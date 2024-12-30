»³ËÜ¾»¡¢¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤ÎNo.1¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤Ï
¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î»³ËÜ¾»»á¤¬10·î30Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡Ù¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡Ö°æÃ¼¹°ÏÂ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¤Ï±§Ãè¤Ç°ìÈÖ¾å¼ê¤¤!! ¥ë¡¼¥¡¼Á´°÷¤¬¡û¡û¤òÇã¤ï¤µ¤ì¤¿!?¡×¤Ë½Ð±é¡£¸ÅÅÄÆØÌé»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
»³ËÜ¾»»á¡¡=BSJapanextÄó¶¡
¡û¸ÅÅÄÆØÌé»á¤ò¾Î»¿¡ÖÅö»þ¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤ÎNo.1¤À¤Ã¤¿¡×
º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¸½ÌòÁª¼ê¤È¼«Ê¬¤¬¸½Ìò»þÂå¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿OBÁª¼ê¤«¤é¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤òÁª½Ð¤¹¤ë´ë²è¡Ö²¶¤Î¥Ù¥¹¥È9¡×¤ò¼Â»Ü¡£»³ËÜ»á¤¬¡Ö8ÈÖ¡¦¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤ÇÁª½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¸ÅÅÄÆØÌé»á¤À¤Ã¤¿¡£»³ËÜ»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢Æ±µéÀ¸¤Ç¤Í¡£Á´À¹´ü¤Î¤¹¤´¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤â¤È¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢(ÅðÎÝ)ÁË»ßÎ¨¤¬6³ä¤ÎÇ¯¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Åö»þ¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤ÎNo.1¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼êÊü¤·¤Ç¾Î»¿¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö²¿²ó¤â¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤È¤«¤ÇÁÈ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¹½¤¨¤â¤¤¤¤¤·¤Í¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÅ¨¤È¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¬¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«? ¥ê¡¼¥É¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È²óÁÛ¡£¼«¿È¤¬¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°Íè¤ë¡£ÊÑ²½µå¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢(ÊÑ²½µå¤¬)Íè¤ë¡×¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤À¤±¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¤ËÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡Ù(BSJapanext Ëè½µÌÚÍË22:00¡Á)¤Ï¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¦OB¤¿¤Á¤¬¡Ö¥À¥°¥¢¥¦¥È¡×(»î¹çÃæ¤Ë´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¤¬ÂÔµ¡¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á)¤ÇÏÃ¤¹¤è¤¦¤Êµå³¦¤Î¥¢¥ì¥³¥ì¤ò¸ì¤ëÌîµå¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£¼«Ê¬¤¬°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤òÁª¤Ö¡Ö²¶¤Î¥Ù¥¹¥È9¡×¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÌîµå¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ÁÌä¤Ë¥²¥¹¥È¤¬Ä¾µå¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¶µ¤¨¤Æ! ÌîQ½Î¡×¤Ê¤É¡¢Ìîµå¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤´ë²è¤¬¸«¤É¤³¤í¡£
»³ËÜ¾»»á¡¡=BSJapanextÄó¶¡
¡û¸ÅÅÄÆØÌé»á¤ò¾Î»¿¡ÖÅö»þ¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤ÎNo.1¤À¤Ã¤¿¡×
º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¸½ÌòÁª¼ê¤È¼«Ê¬¤¬¸½Ìò»þÂå¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿OBÁª¼ê¤«¤é¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤òÁª½Ð¤¹¤ë´ë²è¡Ö²¶¤Î¥Ù¥¹¥È9¡×¤ò¼Â»Ü¡£»³ËÜ»á¤¬¡Ö8ÈÖ¡¦¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤ÇÁª½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¸ÅÅÄÆØÌé»á¤À¤Ã¤¿¡£»³ËÜ»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢Æ±µéÀ¸¤Ç¤Í¡£Á´À¹´ü¤Î¤¹¤´¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤â¤È¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢(ÅðÎÝ)ÁË»ßÎ¨¤¬6³ä¤ÎÇ¯¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Åö»þ¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤ÎNo.1¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼êÊü¤·¤Ç¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡Ù(BSJapanext Ëè½µÌÚÍË22:00¡Á)¤Ï¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¦OB¤¿¤Á¤¬¡Ö¥À¥°¥¢¥¦¥È¡×(»î¹çÃæ¤Ë´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¤¬ÂÔµ¡¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á)¤ÇÏÃ¤¹¤è¤¦¤Êµå³¦¤Î¥¢¥ì¥³¥ì¤ò¸ì¤ëÌîµå¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£¼«Ê¬¤¬°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤òÁª¤Ö¡Ö²¶¤Î¥Ù¥¹¥È9¡×¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÌîµå¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ÁÌä¤Ë¥²¥¹¥È¤¬Ä¾µå¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¶µ¤¨¤Æ! ÌîQ½Î¡×¤Ê¤É¡¢Ìîµå¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤´ë²è¤¬¸«¤É¤³¤í¡£