À¸³¶¡Ö¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¡×¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¾ì¹ç¡¢Ï·¸å¤Ë¸þ¤±¤ÆÃùÃß¤Ï¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¸½ºß40ºÐ¤ÇÃùÃß¤Ï500Ëü±ß¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
65ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤¡¢95ºÐ¤Þ¤Ç1¿Í¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¾ì¹ç¤ËÉ¬Í×¤Ê¶â³Û
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢65ºÐ¤«¤é95ºÐ¤Þ¤Ç¤Î30Ç¯´Ö¡¢1¿Í¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÃùÃß³Û¤ò»î»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¤Î¡Ö²È·×Ä´ººÊó¹ð¡Î²È·×¼ý»ÙÊÔ¡Ï2023Ç¯¡ÊÎáÏÂ5Ç¯¡ËÊ¿¶Ñ·ë²Ì¤Î³µÍ×¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢65ºÐ°Ê¾å¤ÎÃ±¿ÈÌµ¿¦À¤ÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ë1¥ö·î¤Î²È·×¼ý»Ù¤Î¾õ¶·¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¾ÃÈñ»Ù½Ð¡ÜÈó¾ÃÈñ»Ù½Ð¡§·î³Û15Ëü7673±ß
¼Â¼ýÆþ¡§·î³Û12Ëü6905±ß
ÉÔÂÊ¬¡§·î³Û3Ëü768±ß
¤³¤ÎÉÔÂÊ¬¤òÇ¯´Ö¤Ç·×»»¤¹¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·î¡¹¤ÎÉÔÂ³Û3Ëü768±ß¡ß12¥ö·î¡á36Ëü9216±ß
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤ò30Ç¯´Ö¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢
Ç¯´Ö¤ÎÉÔÂ³Û36Ëü9216±ß¡ß30Ç¯¡á1107Ëü6480±ß
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ï·¸å¤ËÉÔÂ¤¹¤ë¼ý»Ù¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ìó1108Ëü±ß¤ÎÃùÃß¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
40ÂåÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤ÎÊ¿¶ÑÃùÃß³Û
¶âÍ»¹ÊóÃæ±û°Ñ°÷²ñ ÃÎ¤ë¤Ý¤ë¤È¤Î¡Ö²È·×¤Î¶âÍ»¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº¡ÎÃ±¿ÈÀ¤ÂÓÄ´ºº¡Ï¡ÊÎáÏÂ5Ç¯¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢40Âå¤ÎÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤ÎÊ¿¶ÑÃùÃß³Û¤Ï¡¢¶âÍ»»ñ»º¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¤ÂÓ¤â´Þ¤á¤Æ559Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃùÃß³ÛÊÌ¤Î³ä¹ç¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¶âÍ»»ñ»ºÈóÊÝÍ¤¬40.4¡ó¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢100Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î³ä¹ç¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È50¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë40Âå¤Ï¾Íè¤Ë¸þ¤±¤ÆÃùÃß¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¤ëÇ¯Âå¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾åµ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤êÃùÃß¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ï·¸å»ñ¶â¤ò¸úÎ¨¤è¤¯½àÈ÷¤¹¤ëÊýË¡
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤ò¸úÎ¨¤è¤¯½àÈ÷¤¹¤ëÊýË¡¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
À¸³èÈñ¤ò¸«Ä¾¤¹
Ï·¸å»ñ¶â¤òÃù¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¸½ºß¤ÎÀ¸³èÈñ¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËËè·îÄê´üÅª¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÇÄêÈñ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¤äÄÌ¿®Èñ¤Ê¤É¤Ï¡¢·ÀÌóÀè¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃùÃßÌÜÉ¸³Û¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î³Û¤òÀáÌó¤¹¤Ù¤¤«¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜÉ¸¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢ÀáÌó¤·¤¿¤ª¶â¤ò¤Ä¤¤³°¿©Èñ¤ä¸ä³ÚÈñ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÃùÃßÌÜÉ¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÀáÌó¤¹¤Ù¤¹àÌÜ¤ä¶â³Û¤ò·è¤á¤Æ¤«¤é¡¢»ñ¶â·×²è¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
iDeCo¤äNISA¤ò³èÍÑ¤¹¤ë
