢ºâÉÛ¤Ê¤É¡¢½÷¤Î»Ò¤¬½Ð¤·¤Å¤é¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¥¹¥Ã¤È½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯
ÃåÊª¤ÏÉáÃÊÃå¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÁÛÁü°Ê¾å¤ËÆ°¤¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥«¥Á¤Î»ÈÍÑ¤ä»þ·×¤Î³ÎÇ§¤Ê¤ÉÃËÀ¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿Êý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ªÄê¤âºÇ¸å¤ËÀ¶»»¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¡¢Î©¤ÆÂØ¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Ûº®»¨¤·¤Ê¤½¤¦¤Ê»þ´Ö¤ä¥ë¡¼¥È¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ª¤¯
Ä¹»þ´Ö¿Í¤´¤ß¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢ÂÎÎÏ¡¢Àº¿À¤È¤â¤ËÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¤È½÷¤Î»Ò¤Îµ¤¤âµÙ¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü¤ÎµÙ·Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤äº®»¨¤¹¤ë¾ì½ê¤Ê¤É¤ò»öÁ°¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢½÷¤Î»Ò¤â°Â¿´¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³§¤µ¤ó¤Ï½é·Ø¤Ç¤Û¤«¤Ë¤É¤ó¤Êµ¤¸¯¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢½÷¤Î»Ò¤Ë¡Öµ¤¤¬Íø¤¯¤Ê¤¡¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê£Â£Ì£Ï£Ã£Ë£Â£Õ£Ó£Ô£Å£Ò¡Ë