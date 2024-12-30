¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥¶¥°¥ì¥Ö¡¢F¡¦¥«¥ó¥Ê¥ô¥¡¡¼¥í´ÆÆÄ¤Î¾·¤Ø¤¤¤òÈ¯É½¡ª¡¡ÉÔ¿¶Ã¦µÑ¤Øº£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î»Ø´ø´±¸òÂå
¡¡¥×¥ë¥ô¥¡HNL¡Ê¥¯¥í¥¢¥Á¥¢1Éô¡Ë¤Î¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥¶¥°¥ì¥Ö¤Ï29Æü¡¢»Ø´ø´±¸òÂå¤ËÈ¼¤¤¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥«¥ó¥Ê¥ô¥¡¡¼¥í´ÆÆÄ¤Î¾·¤Ø¤¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡DF²®¸¶ÂóÌé¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥¶¥°¥ì¥Ö¤Ï¡¢º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç8¾¡5Ê¬5ÇÔ¤òµÏ¿¡£¸½ºß3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢11·îÃæ½Ü¤«¤éµÞ·ã¤ËÀ®ÀÓ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯9·î¤Ë¥»¥ë¥²¥¤¡¦¥ä¥¥í¥Ó¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¤¿Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¥Í¥Ê¡¼¥É¡¦¥Ó¥§¥ê¥Ä¥¡´ÆÆÄ¤ò¾·¤Ø¤¤¡£Åö½é¤Ï½çÄ´¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¾¶á¤ÏÉÔ°ÂÄê¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥¶¥°¥ì¥Ö¤Ïº£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î»Ø´ø´±¸òÂå¤ò·èÃÇ¡£¹½£¹±Âç¤ä¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼¤òÎ¨¤¤¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½DF¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥«¥ó¥Ê¥ô¥¡¡¼¥í´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥¶¥°¥ì¥Ö¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥ë¥³¡¦¥Þ¥ê¥Ã¥Á»á¤Ï¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏHNL¤ÎÄ¾¶á11»î¹ç¤Ç¤ï¤º¤«4¾¡¤·¤«µó¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹ñÆâÁª¼ê¸¢¤Ç¤ÏºÇ°¤ÎÏ¢Â³À®ÀÓ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ø´ø´±¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ë·è¤·¤ÆÎÉ¤¤»þ´ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¿·´ÆÆÄ¤¬¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÁª¼ê¤ØÅÁ¤¨¤ë»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢Á´°÷¤¬Ï¢ÇÆ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡¢º£¤³¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤È´ÆÆÄ¸òÂå¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÈà¤ÏÀ®¸ù¤Ëµ²¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ÎÌî¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÎÄ©Àï¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢HNLÁ´ÂÎ¤Î¤³¤È¤â¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¥Ç¥£¥Ê¥â¤Ç¤É¤ó¤ÊÌÜÉ¸¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤âÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥«¥ó¥Ê¥ô¥¡¡¼¥í´ÆÆÄ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß51ºÐ¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥«¥ó¥Ê¥ô¥¡¡¼¥í´ÆÆÄ¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¥Ñ¥ë¥Þ¤ä¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤âFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2006Ç¯Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¡¢Æ±Ç¯¤Î¡Ø¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¡Ù¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡£°úÂà¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤Ø¤ÈÅ¾¿È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹½£¹±Âç¤Ç´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¤ÏÃæ¹ñÂåÉ½¤Ç¤Î»Ø´ø¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¤·¡¢2022Ç¯9·î¤«¤é¤Ï¥»¥ê¥¨B¤Î¥Ù¥Í¥ô¥§¥ó¥È¤Ç»Ø´ø´±¤òÌ³¤á¤¿¡£º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£¥»¥ê¥¨A¤Ç15°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ»ÄÎ±¤ËÆ³¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ±¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡DF²®¸¶ÂóÌé¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥¶¥°¥ì¥Ö¤Ï¡¢º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç8¾¡5Ê¬5ÇÔ¤òµÏ¿¡£¸½ºß3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢11·îÃæ½Ü¤«¤éµÞ·ã¤ËÀ®ÀÓ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯9·î¤Ë¥»¥ë¥²¥¤¡¦¥ä¥¥í¥Ó¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¤¿Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¥Í¥Ê¡¼¥É¡¦¥Ó¥§¥ê¥Ä¥¡´ÆÆÄ¤ò¾·¤Ø¤¤¡£Åö½é¤Ï½çÄ´¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¾¶á¤ÏÉÔ°ÂÄê¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥¶¥°¥ì¥Ö¤Ïº£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î»Ø´ø´±¸òÂå¤ò·èÃÇ¡£¹½£¹±Âç¤ä¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼¤òÎ¨¤¤¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½DF¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥«¥ó¥Ê¥ô¥¡¡¼¥í´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß51ºÐ¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥«¥ó¥Ê¥ô¥¡¡¼¥í´ÆÆÄ¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¥Ñ¥ë¥Þ¤ä¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤âFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2006Ç¯Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¡¢Æ±Ç¯¤Î¡Ø¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¡Ù¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡£°úÂà¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤Ø¤ÈÅ¾¿È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹½£¹±Âç¤Ç´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¤ÏÃæ¹ñÂåÉ½¤Ç¤Î»Ø´ø¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¤·¡¢2022Ç¯9·î¤«¤é¤Ï¥»¥ê¥¨B¤Î¥Ù¥Í¥ô¥§¥ó¥È¤Ç»Ø´ø´±¤òÌ³¤á¤¿¡£º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£¥»¥ê¥¨A¤Ç15°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ»ÄÎ±¤ËÆ³¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ±¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£