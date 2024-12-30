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For only the third time, the People¡Çs Choice is the same as the Committee¡Çs Choice, with enshittification also winning People's Choice Word of the Year!- Macquarie Dictionary (@MacqDictionary) November 25, 2024
Just nudging out brainrot for the win, Honourable Mention also goes to social battery. pic.twitter.com/1rsf1ssL1m
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