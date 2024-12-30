¤³¤ì²¿¤Ë¸«¤¨¤ë¡©º£¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ö¿¤Ð¤¹¤Ù¤Ì¥ÎÏ¡×¤¬¤ï¤«¤ë¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
1. Á¥
2. Ë¹»Ò
3. ¤â¤Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥±¥Ã¥È
4. Ä»
©¥Þ¥Þ¥ê
1.Á¥¤Ë¸«¤¨¤¿¿Í¤Ï¡Ö¹ÔÆ°ÎÏ¡×
¿Þ·Á¤¬Á¥¤Ë¸«¤¨¤¿¿Í¤Ï¡¢¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¿¤Ð¤¹¤Ù¤Ì¥ÎÏ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï´ö¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿ÌÜ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¹ÔÆ°ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÀµÄ¾¤Ç¡¢ÁÇÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤Ïµ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÁªÂò»è¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Ï¡¢¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤Ë¶½Ì£´Ø¿´¤ò»ý¤Á¤ä¤¹¤¤¿Í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÊú¤¯µ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿°ìÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤âÆ°¤½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤È¤¨±ó¤¤¾ì½ê¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢¹â¤¤¥Ïー¥É¥ë¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¹ÔÆ°¤ò»Ï¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤Ã¤È¡¢º£¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯Æ°¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤À¤È»×¤Ã¤ÆÄü¤á¤¿¤³¤È¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Þ¤Ç¤ËÄü¤á¤¿¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÜ¤¬µ±¤¡¢¿ÍÀ¸¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ì¥ÎÏ¤âÁý¤·¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
2.Ë¹»Ò¤Ë¸«¤¨¤¿¿Í¤Ï¡Ö¥»¥ó¥¹¤Î¤è¤µ¡×
¿Þ·Á¤¬Ë¹»Ò¤Ë¸«¤¨¤¿¿Í¤Ï¡¢¥»¥ó¥¹¤Î¤è¤µ¤¬¿¤Ð¤¹¤Ù¤Ì¥ÎÏ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ª¤½¤é¤¯ÀÎ¤«¤é¥»¥ó¥¹¤Î¤è¤µ¤òË«¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¤Þ¤Í¤ò¤¹¤ë¿Í¤â·ë¹½¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¼«Ê¬¤Î¥»¥ó¥¹¤Ë¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ò¤µ¤é¤Ë¿¤Ð¤¹¤È¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ÎÁªÂò»è¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤â¤Î¤ËÌÜ¤¬¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ý¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¤â¤Î¤ò°ì¤«¤éºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯ÁÏÂ¤À¤Ë¤â¤¿¤±¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥¢ー¥È¤Ê¤É¤Ë¶¯¤¤¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤Þ¤Àº£¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÀ¤³¦¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤â¤Ã¤È³°¤ÎÀ¤³¦¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¤Þ¤Ç¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÆÀ¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥»¥ó¥¹¤Î¤è¤µ¤Ï¿¼¤ß¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
3.¤â¤Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¸«¤¨¤¿¿Í¤Ï¡ÖÏÃ½Ñ¡×
¤â¤Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¸«¤¨¤¿¿Í¤Ï¡¢ÏÃ½Ñ¤¬¿¤Ð¤¹¤Ù¤Ì¥ÎÏ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ª¤½¤é¤¯ÏÃ¤Ç¿Í¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ëÎÏ¤Ë¤¿¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬ÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤ª¤Î¤º¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëÄø¡¢ÏÃ½Ñ¤ËÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÁªÂò»è¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Ï¡¢Æ¬¤Î²óÅ¾¤¬Áá¤¯»ëÌî¤â¹¤¤¿Í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÃ¤Î¹½À®¤òÎ×µ¡±þÊÑ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿É½¾ð¤âË¤«¤Ç¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê¤âÆþ¤ì¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤Î¶½Ì£¤ò¤è¤ê°ú¤¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÏÃ½Ñ¤ò¤â¤Ã¤ÈÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈÂç¿Í¿ô¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÆ²¡¹¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î´Ø¿´¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¾ì¿ô¤òÆ§¤à¤³¤È¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²¿ÅÙ¤â¤ä¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÏÃ½Ñ¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¤Ó¡¢Ì¥ÎÏ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
4.Ä»¤Ë¸«¤¨¤¿¿Í¤Ï¡Ö»¡¤¹¤ëÎÏ¡×
¿Þ·Á¤¬Ä»¤Ë¸«¤¨¤¿¿Í¤Ï¡¢»¡¤¹¤ëÎÏ¤¬¿¤Ð¤¹¤Ù¤Ì¥ÎÏ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÁê¼ê¤ÎÍÍ»Ò¤«¤éÁê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¾¤Ö¤ê¤äÉ½¾ð¡¢ÌÜ¤ÎÆ°¤¤Ê¤É¤«¤é¤âÁê¼ê¤ÎËÜ¿´¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±Ô¤¯»¡¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ÎÁªÂò»è¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Ï¡¢¹µ¤¨¤á¤ÇÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¼þ¤ê¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤µ¤µ¤¤¤ÇÃ¯¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤Ë¤âµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¾¯¤·µ¤¤¬¾®¤µ¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤»¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤»¤Ã¤«¤¯»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤ÆÁê¼ê¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤¢¤Ê¤¿¤Î¹Í¤¨¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢°¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»¡¤¹¤ëÎÏ¤¬¤µ¤é¤Ë¿¤Ó¡¢Ì¥ÎÏ¤òÁý¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µ»öºîÀ®: ¥Þ¥Þ¥êÊÔ½¸Éô
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë