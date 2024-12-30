¡Ú¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¡©¡Û¡Ö¤ª¶¯ÀÁ¤ê¡×¤ÎÆÉ¤ßÊý¤Ï¡©»Ò¤É¤â¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Èº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡¿ÆñÆÉ´Á»ú
ÆÉ¤á¤½¤¦¤ÇÆÉ¤á¤Ê¤¤´Á»ú¤ä¡¢°ì½Ö¤ÇÆÉ¤á¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ÖÆñÆÉ´Á»ú¡×¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤³¤ìÁÛÁü¤òËÄ¤é¤Þ¤¹¤¦¤Á¤ËÈ¯ÁÛÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ë¤«¤â¡©
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»¨³Ø¡¦Æ¦ÃÎ¼±¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Â©È´¤¤¬¤Æ¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌäÂê¤Ï¡Ä
º£²ó¤Î½ÐÂê´Á»ú¤Ï¡Ö¤ª¶¯ÀÁ¤ê¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶¯ÀÁ¤ë¡×¤Ç¡Ö¤æ¤¹¤ë¡×¤È¤âÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£
¥Ò¥ó¥È¡§¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍß¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤¦¹ÔÆ°¤Ç¤¹
¤µ¤Æ¡¢¤â¤¦Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÆÉ¤ßÊý¤Ï²¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤Êý¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¤³¤³¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
Åú¤¨¤Ï¡Ö¤ª¤Í¤À¤ê¡×¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶¯ÀÁ¤ë¡Ê¤Í¤À¤ë¡Ë¡×¤ÏÌµÍý¤Ë¤ª´ê¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¶¯ÀÁ¤ë¡Ê¤æ¤¹¤ë¡Ë¡×¤ÈÆÉ¤à¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ª¤É¤·¤Æ¶âÉÊ¤Ê¤É¤ò¼è¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£