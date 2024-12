東京ミッドタウンは2025年1月2日〜19日、新年にふさわしい特別な料理でお正月気分を盛り上げる「ごちそうはじめ」を館内レストランにて開催する。HAL YAMASHITA 東京「黒毛和牛A5 HAL YAMASHITA すき焼き御膳」「HAL YAMASHITA 東京」は、新年にふさわしい豪華な特製祝重箱とすきやきを組み合わせた「黒毛和牛A5 HAL YAMASHITA すき焼き御膳」(8,800円)を提供する。1月2日〜5日は、樽生スパークリングまたはオリジナルノンアルコール柚子スパークカクテルを1杯プレゼントする。

「宮川町 水簾」は、八寸、ミニお節とお雑煮が入ったコース「乾杯酒付 新春おまかせ会席<雅>」(1万7,600円)を、ディナー時に用意する。宮川町 水簾「乾杯酒付 新春おまかせ会席<雅>」「てんぷら山の上 Roppongi」は1月2日〜5日、「新春特別コース「福寿」」(2万8,000円)、「SUSHI TOKYO TEN、」は1月2日〜5日、20種類ほどを少しずつ味わえる新春の特別コース「新春おまかせコース」(1万5,000円)を提供する。SUSHI TOKYO TEN、「新春おまかせコース」フランス国内外で最も注目されているフィリップ・ミル氏の名を冠した「フィリップ・ミル 東京」は、「新年祝いコース」(1万6,500円)を用意する。「UNION SQUARE TOKYO」は、本鮪、キャビア、黒トリュフ、黒毛和牛などを使ったコース「New Year Course」(1万5,000円)を提供する。フィリップ・ミル 東京「新年祝いコース」「Le Pain Quotidien」は、2時間飲み放題付きコース「ハッピーニュールパン!」(5,500円)、「まるや本店」は、「開運うなぎとオムレツの御膳」(5,500円)を用意する。Le Pain Quotidien「ハッピーニュールパン!」「千里馬 南翔小籠」は、2時間飲み放題付きのコース「新年コース」(8,900円)を提供。「RIO BREWING & CO. BISTRO AND GARDEN」は、乾杯ドリンク付きコース(5,100円)を用意する。RIO BREWING & CO. BISTRO AND GARDEN「乾杯ドリンク付き贅沢コース」1月2日・3日の2日間限定で「ごちそうはじめ」対象メニューをオーダーした人に、中川政七商店街の「かや織ふきん」をプレゼントする。お年賀ふきんプレゼントキャンペーン