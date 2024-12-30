¤Þ¤ë¤ÇÍ×ºÉ¡ªº£¤ÏÌµ¤Âçºå¡¦·³´Ï¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡¡¥È¥¿¥ó²°º¬¤ÎÌµÃÇÁýÃÛ¤¬ÊÂ¤Öµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤¿¤Á
º£¤Ï¤Ê¤¡Ö·³´Ï¥¢¥Ñ¡¼¥È¡×¡¢Âçºå»ÔµÜ²¼»û½»Âð¤Î²èÁü¤¬SNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌë¤Î·³´Ï¥¢¥Ñ¡¼¥È¡£¤Þ¤ë¤Ç°Û¶õ´Ö
1930Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ5Ç¯¡ËÂçºå»ÔÏ²Â®¶è¤Ë´°À®¤·¤¿¤³¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ï¡¢Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¹½Â¤¤Ç¿åÀöÊØ½ê¤Ê¤É¶áÂåÅª¤ÊÀßÈ÷¤â¤¢¤ê¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï³×¿·Åª¤Ê·úÊª¤À¤Ã¤¿¡£²ÈÄÂ¤Ï·î200±ß¤«¤é300±ßÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾¼ÏÂ½é´ü¤Î¥â¥À¥Ë¥º¥à¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë·úÊª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ½»Ì±¤¬ÍøÊØÀ¤È¶õ´Ö¤Î³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤ËÌµÃÇ¤ÇÁýÃÛ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÃæÄí¤ä²°¾å¤òÊªÃÖ¾®²°¤ä²ÈÄíºÚ±à¤ËÍøÍÑ¡£¤Þ¤ë¤ÇÍ×ºÉ¤Î¤è¤¦¤Ê·úÊª¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿¡£
»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿²È¤Î¾®ÎÓÅ¯Ï¯¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡þ ¡þ
¡½¡½»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
¾®ÎÓ¡§»£±Æ¤Ï2006Ç¯¤Ç¤¹¡£¼è¤ê²õ¤·¤Î¤¿¤á¤Î½»Ì±Âàµî¸å¤È¼è¤ê²õ¤·Á°¤Î´Ö¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ·³´Ï¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡©
¾®ÎÓ¡§¤³¤³¤Þ¤Ç¸Å¤¯¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤ÇÃÎ¤ê¡¢¤³¤ó¤Ê·úÊª¤ÏÆóÅÙ¤È¸½¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤»£±Æ¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ñ¡¼¥È¼þÊÕ¤ÏÆø¤ä¤«¤ÊÅÅµ¤³¹¤Î¤Ç¤ó¤Ç¤ó¥¿¥¦¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¶áÂåÅª¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÊü¤Ä·³´Ï¥¢¥Ñ¡¼¥È¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤È¤Æ¤â¶Ã¤¡¢´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£²òÂÎ¤µ¤ìÀ×ÃÏ¤Ï¸½ºß¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ®½Å¤Ê·úÊª¤òµÏ¿¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥¿¥ó¤Î²°º¬¤äÊÉ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¾®ÎÓ¡§½Ð²°¤È¸À¤ï¤ì¤ëÌµÃÇÁýÃÛÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£¥é¥ó¥À¥à¤Êºî¤ê¤ÇÀ¸Êª¤¬Áý¿£¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÀ¸¡¹¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¡¹¸Å¤¤·úÊª¤äÌµµ¡¼Á¤Ê¹©¾ìÃÏÂÓ¤Î¹½Â¤¤¬¹¥¤¤Ç»£±Æ¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ç½ù¡¹¤Ë´°À®¤µ¤ìÌ©ÅÙ¤òÁý¤·¤¿ÁýÃÛÉôÊ¬¤ÏÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡þ ¡þ
SNS¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¶åÎ¶¾ë¡×¡ÖÆüËÜ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¶¶¤ÎÅÅµ¤³¹¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤è¤¯ÄÌ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Ï¤³¤³¤âÌ´¤Î¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö´ÉÍý¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤éÎò»ËÅª°ä»º¤À¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¸½ºß¤Ï²òÂÎ¤µ¤ì¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥é¥¤¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¼ÂºÝ¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢µ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤«¤éÅö»þ¤Î¿Í¡¹¤ÎÎÏ¶¯¤¤À¸³è¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¾®ÎÓÅ¯Ï¯¤µ¤ó¤Ï¼Ì¿¿½¸¡Ö·³´Ï¥¢¥Ñ¡¼¥È¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¡×¤òAmazon KindleÈÇ¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¡£²èÁü¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ï¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦¤æ¤¤Û¡Ë