¥µ¥¤¥³¥ß¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Öº£¤É¤¤Î¼ã¤¤¥â¥ó¤Ï¡×¤ò12·î30Æü¤è¤êºÇÂç300ÏÃÊ¬ÌµÎÁ¸ø³«
³«ºÅ´ü´Ö¡§12·î30Æü～2025Ç¯1·î26Æü
¡¡Cygames¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥µ¥¤¥³¥ß¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡Øº£¤É¤¤Î¼ã¤¤¥â¥ó¤Ï¡ÙÌµÎÁÏÃ³ÈÂç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò12·î30Æü¤«¤é2025Ç¯1·î26Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¡Öº£¤É¤¤Î¼ã¤¤¥â¥ó¤Ï¡×¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¤¥³¥ß¡×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎµÈÃ«¸÷Ê¿»á¤Î¥Þ¥ó¥¬¡Ê¹¹¿·Æü¡§Ëè½µ·îÍËÆü¡Ë¡£½¢³èÀ¸¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Î´Ö¤Ç¶¦´¶¤òÀ¸¤ó¤À¡¢¡ÈÌÀÆü¤ò´èÄ¥¤ë¤¢¤Ê¤¿¤ËÊû¤²¤ë¡Öº£¤É¤¡×¤ª»Å»ö¥³¥á¥Ç¥£¡É¤Ç¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏTV¥É¥é¥Þ²½¤â¤µ¤ì¤¿¡£Ã±¹ÔËÜ¤Ï¸½ºßÂè25´¬¤Þ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢¡Öº£¤É¤¤Î¼ã¤¤¥â¥ó¤Ï¡×¡Ê¹¹¿·Æü¡§Ëè½µ·îÍËÆü¡Ë¤Î¿·¾Ï¡È½¢¿¦³èÆ°ÊÔ¡É¤Î³«Ëë¤òµÇ°¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇÂç300ÏÃÊ¬¤¬ÌµÎÁ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Öº£¤É¤¤Î¼ã¤¤¥â¥ó¤Ï¡×ÌµÎÁÏÃ³ÈÂç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó ³«ºÅÆüÄø
Âè1ÃÆ¡§1～79ÏÃ¤Þ¤ÇÌµÎÁ³«Êü
12·î30Æü¡Ê·î¡Ë0»þ～2025Ç¯1·î5Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59Ê¬
Âè2ÃÆ¡§1～149ÏÃ¤Þ¤ÇÌµÎÁ³«Êü
2025Ç¯1·î6Æü¡Ê·î¡Ë0»þ～1·î12Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59Ê¬
Âè3ÃÆ¡§1～219ÏÃ¤Þ¤ÇÌµÎÁ³«Êü
2025Ç¯1·î13Æü¡Ê·î¡Ë0»þ～1·î19Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59Ê¬
Âè4ÃÆ¡§1～300ÏÃ¤Þ¤ÇÌµÎÁ³«Êü
2025Ç¯1·î20Æü¡Ê·î¡Ë0»þ～1·î26Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59Ê¬
(C)Cygames, Inc.