¡Ö´Å¤¹¤®¥³ー¥Ç¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¿Í¤Ø¡ª¡ÚGU¡ÛÅ¹°÷¥¤¥Á¿ä¤·♡¡Öµ¡Ç½À¥¢¥¦¥¿ー¡×
¤¤¤Þ¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥êー¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹©É×¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡Öµ¡Ç½À¥¢¥¦¥¿ー¡×¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢´Å¤¹¤®¥³ー¥Ç¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤«¤â¡£GU¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¤¬Ãå¤³¤Ê¤¹¤ª¼êËÜ¥³ー¥Ç¤â¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤Îµ¡Ç½¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¢¥¦¥¿ー
¡ÚGU¡Û¡Ö¥Òー¥È¥Ñ¥Ç¥Ã¥É¥Ö¥ë¥¾¥ó¡×\4,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Ë¤Ï¡Ö¥½¥Õ¥È¤ÇÊÝ²¹À¤Î¹â¤¤Î³ÃæÌÊ¤òºÎÍÑ¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£Ãæ¤¬¶õÆ¶¤ÎÁ¡°Ý¤Î¡Öµ¡Ç½¤ï¤¿¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶õµ¤¤ò´Þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö·Ú¤¤±«¤Ê¤É¤Î¿å¤òÃÆ¤¯¸ú²Ì¤¬Ä¹»ý¤Á¤¹¤ëÂÑµ×Ùû¿åµ¡Ç½ÉÕ¤¡×¡ÖÉ÷¤òÄÌ¤·¤Ë¤¯¤¤ËÉÉ÷ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¡×¤Ê¤É´ò¤·¤¤µ¡Ç½¤¬ËþºÜ¡£Âµ¤Ë¤ÏÌÌ¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢É÷¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤°¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Àー¥¯¥Èー¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¾åÉÊ¤Ë
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎNatsuki¤µ¤ó¤Ï¡Öµ¡Ç½À¤âÈ´·²¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¡×¤È¹âÉ¾²Á¡£¥Ö¥ë¥¾¥ó¤È¤¤¤¦¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ë¾åÉÊ¸«¤¨¤¹¤ë¥¿¥¤¥È¥¹¥«ー¥È¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â¥¢¥ê¤«¤â¡£¥Àー¥¯¥Èー¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤ë¤È¤¤Ï¡¢¼ó¸µ¤Ë¥´ー¥ë¥É¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¥ª¥ó¤·¤ÆÃÏÌ£¤µ¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
²¦Æ»¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â
¥Õー¥Ç¥£¤È¥Ö¥ë¥¾¥ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â²¦Æ»¡£¹õ¥¹¥¥Ëー¤Ë¥í¥ó¥°¥Öー¥Ä¤Ç¤ä¤ä¿É¸ý¤Ë»Å¾å¤²¤ì¤Ð¡¢¥é¥Õ¤µ¤ò¥»ー¥Ö¤·Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£¤ä¤ä¥ªー¥Ðー¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Î¥Õー¥Ç¥£¤ËÃæÌÊ¥Ö¥ë¥¾¥ó¤ò±©¿¥¤ë¤È¾åÈ¾¿È¤Ë¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²¼È¾¿È¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤ì¤ÐÃåËÄ¤ì¸«¤¨¤â²óÈò¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Î¥¹¥«ー¥È¥³ー¥Ç
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎErina¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¹¥«ー¥È¤ÏÀü¤¤¿¤¤¤±¤É´Å¤¯¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢ÃæÌÊ¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Ç´Å¤µ¤ò¥»ー¥Ö¤·¤¿¥¹¥«ー¥È¥³ー¥Ç¤Ç¤¹¡£¥¹¥«ー¥È¤Ï¡¢¤¹¤È¤ó¤ÈÍî¤Á¤ëºÙ¿È¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Çー¥È¤ä½÷»Ò²ñ¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¯·è¤á¤¿¤¤¤±¤ÉÄ¥¤êÀÚ¤ê¤¹¤®¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤«¤â¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¾®Êª¤Ç¿ÉÌ£¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò²Ã¤¨¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¥³ー¥Ç¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤ÆÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Chisa.Y