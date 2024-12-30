App Store¤ÎÍÎÁ¥¢¥×¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç2Ç¯Ï¢Â³1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¹¹ð¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡Ö280blocker¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÊØÍø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤¿
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡Ö¹¹ð¡×¤Ï¡¢ÆÉ¤ß¤¿¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ê¼ÙËâ¤Ê¾ì½ê¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤ä¤¹¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¦¤Ã¤È¤¦¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤è¤¦¤Ê²á·ã¤ÊