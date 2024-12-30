¿·Ç¯¤Ë¤³¤½¹Ô¤¤¿¤¤¡ÖÉÍ¾¾¤Î³«±¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×ÀäÉÊÃÏ¸µ¥°¥ë¥á¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëÌ¾Å¹¤ÇÌþ¤·¤Î¤Ò¤È»þ¤ò
¡¡¿·¤·¤¤Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢±¿µ¤¤ò¾å¤²¤ë¡È³«±¿Î¹¡É¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¿·¤·¤¤Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î³«±¿Î¹¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¤«¤é¤â¿·Âçºå¤«¤é¤â¿·´´Àþ¤ÇÌó1»þ´ÖÈ¾¤ÈÊØÍø¤ÊÎ©ÃÏ¤Ë¤¢¤ëÉÍ¾¾»ÔÆâ¤Î¥°¥ë¥á¡õ³«±¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¼èºà¤·¤¿¡Ø¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É ¥×¥é¥¹2025Ç¯Åß¹æ¡Ù¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢±ï·ë¤Ó¤¬¤´Íø±×¤ÎÌ¾Ñë¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÏ¸µ¥°¥ë¥á¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëÌ¾Å¹¤äÌþ¤ä¤·¤Î²¹Àô½É¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡1200Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë±ï·ë¤Ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡¡ÉÍÌ¾¸ÐÈÊ¤Î¾®¹â¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡Ö´Ü»³»û¡×¡£810Ç¯¤Ë¹°Ë¡Âç»Õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏ·ú¤µ¤ì¡¢¸æËÜÂº¤Ç¤¢¤ëÊ¡°ìËü´êµõ¶õÂ¢¡Ê¤³¤¯¤¦¤¾¤¦¡ËÊî»§¤Ï¡¢ÃÎ·Ã¤ÎÊî»§¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ûÆâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö±ï·ë¤ÓÃÏÂ¢¡×¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î»²ÇÒ¼Ô¤¬Ë¬¤ì¡¢»ûÆâ¤Î¸æ¼é¼øÍ¿½ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¼ïÎàËÉÙ¤Ê¤ª¼é¤ê¤ä³¨ÇÏ¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¢¡¤¢¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢¤¦¤Ê¤®ÎÁÍý¤ÎÌ¾Å¹
¡¡1969Ç¯ÁÏ¶È¤Î¡Ö¤¦¤Ê¤®¡¦ÏÂ¿©½è ¾¾¤Î²È¡×¤Ï¡¢´Ü»³»û¥¨¥ê¥¢¿ï°ì¤Î¤¦¤Ê¤®ÎÁÍý¤ÎÌ¾Å¹¡£ÉÍÌ¾¸Ð»º¤Î¤¦¤Ê¤®¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ø¤·¾å¤²¤Æºî¤ë´ØÅìÉ÷¤ËÂÐ¤·¡¢¾¾¤Î²È¤Î¤¦¤Ê¤®¤Ï¾Æ¤¾å¤²¤Æºî¤ë´ØÀ¾É÷¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åßµ¨¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö²´éÚ¥«¥ÐÐ§¡×¤âÌ¾Êª¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£²´éÚ¤ò¤¦¤Ê¤®¤Î¤¿¤ì¤Ç¾Æ¤¤¤¿¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Î¹¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤ä¤¹²¹Àô¤Ë¡¢ÃÏ¸µÌ¾»º¤Î¤Õ¤°¤â¡ª
¡¡´Ü»³»û²¹Àô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤Î²¹ÀôÎ¹´Û¡Ö³¦ ±ó½£¡×¤Ï¡¢Á´µÒ¼¼¤«¤éÁÔÂç¤ÊÉÍÌ¾¸Ð¤òË¾¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÍá¾ì¤ÎÆâÅò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç3ÈÖÌÜ¤Ë±öÊ¬Ç»ÅÙ¤Î¹â¤¤±ö²½Êª¶¯±ö²¹Àô¡£ÊÝ¼¾¡¦ÊÝ²¹¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÆþÍá¸å¤â¥Ý¥«¥Ý¥«¤¬Â³¤¡¢È©¤â¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤Þ¤¹¡£ÏªÅ·É÷Ï¤¤Ë¤ÏÃãÍÕ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡È¤ªÃã¶Ì¡É¤¬Éâ¤«¤Ó¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ËÎ¹¤ÎÈè¤ì¤âÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Å·Á³¤Î¤È¤é¤Õ¤°¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤¦¤Ê¤®¤ÈÊÂ¤ÖÉÍ¾¾¤ÎÅß¤ÎÌ¾»º¡£³¦ ±ó½£¤ÎÅß¤ÎÆÃÊÌ²ñÀÊ¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤°¤Î¤Ò¤ì¼ò¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¤Õ¤°¤ÎÇò»Ò¾Æ¤¡¢¤Æ¤Ã¤µ¡Ê¤Õ¤°¤Î¤ªÂ¤¤ê¡Ë¡¢¤Õ¤°¤Á¤ê¤Ê¤É¡¢½Ü¤ÎÎ©ÇÉ¤Ê¤Õ¤°¤ò¤¢¤é¤æ¤ëÎÁÍý¤Ç°ìÅÙ¤ËÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¤ÎìÔÂô¤Ê¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡³Ú¤·¤ß¤É¤³¤í¤¬ËþºÜ¤ÎÉÍ¾¾¤ÎÃÏ¡£¤³¤ÎÅß¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ã½ÉÇñÄó¶¡¡¿³¦ ±ó½£¡¡»£±Æ¡¿»³ÅÄ¹Ì»Ê¡¡¹½À®¡¿½÷»ÒSPA!ÊÔ½¸Éô¡ä
¡Ú½÷»ÒSPA¡ªÊÔ½¸Éô¡Û
Âç¿Í½÷À¤Î¥Û¥ó¥Í¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡ª¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤ËÆü¡¹Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥³¥Á¥é¡£X:@joshispa¡¢Instagram:@joshispa
¡¡¤½¤³¤Ç¿·¤·¤¤Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î³«±¿Î¹¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¤«¤é¤â¿·Âçºå¤«¤é¤â¿·´´Àþ¤ÇÌó1»þ´ÖÈ¾¤ÈÊØÍø¤ÊÎ©ÃÏ¤Ë¤¢¤ëÉÍ¾¾»ÔÆâ¤Î¥°¥ë¥á¡õ³«±¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¼èºà¤·¤¿¡Ø¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É ¥×¥é¥¹2025Ç¯Åß¹æ¡Ù¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢±ï·ë¤Ó¤¬¤´Íø±×¤ÎÌ¾Ñë¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÏ¸µ¥°¥ë¥á¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëÌ¾Å¹¤äÌþ¤ä¤·¤Î²¹Àô½É¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡1200Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë±ï·ë¤Ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡¡»ûÆâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö±ï·ë¤ÓÃÏÂ¢¡×¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î»²ÇÒ¼Ô¤¬Ë¬¤ì¡¢»ûÆâ¤Î¸æ¼é¼øÍ¿½ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¼ïÎàËÉÙ¤Ê¤ª¼é¤ê¤ä³¨ÇÏ¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¢¡¤¢¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢¤¦¤Ê¤®ÎÁÍý¤ÎÌ¾Å¹
¡¡1969Ç¯ÁÏ¶È¤Î¡Ö¤¦¤Ê¤®¡¦ÏÂ¿©½è ¾¾¤Î²È¡×¤Ï¡¢´Ü»³»û¥¨¥ê¥¢¿ï°ì¤Î¤¦¤Ê¤®ÎÁÍý¤ÎÌ¾Å¹¡£ÉÍÌ¾¸Ð»º¤Î¤¦¤Ê¤®¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ø¤·¾å¤²¤Æºî¤ë´ØÅìÉ÷¤ËÂÐ¤·¡¢¾¾¤Î²È¤Î¤¦¤Ê¤®¤Ï¾Æ¤¾å¤²¤Æºî¤ë´ØÀ¾É÷¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åßµ¨¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö²´éÚ¥«¥ÐÐ§¡×¤âÌ¾Êª¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£²´éÚ¤ò¤¦¤Ê¤®¤Î¤¿¤ì¤Ç¾Æ¤¤¤¿¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Î¹¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤ä¤¹²¹Àô¤Ë¡¢ÃÏ¸µÌ¾»º¤Î¤Õ¤°¤â¡ª
¡¡´Ü»³»û²¹Àô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤Î²¹ÀôÎ¹´Û¡Ö³¦ ±ó½£¡×¤Ï¡¢Á´µÒ¼¼¤«¤éÁÔÂç¤ÊÉÍÌ¾¸Ð¤òË¾¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÍá¾ì¤ÎÆâÅò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç3ÈÖÌÜ¤Ë±öÊ¬Ç»ÅÙ¤Î¹â¤¤±ö²½Êª¶¯±ö²¹Àô¡£ÊÝ¼¾¡¦ÊÝ²¹¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÆþÍá¸å¤â¥Ý¥«¥Ý¥«¤¬Â³¤¡¢È©¤â¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤Þ¤¹¡£ÏªÅ·É÷Ï¤¤Ë¤ÏÃãÍÕ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡È¤ªÃã¶Ì¡É¤¬Éâ¤«¤Ó¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ËÎ¹¤ÎÈè¤ì¤âÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Å·Á³¤Î¤È¤é¤Õ¤°¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤¦¤Ê¤®¤ÈÊÂ¤ÖÉÍ¾¾¤ÎÅß¤ÎÌ¾»º¡£³¦ ±ó½£¤ÎÅß¤ÎÆÃÊÌ²ñÀÊ¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤°¤Î¤Ò¤ì¼ò¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¤Õ¤°¤ÎÇò»Ò¾Æ¤¡¢¤Æ¤Ã¤µ¡Ê¤Õ¤°¤Î¤ªÂ¤¤ê¡Ë¡¢¤Õ¤°¤Á¤ê¤Ê¤É¡¢½Ü¤ÎÎ©ÇÉ¤Ê¤Õ¤°¤ò¤¢¤é¤æ¤ëÎÁÍý¤Ç°ìÅÙ¤ËÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¤ÎìÔÂô¤Ê¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡³Ú¤·¤ß¤É¤³¤í¤¬ËþºÜ¤ÎÉÍ¾¾¤ÎÃÏ¡£¤³¤ÎÅß¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ã½ÉÇñÄó¶¡¡¿³¦ ±ó½£¡¡»£±Æ¡¿»³ÅÄ¹Ì»Ê¡¡¹½À®¡¿½÷»ÒSPA!ÊÔ½¸Éô¡ä
¡Ú½÷»ÒSPA¡ªÊÔ½¸Éô¡Û
Âç¿Í½÷À¤Î¥Û¥ó¥Í¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡ª¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤ËÆü¡¹Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥³¥Á¥é¡£X:@joshispa¡¢Instagram:@joshispa