Ï·¸å»ñ¶â¤Ï¡Ö2000Ëü±ß¡×É¬Í×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ60Âå¤Ç2000Ëü±ß°Ê¾åÃù¤á¤Æ¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤â¤½¤â¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤È¤Ï
Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿¶âÍ»Ä£¤Î¶âÍ»¿³µÄ²ñ¡Ö»Ô¾ì¥ïー¥¥ó¥°¡¦¥°¥ëー¥×¡×¤¬¸øÉ½¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÏ·¸å¤ÎÀ¸³èÈñ¤òÏÅ¤¨¤º¡¢30Ç¯´Ö¤ÇÌó2000Ëü±ß¤Î»ñ¶âÉÔÂ¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾õ¶·¤òÂ¯¤Ë¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤È¸À¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬µ¯¤³¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ï·¸å¤Î»ñ¶â·×²è¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»î»»¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¾ò·ï¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÉ×65ºÐ°Ê¾å¡¢ºÊ60ºÐ°Ê¾å¤ÎÉ×ÉØ¤Î¤ß¤ÎÌµ¿¦À¤ÂÓ
¡üÉ×ÉØ¤È¤â·ò¹¯¤Ç¡¢É×¤¬95ºÐ¡¢ºÊ¤¬90ºÐ¤Þ¤Ç30Ç¯´ÖÀ¸³è¤¹¤ë
¡üËè·î¤ÎÀ¸³èÈñ¤¬Ç¯¶â¼ýÆþ¤òÌó5Ëü5000±ß¾å²ó¤ëÀÖ»ú¤È¤Ê¤ë
¾åµ¾ò·ï¤Î¤â¤È¤Ç¤Ï¡¢Ç¯´ÖÌó66Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢30Ç¯´Ö¤ÇÌó2000Ëü±ß¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤¬Á´¤Æ¤Î²ÈÄí¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢À¸³èÈñ¤ä¼õµë¤¹¤ëÇ¯¶â³Û¡¢½»µï·ÁÂÖ¡¢°åÎÅÈñ¤Î»Ù½Ð¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê»ñ¶â¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
60Âå¤ÎÃùÃß»ö¾ð
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¶âÍ»¹ÊóÃæ±û°Ñ°÷²ñ ÃÎ¤ë¤Ý¤ë¤È¤Î¡Ö²È·×¤Î¶âÍ»¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº¡ÊÎáÏÂ5Ç¯¡Ë¡×¤ò´ð¤Ë60Âå¤ÎÃùÃß»ö¾ð¤òÉ½1¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
É½1
½ÐÅµ¡§¶âÍ»¹ÊóÃæ±û°Ñ°÷²ñ ÃÎ¤ë¤Ý¤ë¤È¡Ö²È·×¤Î¶âÍ»¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº¡ÊÎáÏÂ5Ç¯¡Ë¡×¤ò´ð¤ËÉ®¼ÔºîÀ®
60Âå¤Ç2000Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÃùÃß¤¬¤¢¤ëÀ¤ÂÓ¤Ï¡¢Æó¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ¤Ç38.0¡ó¡¢Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤Ç34.8¡ó¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÃùÃß¤¬500Ëü±ßÌ¤Ëþ¤ÎÀ¤ÂÓ¤âÆó¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ¤ÇÌó25¡ó¡¢Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤Ç¤ÏÌó34¡óÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃùÃß¾õ¶·¤Ë¤ÏÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
60Âå¤ÎÊ¿¶ÑÃùÃß³Û¤ÏÆó¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ¤¬2588Ëü±ß¡¢Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤Ç2240Ëü±ß¤È¹â³Û¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎÉÙÍµÁØ¤¬Á´ÂÎ¤Î¿ô»ú¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÃæ±ûÃÍ¤ÏÆó¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ¤¬1200Ëü±ß¡¢Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤¬1100Ëü±ß¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¤ÂÓ¤¬¤³¤Î¿å½à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï·¸å»ñ¶â¤È¤·¤Æ2000Ëü±ß¤òÃù¤á¤ëÊýË¡
Ï·¸å»ñ¶â¤È¤·¤Æ2000Ëü±ß¤òÃù¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ê·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤È¡¢À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ¹¤¯Æ¯¤¯¤³¤È¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¤òÆÀ¤ëÊýË¡¡×¤È¡Ö¸ÇÄêÈñ¤Î¸«Ä¾¤·¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¹¤¯Æ¯¤¤¤Æ°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë
ÂÎ¤¬¸µµ¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Æ¯¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÏÏ·¸å»ñ¶â¤òÊä¤¦¤¿¤á¤ÎÂçÀÚ¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£Ï«Æ¯¤Ë¤è¤ë¼ýÆþ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³èÈñ¤ò¥«¥Ðー¤Ç¤¡¢ÃùÃß¤Î¼è¤êÊø¤·¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ÎÎÌ¤äÀÕÇ¤¤ÎÂç¤¤µ¤ò¸½Ìò»þÂå¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤ËÊÝ¤ÄÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌµÍý¤ò¤»¤ºÅ¬ÅÙ¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¡¢·ò¹¯¤äÀº¿ÀÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿¦Îò¤ä¥¹¥¥ë¤òÀ¸¤«¤·¤¿»Å»ö¤òÁª¤Ö¤È¡¢¿¦¾ì´Ä¶¤Ë´·¤ì¤ë¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¡¢¼ýÆþ¤â°ÂÄê¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÄêÇ¯¸å¤ÎºÆ¸ÛÍÑÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¸½ºß¤Î¿¦¾ì¤Ç·ÑÂ³¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿¤ê¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ñー¥È¤ä¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿¤ê¤¹¤ëÁªÂò»è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ÇÄêÈñ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤¦
Ï·¸å»ñ¶â¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÃù¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»Ù½Ð¤ÎÃæ¤Ç¤â²ÈÄÂ¡¢¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¡¢¥¹¥Þ¥ÛÂå¤Ê¤ÉËè·î°ìÄê³Û¤Ç»Ù½Ð¤µ¤ì¤ë¸ÇÄêÈñ¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²ÈÄÂ¤Ç¤Ï¹¹¿·»þ¤ËÃÍ²¼¤²¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤è¤ê°Â¤¤Êª·ï¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¤Ç¤Ï¡¢·ÀÌó¥×¥é¥ó¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤ê¡¢¤è¤ê°Â¤¤ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë²ñ¼Ò¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀáÌó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Ï·¸å»ñ¶â¤ò2000Ëü±ß°Ê¾åÃù¤á¤Æ¤¤¤ë60Âå¤Ï35～40¡ó¤Û¤É
¶âÍ»¹ÊóÃæ±û°Ñ°÷²ñ ÃÎ¤ë¤Ý¤ë¤È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2000Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÃùÃß¤ò»ý¤Ä60ÂåÀ¤ÂÓ¤Ï¡¢Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤ª¤è¤ÓÆó¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢35～40¡ó¤Û¤É¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ±ûÃÍ¤Ï1100Ëü～1200Ëü±ß¤È¸½¼ÂÅª¤Ê¿å½à¤Ç¤¹¡£¤³¤Îº¹¤Ï°ìÉô¤ÎÉÙÍµÁØ¤¬Ê¿¶ÑÃÍ¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤Î·×²è¤Ë¤ÏÃæ±ûÃÍ¤ò´ð½à¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2000Ëü±ß¤òÃù¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ä¹¤¯Æ¯¤¤¤Æ°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¤òÆÀ¤¿¤ê¡¢²ÈÄÂ¤ä¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¤Ê¤É¤Î¸ÇÄêÈñ¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ»Ù½Ð¤òÍÞ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¹©É×¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¼ýÆþ¤Î°ÂÄê¤äÀáÌó¤Ë¤è¤ê¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ëÏ·¸å»ñ¶â¤Î·ÁÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¶âÍ»Ä£ ¶âÍ»¿³µÄ²ñ »Ô¾ì¥ïー¥¥ó¥°¡¦¥°¥ëー¥×Êó¹ð½ñ¡Ö¹âÎð¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë»ñ»º·ÁÀ®¡¦´ÉÍý¡× 1¡¥¸½¾õÀ°Íý¡Ê¹âÎð¼Ò²ñ¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶ÊÑ²½¡Ë ¡Ê3¡Ë¶âÍ»»ñ»º¤ÎÊÝÍ¾õ¶·¡Ê16¥Úー¥¸¡Ë
¶âÍ»¹ÊóÃæ±û°Ñ°÷²ñ ÃÎ¤ë¤Ý¤ë¤È ²È·×¤Î¶âÍ»¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº¡ÎÃ±¿ÈÀ¤ÂÓÄ´ºº¡Ï¡ÊÊ¿À®19Ç¯°Ê¹ß¡Ë ³Æ¼ïÊ¬ÎàÊÌ¥Çー¥¿¡ÊÎáÏÂ5Ç¯¡Ë Åý·×É½¤ÎÈÖ¹æ3 ¶âÍ»»ñ»ºÊÝÍ³Û¡Ê¶âÍ»»ñ»ºÊÝÍÀ¤ÂÓ¡Ë
¶âÍ»¹ÊóÃæ±û°Ñ°÷²ñ ÃÎ¤ë¤Ý¤ë¤È ²È·×¤Î¶âÍ»¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº¡ÎÆó¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓÄ´ºº¡Ï¡ÊÎáÏÂ3Ç¯°Ê¹ß¡Ë ³Æ¼ïÊ¬ÎàÊÌ¥Çー¥¿¡ÊÎáÏÂ5Ç¯¡Ë Åý·×É½¤ÎÈÖ¹æ3 ¶âÍ»»ñ»ºÊÝÍ³Û¡Ê¶âÍ»»ñ»ºÊÝÍÀ¤ÂÓ¡Ë
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー