ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î"¿ÈÄ¹¥µ¥ÐÆÉ¤ßµ¿ÏÇ"¤¬º£½ÕºÆÇ³¤·¤¿ÇØ·Ê ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¸Î¡¦¥á¥ê¡¼´îÂ¿ÀîÉû¼ÒÄ¹¤Î»×¤¤¤Ä¤
¡¡2024Ç¯½Õ¤ËSNS¤ÇÂçÏÀÁè¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤¬ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê52¡Ë¤Î¡È¿ÈÄ¹¥µ¥ÐÆÉ¤ß¡Éµ¿ÏÇ¡£ÌÚÂ¼¤Î¿ÈÄ¹¤Ï¸ø¾Î¡È176¥»¥ó¥Á¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¤«¤ì¤³¤ì20Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤«¤é·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤¦¤â²ø¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ï¡È¥¢¥ó¥Á¡É¤â¥¹¥ë¡¼¤·»Ï¤á¤¿¡© ¼ç±é±Ç²è¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡Ù¤»¤á¤Æ¡Ô¶½¼ý10²¯±ßÂæ¡Õ¤È¼åµ¤¤ÊÀ¼¤â
¡¡¤½¤ó¤Ê¥µ¥ÐÆÉ¤ßµ¿ÏÇ¤¬ºÆÇ³¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢24Ç¯4·î´ü¤Î¡ÖBelieve¨¡·¯¤Ë¤«¤±¤ë¶¶¨¡¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡£½Ð±é¼Ô¤ÎÌÚÂ¼¤ÈºØÆ£¹©¡Ê43¡Ë¡¢¾åÀîÎ´Ìé¡Ê59¡Ë¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢SNS¤Ç¡Ô¿ÈÄ¹¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ¡ª¡Õ¤ÈÁû¤¬¤ì»Ï¤á¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åÀî¤Î¿ÈÄ¹¤Ï¡È¸ø¾Î175¥»¥ó¥Á¡É¤À¤«¤é¡¢ÌÚÂ¼¤È¾åÀî¤¬²£¤ËÊÂ¤Ö¤ÈÊ¿¹Ô¤Ë¶á¤¤¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÇØ¤Ë¤·¤¿²èÁü¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÌÚÂ¼¤¬Äã¤¤¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¤À¤«¤é¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¤ÈÅ¬Åö¤Ë
¡¡¤³¤Î¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇSNS¤Ç¤ÏÌÚÂ¼¤Î¿ÈÄ¹¤òºÆ¸¡¾Ú¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬¿ôÂ¿¤¯¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌÚÂ¼¤¬SMAP¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëºÝ¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½êÉû¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿¸Î¡¦¥á¥ê¡¼´îÂ¿Àî¤µ¤ó¤¬¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡Ù¤È¸ø¾Î¤Î¿ÈÄ¹¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²æ¡¹¤Î´Ö¤Ç¤ÏÄÌÀâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÍè¡¢¥á¥ê¡¼¤µ¤ó¤¬»×¤¤ÉÕ¤¤ÇÅ¬Åö¤Ë·è¤á¤¿¿ô»ú¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¶ì¤·¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó·ÝÇ½¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡Ë
¡¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢Ã¯¤â¤¬¤¢¤¨¤Æ¸ý¤Ë¤»¤º¤ËÍè¤¿¡Èº£¹¹´¶¡É¤¹¤é¤¢¤ëµ¿ÏÇ¤¬¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¸Î¡¦¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤¬¶¯¤¯±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£24Ç¯½Õ¤´¤í¤Þ¤Ç¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏSTARTO ENTERTAINMENT¼Ò¤Ë¤Û¤Ü×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ç¤·¤¿¡£¶¯ÎÏ¤Ê¸å¤í½â¤ò¼º¤Ã¤¿ÌÚÂ¼¤¬¡¢¼«¤é¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¾ðÊó¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó·ÝÇ½¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡Ë
¡¡ºÇ¶á¤ÏÌÚÂ¼¤¬¼«¤é¤ÎÈ¯¸À¤ÇÊè·ê¤ò·¡¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð24Ç¯10·î13Æü¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢À²Ã³²ÌäÂê¤ÇÏª½Ð¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡ÖÉå¤ê¤«¤±¤Æ¤¿¡Ä¡Ä¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¶¯¤¤ÈóÆñ¤òÍá¤Ó¤¿¡£10·î¤ËµÞÀÂ¤·¤¿À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¡ÖÆú¤Î¶¶¤òÅÏ¤Ã¤¿¸þ¤³¤¦Â¦¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢¥Ú¥Ã¥È¤¬»à¤ó¤À»þ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤ò¡¢¼«¿È¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÇÈ¯¸À¤·¤¿»þ¤Ï¡ÈÌµ¶µÍÜ¤Ö¤ê¡É¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¤Ê¤éÌÚÂ¼¤Î¤³¤¦¤·¤¿¼º¸À¤Ï¥¹¥ë¡¼¤µ¤ì¡¢ÈóÆñ¤¹¤ëÀ¼¤â¸ø¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Î¸½¾õ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¡¢12·î30Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡×¡ÊÅìÊõ¡¢¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë¤Î¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤¬¤Õ¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¤«¤Ê¤ê¶ì¤·¤¤Î©¾ì¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ê°òß·ÄçÍº¡¿·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë