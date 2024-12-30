ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥ê¥ó¥°µ¿ÏÇ¤ËÃ¯¤è¤ê¤â´Î¤òÎä¤ä¤·¤¿¿¼¤¤¥ï¥±¡Ú2024Ç¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦ ½ñ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ÏÃ¡Û
¡Ú2024Ç¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦ ½ñ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ÏÃ¡Û
¡Ú½ñ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ÏÃ¡ÛDeNAÆüËÜ°ì¤ÎÎ¢¤Ç¡Ô½¡¶µ¤Ã¤Ý¤¤¡Õ¡Ä¼óÇ¾¿Ø¤¬µ¤Ì£°¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¤â½¾¤Ã¤¿»î¹çÁ°¤Î¡ÖâÔÁÛ¥¿¥¤¥à¡×
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤Î´Ö¤Ç¤¤¤Þ¤Àº¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥ê¥ó¥°µ¿ÏÇ¤äÌ©ÌóÀâ¤À¡£
¡¡ÂåÍý¿Í¤Î¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥¦¥ë¥Õ»á¤ÏÌ©ÌóÀâ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢µ¿ÏÇ¤ËÃ¯¤è¤ê¤â´Î¤òÎä¤ä¤·¤¿¤Î¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê30=¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤È¤¤¤¦¥¦¥ï¥µ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥ê¥ó¥°¤äÌ©Ìó¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º´¡¹ÌÚ³ÍÆÀ¤¬¥Õ¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´í×ü¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢ÆÃÇÉ°÷¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥ê¥ó¥°¤äÌ©Ìó¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¿ÏÇ¤¬µ¿ÏÇ¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÊÔÀ®ÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó¤Î¥¯¥Ó¤¬Èô¤Ö¡£ÂçÃ«¤¬´í×ü¤¹¤ë¤Î¤Ï¤½¤³¤Ç¤¹¤è¡£¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó¤Ï2014Ç¯10·î¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¾ï¾¡µåÃÄ¤ÎÁÃ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¿Í¡£¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤·¤Ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤Î¶¯¤µ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡ÂçÃ«¤¬ºò¥ª¥Õ¡¢10Ç¯Áí³Û1000²¯±ßÄ¶¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¸ò¤ï¤·¤¿·ÀÌó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÉ®Æ¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥¦¥©¥ë¥¿¡¼¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤¬µåÃÄ¤òµî¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÂçÃ«¤Ï·ÀÌó¤òÇË´þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤Î¹àÌÜ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¼«¿È¡¢¡Ö¤³¤Î¤ª2¿Í¤È·ÀÌó¤¹¤ë·Á¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤·¡¢¤½¤³¤¬Êø¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·ÀÌó¼«ÂÎ¤âÊø¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²áµî6Ç¯¡¢MVP¤ä¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Ê¤¬¤é°ìÅÙ¤â¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂçÃ«¤¬¡¢°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯¸«¤Ä¤±¤¿°Â½»¤ÎÃÏ¤òÎ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤³¤½°ìÂç»ö¡£º´¡¹ÌÚ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡ÖÆÃ¤Ë´«Í¶¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤Î°Õ¸«¤òÂº½Å¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤òÁª¤ó¤Ç¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¿µ½Å¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤ÇÇ¯Ëö¹±Îã¤Î¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦ ½ñ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ÏÃ¡×¡£ËÜÇ¯¤âÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥Í¥¿¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú½ñ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ÏÃ¡Û¡Ä¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤éÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£