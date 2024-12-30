¡Ö¿³ºº°÷¤¬¶âÉÊ¤äÀÜÂÔ¤òµá¤á¤¿¡×²áµî¤â¡¡¸µ¿³ºº°÷¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¥ì¥³Âç¡×¤ÎÎ¢Â¦
¥ì¥³Âç¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿Âç»ö·ï
¡¡TBS¡ÖÂè66²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ê¥ì¥³Âç¡Ë¡×¤¬30Æü¸á¸å5»þ30Ê¬¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿²»³Ú³¦¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï»ëÄ°Î¨¤¬Äã²¼¡£¿³ººÊýË¡¤ò²ø¤·¤àÀ¼¤â¤¢¤ë¡£¸µ¿³ºº°÷2¿Í¤ËÆâ¾ð¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ú¹âËÙÅßÉ§/ÊüÁ÷¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Û
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌëÌÀ¤±¤ÎÏ»ËÜÌÚ¤Ç¡Ä¡¡20Âå¸åÈ¾¤òëð²Î¤¹¤ë¡ÖÃæ¿¹ÌÀºÚ¡×¤Î¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥ì¥³Âç¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¸í²ò¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏTBS¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñ¡ÊÆÁµ×¹»Ê²ñÄ¹¡Ë¡£Æ±¶É¤Ï¸å±ç¤ÎÎ©¾ì¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
¡¡1992Ç¯¤Ë¤Ïºî¶Ê²È¶¨²ñ¤ÈTBS¤¬ÂÐÎ©¤·¡¢ÊüÁ÷¸¢¤òNHK¤Ë°Ü¤½¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¡£È¯Ã¼¤Ï1989Ç¯¤ÎÂè31²ó¤Ç¡¢Æ±Ç¯6·î¤ËÂ¾³¦¤·¤¿Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Î¡ÖÀî¤ÎÎ®¤ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤¬Âç¾Þ¤ò°ï¤·¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âå¤ï¤ê¤ËÂç¾Þ¤òÆÀ¤¿¤Î¤ÏWink¤Î¡ÖÎÔ¤·¤¤Ç®ÂÓµû¡×¡£TBS·ÏÎó¤ÎÃÏÊý¶É¤Î¿³ºº°÷¤Ë¤è¤ëÁÈ¿¥É¼¤òºî¶Ê²È¶¨²ñ¤Ïµ¿¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÏÃÏÊý¶É¤Î¿³ºº°÷¤¬Á´ÂÎ¤ÎÌó3Ê¬¤Î1¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö³Æ¾Þ¤Ï¿³ºº°÷¤Ë¤è¤ëÆ¤ÏÀ¤Î¤¢¤È¡¢ÌµµÌ¾ÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤á¤é¤ì¤ë¡£¤À¤«¤éÁÈ¿¥É¼¤Î¿¿µ¶¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃÏÊý¶É¤Ï¸Î¿Í¤Î¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤è¤ê¡¢¸½Ìò¤ÎWink¤Ë¸ªÆþ¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¡Ê¸µ¿³ºº°÷A»á¡Ë
¡¡ÃÏÊý¶É°Ê³°¤Î¿³ºº°÷¤Ï¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤ò¿ä¤¹¥à¡¼¥É¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼Â¤Ï¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Î½êÂ°¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤ÎÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¤Ï¡¢ËÜÈÖÅöÆü¤Ë²ñ¾ì¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤ËÂ©»Ò¤Î²ÃÆ£ÏÂÌé¤µ¤ó¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¼õ¾Þ»þ¤Ë°§»¢¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤·¤¿¡£ÁÈ¿¥É¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢ºá¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¸µ¿³ºº°÷A»á¡Ë
¡¡°ìÊý¡¢Wink¿Ø±Ä¤¬ÃÏÊý¶É°Ê³°¤Î¿³ºº°÷¤¿¤Á¤Ë¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏËÜÈÖ¤Î¤ï¤º¤«1½µ´ÖÁ°¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖµÞ¤Ë¾Þ¼è¤ê¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ¥¤êÀÚ¤ê»Ï¤á¤¿¡£¡ØËÜÈÖÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¥¯¥Ó¤òÇ±¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏÊý¶É¤ÎÉ¼¤ò¸Ç¤á½ª¤¨¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¸µ¿³ºº°÷B»á¡Ë
¡¡¤³¤ÎÌäÂê¤ÏÃÏÊý¶É¤¬¿³ºº°÷¤«¤é³°¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º·èÃå¤·¤¿¤¬¡¢¸µ¿³ºº°÷B»á¤ÏTBS¤Î±é½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡Ê59¡Ë¤¬¡ÖDESIRE¡½¾ðÇ®¡½¡×¤ÇÂç¾Þ¤ò³Í¤Ã¤¿1986Ç¯¡¢Âè28²ó¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÌÀºÚ¤µ¤ó¤È¡ØÇ®¤¿´¤Ë¡Ù¤Î¾®ÎÓ°°¤µ¤ó¤é¤ÎÁè¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Åö½é¤«¤éÌÀºÚ¤µ¤ó¤ÎÂç¾Þ¤Ï¹Å¤«¤Ã¤¿¡£°°¤µ¤ó¤ÏºÇ½é¤«¤éÂç¾Þ¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â°°¤µ¤ó¤¬¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ë»²Àï¤·¤¿¤Î¤ÏTBS¤«¤é¡ØÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤Î¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÍê¤Þ¤ì¤¿¤«¤é¡£TBS¤Ï»ëÄ°Î¨¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¥¬¥Á¥ó¥³¤Î¾¡Éé¤Ë¿å¤¬º¹¤µ¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê¸µ¿³ºº°÷B»á¡Ë
¡¡¼¡¤Î¸í²ò¤Ï¤½¤ÎÇ¯°ìÈÖ¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ËÂç¾Þ¤òÍ¿¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ºî¶Ê²È¶¨²ñ¤ÏÂç¾Þ¤Î´ð½à¤ò¤³¤¦Äê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öºî¶Ê¡¢ºî»í¡¢ÊÔ¶Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ·Ý½ÑÀ¡¢ÆÈÁÏÀ¡¢´ë²èÀ¤¬¸²Ãø¤ÊºîÉÊ¤È¤¹¤ë¡×
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð1985Ç¯¤ËºÇ¤âCD¤¬Çä¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º¤Î¡Ö¥¸¥å¥ê¥¢¤Ë½ý¿´¡Ê¥Ï¡¼¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ë¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯Âè27²ó¤ÎÂç¾Þ¤ÏÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Î¡Ö¥ß¡¦¥¢¥â¡¼¥ì¡ÊMeu amor e¡Ä¡Ë¡×¡£ºîÉÊ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£°ìÈÖÇä¤ì¤¿ºîÉÊ¤òÂç¾Þ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢Æ±¤¸TBS¤Î¡ÖCDTV ¥é¥¤¥Ö! ¥é¥¤¥Ö!¡×¡Ê·îÍË¸á¸å7»þ¡Ë¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¿³ºº°÷¤¬µ¼ÔÃæ¿´¤ÎÍýÍ³
¡¡²¿ÅÙ¤«¤Î²þ³×¤ò·Ð¤Æº£¤Ï¡¢ºî¶Ê²È¶¨²ñ¤Î´ð½à¤Ë±è¤Ã¤Æ¥ì¥³Âç¤Î¿³ºº¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤Ï¿·Ê¹¶¨²ñ²ÃÌÁ¼Ò¤Î²»³ÚÃ´Åöµ¼Ô11¿Í¡£¤µ¤é¤ËÃÏÊý¶É¤Î6¿Í¡£¾¯¿ô¤À¤¬¡¢ÃÏÊý¶É¤Î¿³ºº°÷¤¬Éü³è¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤¬1¿Í¡£¾°Èþ³Ø±àÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÉÙß·°ìÀ¿»á¡Ê73¡Ë¤À¡£¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿³ºº°÷¤¬µ¼ÔÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1990Ç¯Âå°Ê¹ß¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿³ºº°÷¤ÏÃÏÊý¶É¤Î¿Í´Ö¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢É¾È½¤ÎÎÉ¤¯¤Ê¤¤¿ÍÊª¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£
¡Ö·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤«¤é¶âÉÊ¤äÀÜÂÔ¤òµá¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê¸µ¿³ºº°÷A»á¡Ë
¡¡¤³¤Î¤¿¤á¤À¤í¤¦¤«¡¢¤¢¤ë¤È¤¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤Î²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤ÏÁ´°÷¤¬¹ß¤í¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢µ¼ÔÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡ÖÍø³²´Ø·¸¤Î¤¢¤ëÁê¼ê¤«¤éÍø±×¶¡Í¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¤í¤¦¡£
¡ÖËü°ì¡¢µ¼Ô¤¬¶âÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤é¡¢²ñ¼Ò¤«¤éÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤è¤¯Ê¹¤¯¶â¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·ÊýË¡¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î²ñ¼Ò¤Î¼ÒÆâÊó¤Ê¤É¤ËºÜ¤»¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¡¢¸¶¹ÆÎÁ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡£¸¶¹ÆÎÁ¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Áê¼ê¤ÎÌÜÅª¤Ï¶â¤òÅÏ¤¹¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡Ê¸µ¿³ºº°÷A»á¡Ë
¡¡¤È¤³¤í¤¬´ñºö¤òÊÔ¤ß¤À¤·¤¿¿³ºº°÷¤â¤¤¤¿¡£¤¢¤ë°ìÈÌ»æ¤Îµ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£·ÝÇ½¥×¥í¡¢¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¿Í´Ö¤ò¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ËÍ¶¤Ã¤¿¡£ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆâ¤ÎÅ¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ñ·×¤ÏÍ¶¤ï¤ì¤¿Â¦¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤òµö¤¹»þÅÀ¤Çµ¼ÔÂ¦¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¶â¤Î¼ø¼õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¹½¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸Å¹¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅ¹¤Ïµ¼Ô¤È¿Æ¤·¤¤½÷À¤¬±Ä¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Íø±×¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¸µ¿³ºº°÷B»á¡Ë
¡¡ÌµÏÀ¡¢¤³¤Îµ¼Ô¤Ï¿³ºº°÷¤«¤é³°¤ì¤¿¡£
¡¡¸µ¿³ºº°÷A»á¤Ï¡Ö¥ì¥³Âç¤Î¶Ê¤¬¤ê³Ñ¤Ïµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤¬Å±Âà¤·¤¿1991Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¥ì¥³Âç¤Ï1990Ç¯¡ÊÂè32²ó¡Ë¤«¤é¡¢Âç¾Þ¤Ê¤É¤Î³Æ¾Þ¤ò¡Ö²ÎÍØ¶Ê¡¦±é²ÎÉôÌç¡×¤È¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥¹¡¦¥í¥Ã¥¯ÉôÌç¡×¤ËÊ¬¤±¤¿¡£°ìÊý¡¢¸Î¡¦¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤Ï¡Ö¤ªº×¤êÇ¦¼Ô¡×¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤¿¿·¿Í¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ç¦¼Ô¤Ë¡Ö²ÎÍØ¶Ê¡¦±é²ÎÉôÌç¡×¤ÎºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò³Í¤é¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤Î¥ì¥³Âç¤Ø¤ÎÅÜ¤ê
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿³ºº¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢Ç¦¼Ô¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ý¥Ã¥×¥¹ÉôÌç¤ÎºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¡£
¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤Ï¥Ý¥Ã¥×¥¹¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬µö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¥Ý¥Ã¥×¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÊ°¤Ã¤¿¡×¡Ê¸µ¿³ºº°÷B»á¡Ë
¡¡°Ê¹ß¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤Ï¥ì¥³Âç¤ò¼Âà¤¹¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ïµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤¬¥ì¥³Âç¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£1987Ç¯¤ÎÂè29²ó¤Ï¶áÆ£¿¿É§¤µ¤ó¤Î¡Ø¶ò¤«¼Ô¡Ù¤¬À¥Àî±Í»Ò¤µ¤ó¤Î¡ØÌ¿¤¯¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤ÈÁè¤Ã¤¿Ëö¡¢Âç¾Þ¤ò³Í¤Ã¤¿¡£1988Ç¯¤ÎÂè30²ó¤Ï¸÷GENGI¤Î¡Ø¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¶ä²Ï¡Ù¤¬¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¤µ¤ó¤Î¡Ø¹Á¤Î¸ÞÈÖÄ®¡Ù¤Ê¤É¤È¶¥¤¤¡¢Âç¾Þ¤òÆÀ¤¿¡£µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÅ±Âà¤ÏÄË¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¸µ¿³ºº°÷A»á¡Ë
¡¡2003Ç¯¤ÎÂè45²ó¤ÇSMAP¤Î¡ÖÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î²Ö¡×¤Ï¥ì¥³Âç¤Î¸õÊä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤Ï¤È¤¦¤¼¤ó¼Âà¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢SMAP¤Ï¤³¤¦¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö²Î»ì¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¢¤ë¡ØNO.1¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤ê¤ÏOnly one¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´Ó¤¤¿¤¤¡×
¡¡¤³¤ì¤ò¿®¤¸¤¿²»³Ú´Ø·¸¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤ÎÂ¸Ì¿Ãæ¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÊý¿Ë¤ÏÈà¤ÈÉû¼ÒÄ¹¤Î¥á¥ê¡¼´îÂ¿Àî»á¤¬Á´¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ê¸µ¿³ºº°÷A»á¡Ë
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤È¥ì¥³Âç¤Î´Ø·¸¤¬¤ä¤Ã¤ÈÀã²ò¤±¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï2010Ç¯¤ÎÂè50²ó¡£¶áÆ£¿¿É§¡Ê60¡Ë¤¬¡Ö¿´¡¡¤¶¤ó¤Ð¤é¡×¤ÇºÇÍ¥½¨²Î¾§¾Þ¤òÆÀ¤¿¡£Ä¹¤¤ÂÐÎ©¤À¤Ã¤¿¡£1980Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢¥Ë¥å¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ä¥í¥Ã¥¯¤Î²Î¼ê¤Î°ìÉô¤Ï¥ì¥³Âç¤Ë²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤Ï2023Ç¯¤ÎÂè65²ó¤¬Âè1Éô4.5¡ó¡¢Âè2Éô7.0¡ó¡£Æ±Ç¯¤Î¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤ÏÂè1Éô22.0¡ó¡¢Âè2Éô¤¬23.5¡ó¤À¤«¤é¡¢¿ïÊ¬¤È¸«Îô¤ê¤¹¤ë¡£°ìÊý¤ÇÈÖÁÈ¤ÎÀ¼Á¤¬°ã¤¦¤«¤é¡¢Ã±½ã¤Ë¤ÏÈæ¤Ù¤Ë¤¯¤¤¡£
¡¡¥ì¥³Âç¤Ï¤½¤ÎÇ¯¤ÎÍ¥¤ì¤¿²Î¤ò·è¤á¤ë¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡£¹ÈÇò¤Ïµìºî¤â¼è¤ê¾å¤²¤ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ê¤Î¤À¡£Ì±Êü¤âº£¤Ï¡ÖFNS²ÎÍØº×¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ê¤É¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥ì¥³Âç¤Ïºî¶Ê²È¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨»ëÄ°Î¨¤¬³Í¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆTBS¤¬ÊüÁ÷¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤¬¡¢Â³¤¤Þ¤¹¤è¡×¡Ê¸µ¿³ºº°÷A»á¡Ë
¡¡»ëÄ°Î¨¤Î¤ß¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤¬°µÅÝÅª¤ËÍÍø¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¸½¹Ô·Á¤ÇÂ³¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¹âËÙÅßÉ§¡Ê¤¿¤«¤Û¤ê¡¦¤Õ¤æ¤Ò¤³¡Ë
ÊüÁ÷¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£1990Ç¯¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢ÊüÁ÷Ã´Åöµ¼Ô¡¢ÀìÌç°Ñ°÷¡£2015Ç¯¤ËËèÆü¿·Ê¹½ÐÈÇ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥µ¥ó¥Ç¡¼ËèÆüÊÔ½¸¼¡Ä¹¡£2019Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£Á°ÊüÁ÷ÈãÉ¾º©ÃÌ²ñ½ÐÈÇÊÔ½¸°Ñ°÷¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô