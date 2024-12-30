´Ú¹ñÎ¹µÒµ¡»ö¸Î¡¡¥×¥íÌîµåKIA¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¿¦°÷¤âµ¾À·¤Ë¡ÄºÊ¡¢3ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤È¥¿¥¤Î¹¹Ô¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»
¡¡´Ú¹ñÆîÀ¾Éô¤ÎÌ³°Â¡Ê¥à¥¢¥ó¡Ë¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÇÎ¹µÒµ¡¤¬ÃåÎ¦¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡¦KIA¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬Åë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¤È30Æü¤Þ¤Ç¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÆîÆ»ÆüÊó¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡Î¹µÒµ¡»ö¸Î¤Ï29Æü¸áÁ°9»þº¢¤ËÈ¯À¸¡£¾èµÒ¾è°÷·×181¿Í¤ò¾è¤»¤¿´Ú¹ñ¤Î¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õµ¡¤¬Ì³°Â¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÇÃåÎ¦¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢¶õ¹Á¤Î³°ÊÉ¤Ë·ãÆÍ¤·¤ÆÇúÈ¯¡¢±ê¾å¤·¤¿¡£¾ÃËÉÅö¶É¤Ï179¿Í¤Î»àË´¤ò³ÎÇ§¡£µ¡ÂÎ¤Î¸åÉô¤«¤é¾è°÷2¿Í¤¬µß½õ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÆîÆ»ÆüÊó¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Îµ¾À·¼Ô¤ËKIA¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎµåÃÄ¿¦°÷¤È²ÈÂ²¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎµåÃÄ¿¦°÷¤ÏºÊ¤È3ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤È¤È¤â¤Ë¥¿¥¤¤Ø²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¡¢µ¢¤ê¤ÎÊØ¤ÇÈá·à¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¸µ¡¹¤ÏKIA¤ÎËÜµò¤Ç¤¢¤ë¸÷½£ÃÏ°è¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ç¥×¥íÌîµåÃ´Åöµ¼Ô¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡£¤½¤Î¸å¡¢µåÃÄ¿¦°÷¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡KIA¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ïº£µ¨¡¢´Ú¹ñ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç7Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¤¡¦¥Ü¥à¥Û»á¤¬´ÆÆÄ¡¢¸µÃæÆü¤ÎÃæÂ¼Éð»Ö»á¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£