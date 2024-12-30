2024Ç¯¡Ö¥É¥é¥ÞÁí¤Þ¤¯¤ê¡×¡¡¿·´ë²è¡ª¡ÈºÇ¶¯¤ÎÆ¬Ç¾¡É¤Ë¡ÖÏ¢¥É¥é¡×¥Ù¥¹¥È¡õ¥ï¡¼¥¹¥È¤òÁª¤Ð¤»¤Æ¤ß¤¿
¡¡¿É¸ý¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦ÎÓÁà»á¤Ë¤è¤ë¹±Îã´ë²è¡¢º£Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡¦¥Ù¥¹¥È¡õ¥ï¡¼¥¹¥È¡£¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤Ã¤Æº£²ó¤Ï¡¢¤´¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥Ù¥¹¥È¡õ¥ï¡¼¥¹¥È¤ò¤¢¤Ã¤µ¤êÈ¯É½¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤é¡½¡½¡£¡ÚÁ°Ãæ¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¤ß¤ë¡Û¡Ö³Î¤«¤ËÇ¼ÆÀ¤À¤ï¡Ä¡×¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤ò¤½¤í¤¨¤¿¥Í¥È¥Õ¥ê¡¦¥¢¥Þ¥×¥é¤ò²¡¤µ¤¨¤ÆÂè1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤È¤Ï¡©¡¡¸ø¼°¤¬È¯É½¤·¤¿¡È°Õ³°¤Ê¥°¥Ã¥º¡É¤âÏÃÂê¤Ë
¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡§Ì±ÊüÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¹±Îã¤ÎÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È¡õ¥ï¡¼¥¹¥È¡¢2024Ç¯ÈÇ¤ÎÈ¯É½¤Î»þµ¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áª½Ð¤È¹ÖÉ¾¤ÏËèÅÙ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÈó¹ñÌ±À¸³è¥»¥ó¥¿¡¼¡¦TV¼çÀÊ¸¦µæ°÷¤ÎÎÓÁà¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÎÓ¡§Î»²ò¡£2024Ç¯¤ÎÌ±Êü¥×¥é¥¤¥àÂÓ¡Ê19¡Á23»þ¡ËÏ¢¥É¥éÈÖÉÕ¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ù¥¹¥È3¤«¤éÈ¯É½¤Ç¤¹¡ª
¥¢¥Ê¡§¤¨¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÎÓ¤µ¤ó¡¢ÎãÇ¯¤Ê¤é¤Þ¤ºËÁÆ¬¤Ç¡¢¡Öº£Ç¯¤â¥É¥é¥Þ¤¬ÂçÉÔºî¤Ç¡×¤È¤«¡Ö¤Þ¤À¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤â¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¡×¤È¤«¡ÖNHK¤Î¥É¥é¥ÞÁý¶¯¤ÏÌ±¶È°µÇ÷¡×¤È¤«ÂÌ¡¹¤ò¤³¤Í¤Æ°ú¤±ä¤Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¹±Îã¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ê¤ó¤Çº£Ç¯¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÁ°¤Î¤á¤ê¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡©
ÎÓ¡§ºÙ¤±¤§¤³¤¿¤¡¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡¡¤Û¤é¡¢È¯É½È¯É½¡£2024Ç¯¤ÎÏ¢¥É¥é¡¦¥Ù¥¹¥È3¤Ï¡Ä¡Ä
¢§Âè3°Ì¡Ö¥¶¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥Ê¡¼¥¹2¡×¡Ú¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿ÌÚÍË21»þ¡¿10·î´ü¡Û
¢§Âè2°Ì¡Ö¥¢¥ó¥Á¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¡ÚTBS·Ï¡¿ÆüÍË21»þ¡¿4·î´ü¡Û
¢§Âè1°Ì¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥¢¥ó¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡×¡×¡ÚTBS·Ï¡¿ÆüÍË21»þ¡¿7·î´ü¡Û
¡¡¡Ä¡Ä¤Î3ËÜ¤Ç¤¹¡ª
¥¢¥Ê¡§¤ª¤ª¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢¤·¤«¤â1°Ì¤Þ¤Ç°ìµ¤¤ËÁ´Éô¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¬5Ê¬¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¡¼¥¹¥È¤â°ìµ¤¤ËÈ¯É½
ÎÓ¡§Â³¤¤¤Æ2024Ç¯¥ï¡¼¥¹¥È¤â¥É¡¼¥ó¤ÈÈ¯É½¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¡£
¢§Âè3°Ì¡Ö¥¤¥Ã¥×¥¹¡×¡Ú¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿¶âÍË21»þ¡¿4·î´ü¡Û
¢§Âè2°Ì¡ÖACMA:GAME¡¡¥¢¥¯¥Þ¥²¡¼¥à¡×¡ÚÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿ÆüÍË22»þ30Ê¬¡¿4·î´ü¡Û
¢§Âè1°Ì¡ÖRe:¥ê¥Ù¥ó¥¸¡½ÍßË¾¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡½¡×¡Ú¥Õ¥¸·Ï¡¿ÌÚÍË22»þ¡¿4·î´ü¡Û
¡¡¡Ä¡Ä°Ê¾å¡ª
¥¢¥Ê¡§¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¡¢¡Ö°Ê¾å¡×¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£ÎÓ¤µ¤ó¡¢µîÇ¯¤Þ¤Ç¤ÏËè²ó¡¢Ì±Êü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯NHK¤ÎºîÉÊ¤òÁª¤ó¤À¤ê¡¢Ì±Êü¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÂÓ°Ê³°¤Î¿¼Ìë¥É¥é¥Þ¤«¤éÁª½Ð¤·¤¿¤ê¡¢Ï¢¥É¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ã±È¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ä¥ß¥Ë¥·¥ê¡¼¥º¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤ê¤È¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼º£²ó¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈÌ±Êü¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÏÈ¡¦Ï¢¥É¥é¤È¤¤¤¦3¾ò·ï¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÎÓ¡§¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î½ç°Ì¤Ë²¿ËÜ¤â¤Þ¤È¤á¤Æ²¡¤·¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤µ¤¨¤Ê¤¤¸½¼Â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥Ù¥¹¥È¤ä¥ï¡¼¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¤Þ¤¡¡¢²æ¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤Ç¤·¤¿¤Ê¡£
¥¢¥Ê¡§2024Ç¯¤ÎÏ¢¥É¥éÈÖÉÕ¤ÎÁª½Ð¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡©
ÎÓ¡§¥Ù¥¹¥È¤Ë¿ä¤»¤ëºîÉÊ¤Ï°ú¤Â³¤¾¯¤Ê¤¤¤·¡¢¥ï¡¼¥¹¥È¸õÊä¤ÏÁý¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¤Û¤¦¤Ï¤Ê¤¼¤½¤ÎºîÉÊ¤¬¥ï¡¼¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¤«¤ÎÍýÍ³¤¬ËèÇ¯Æ±¤¸¡£¿Ê²½¤è¤êÂà²½¤¬ÌÜÎ©¤ÄÏ¢¥É¥éÀ¤³¦¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆÁí³ç¤¹¤ë¶ìÏ«¤Ï¤â¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ó¤Ê¤¤¤ï¤È¤¤¤¦µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡Ä¡£
¥¢¥Ê¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¡©
ÎÓ¡§¤Á¤ã¤Ã¤È¡Ä¡Ä
¥Ù¥¹¥È¡õ¥ï¡¼¥¹¥È¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï!?
¥¢¥Ê¡§¤Á¤ã¤Ã¤È¡©¡¡¤Á¤ã¤Ã¤È¡¢¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡©
ÎÓ¡§Chat¡Ä¡ÄGPT¡Ä¡Ä¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤è¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°ºîÀ®¤ò¡£
¥¢¥Ê¡§ChatGPT¡ª¡¡¤µ¤Ã¤¤Î¥Ù¥¹¥È¤È¥ï¡¼¥¹¥È¤ÏAI¤Ë¤Ä¤¯¤é¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤¤¤ä¡¢¤É¤¦¤âÎÓ¤µ¤ó¤Ë¤·¤Á¤ãÉáÄÌ¤¹¤®¤ëÁªÂò¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢AI¤ËÇ¤¤»¤Ã¤¤ê¤Ë¤·¤Æ³Ú¤ò·è¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£
ÎÓ¡§¤¤¤ä¡¢Ç¤¤»¤Ã¤¤ê¤Ã¤Æ¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤·¡¢¤½¤¦³Ú¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤è¡£¡ÖÌ±ÊüÏ¢¥É¥é¡×¡ÖÏ¢¥É¥é¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡×¤È»ØÄê¥ï¡¼¥É¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤Ó¤Ë·ë²Ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤·¡¢Æ±¤¸¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¤·¤Æ¤â¸áÁ°¤È¸á¸å¤Ç·ë²Ì¤¬°ã¤¦¤·¡£¤¤¤ä¡¢AI¤â¥Æ¥¥È¡¼¤À¤Ê¤¡¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¢¥Ê¡§¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¹¤«¡£
ÎÓ¡§¤Ç¤â¡¢ÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤è¡£AI¤Ï¥Ù¥¹¥È¤ä¥ï¡¼¥¹¥È¤òÁª¤Ö´ð½à¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï»ëÄ°Î¨¤ò»È¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢Ç¯´ÖºÇÄã¤É¤³¤í¤«»Ë¾åºÇÄã¤Î¿ô»ú¤òÃ¡¤½Ð¤·¤½¤¦¤Ê¤¢¤ÎÏÃÂêºî¤¬¥ï¡¼¥¹¥È3¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¤¤¤ä¥Û¥ó¥È¡¢AI¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¥Æ¥¥È¡¼¤À¤Ê¤¡¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¢¥Ê¡§¤À¤«¤é¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤Ã¤Ý¤É¥Æ¥¥È¡¼¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡¢¡Ö¤¢¤ÎÏÃÂêºî¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢
¢§¡Ö¥Þ¥¤¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡×¡Ú¥Æ¥ìÄ«·Ï¡¦ABC¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¡¿ÆüÍË22»þ15Ê¬¡¿10·î´ü¡Û
¡¡¡Ä¡Ä¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
ÎÓ¡§¤¢¤¢¡¢´Ø·¸¼ÔÁ´°÷¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢ºîÉÊÌ¾¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£¤Þ¤À¿·¤·¤¤¥É¥é¥ÞÏÈ¡¢¤·¤«¤âÈ¾¤Ð¿¼ÌëÂÓ¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÈ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤À¤·¡¢Ãæ¿È¤â¤½¤³¤Þ¤Ç°¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ»Ë¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¥³¥±¤À¤«¤é¤µ¡£¥¢¥Ê¥¿¤â¤±¤Ã¤³¤¦»Ä¹ó¤À¤Í¡£
¥¢¥Ê¡§ÏÃ¤ò¤É¤ó¤É¤ó°ï¤é¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ç¡¢´Î¿´¤ÎÏ¢¥É¥éÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢AIºîÀ®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÎÓ¤µ¤óºîÀ®¤Î¤â¤Î¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡©
ÎÓ¡§¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¡¢ÃÇ¸À¤Ç¤¤ë¤Û¤ÉÂçÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤é¡¢¤³¤ì¤¬¿Í¹©ÃÎÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Å·Á³ÃÎÇ½¤¬ºîÀ®¤·¤¿º£Ç¯¤ÎÏ¢¥É¥éÈÖÉÕ¡£
¥¢¥Ê¡§¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ºÇ½é¤«¤é¤½¤Ã¤Á¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡Ä¡Ä¡£
¡½¡½ÃæÊÔ¤Ç¤Ï¤¤¤è¤¤¤èÎÓÁà»á¤Ë¤è¤ëËÜÅö¤Î¥Ù¥¹¥ÈÊÔ¤òÈ¯É½¡ª
ÎÓÁà¡Ê¤Ï¤ä¤·¡¦¤ß¤µ¤ª¡Ë
¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡£1999¡Á2009Ç¯¤Ë¡Ö¿·Ä¬45¡×¤Ç¡¢2000Ç¯¤«¤é¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥ÓÉ¾¡Ö¸«¤º¤Ë¤¹¤Þ¤»¤ë¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡×¤òÏ¢ºÜ¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃüÍî¤ä·ÝÇ½³¦¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¾å¾º¤Ë¤è¤ê»ÈÌ¿¤Ï²Ì¤¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¥»¥ß¥ê¥¿¥¤¥¢Ãæ¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³ùÁÒ,
³¤,
½»Âð,
Ê©ÃÅ,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¶âÂ°²Ã¹©,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
ºë¶Ì,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ÆÁÅç