Ï·¸å»ñ¶â¤ò¸úÎ¨¤è¤¯Ãù¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢iDeCo¡Ê¸Ä¿Í·¿³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¡Ë¤äNISA¡Ê¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡Ë¤Î³èÍÑ¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£
iDeCo¤Ç¤Ï³Ý¶â¤¬Á´³Û½êÆÀ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÇÀ©Í¥¶ø¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é»ñ»º¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ú¤½Ð¤·¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ60ºÐ¤«¤é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯¶â·Á¼°¤«°ì»þ¶â·Á¼°¡¢±¿±Ä´ÉÍýµ¡´Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÎ¾Êý¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
NISA¤Ï¡¢Ç¯ÎðÀ©¸Â¤Ê¤¯°ìÄê¤Î¾ò·ïÆâ¤Ç±¿ÍÑ±×¤òÈó²ÝÀÇ¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤¿¤á¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤ò¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Åê»ñ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬È¼¤¦¤¿¤á¡¢¤É¤Á¤é¤â¸µËÜ³ä¤ì¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¤ÎÊÝ¸±¤òÍøÍÑ¤¹¤ë
Åê»ñ¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¤ÎÃùÃßÀ¤Î¤¢¤ëÊÝ¸±¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ç¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÊÝ¸±ÎÁ¤ä¼õ¤±¼è¤êÇ¯Îð¤ò¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀßÄê¤Ç¤¡¢»àË´¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï»àË´µëÉÕ¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤Ø»ñ»º¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ¾Íè¼õ¤±¼è¤ëÇ¯¶â³Û¤¬·è¤Þ¤ë¡ÖÊÑ³Û¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¸µËÜ³ä¤ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Ëè·î¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤¬À¸³èÈñ¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëÁ°¤Ë»Ù½Ð¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸½ºß¤ÎÃùÃß500Ëü±ß¤ò¸µ¼ê¤Ë¡¢65ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤¢¤È610Ëü±ßÄøÅÙ½àÈ÷¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë
À¸³¶ÆÈ¿È¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¸½ºß¼ê¸µ¤Ë500Ëü±ß¤ÎÃùÃß¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢65ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë»ñ»º±¿ÍÑ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤¢¤È608Ëü±ß¤ò½àÈ÷¤·¡¢¤½¤Î¸å30Ç¯´Ö¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤È¤·¤Æ1108Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÃùÃß¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¶â³Û¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ê¼ý»Ù¤ÎÉÔÂÊ¬¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÌÜ°Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ï·¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î½àÈ÷¤ÏÁá´ü¤Ë»Ï¤á¡¢ÃùÃß¤äÅê»ñ¡¢ÊÝ¸±¤Ê¤É¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É ²È·×Ä´ººÊó¹ð¡Î²È·×¼ý»ÙÊÔ¡Ï2023Ç¯¡ÊÎáÏÂ5Ç¯¡ËÊ¿¶Ñ·ë²Ì¤Î³µÍ× II ÁíÀ¤ÂÓµÚ¤ÓÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤Î²È·×¼ý»Ù ¡ã»²¹Í4¡ä 65ºÐ°Ê¾å¤ÎÌµ¿¦À¤ÂÓ¤Î²È·×¼ý»Ù¡ÊÆó¿Í°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¡¦Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¡Ë ¿Þ2 65ºÐ°Ê¾å¤ÎÃ±¿ÈÌµ¿¦À¤ÂÓ¡Ê¹âÎðÃ±¿ÈÌµ¿¦À¤ÂÓ¡Ë¤Î²È·×¼ý»Ù－2023Ç¯－ ¡Ê18¥Úー¥¸¡Ë
¶âÍ»¹ÊóÃæ±û°Ñ°÷²ñ ÃÎ¤ë¤Ý¤ë¤È ²È·×¤Î¶âÍ»¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº¡ÎÃ±¿ÈÀ¤ÂÓÄ´ºº¡Ï¡ÊÊ¿À®19Ç¯°Ê¹ß¡Ë ³Æ¼ïÊ¬ÎàÊÌ¥Çー¥¿¡ÊÎáÏÂ5Ç¯¡Ë Åý·×É½¤ÎÈÖ¹æ4 ¶âÍ»»ñ»ºÊÝÍ³Û¡Ê¶âÍ»»ñ»º¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¤ÂÓ¤ò´Þ¤à¡Ë
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー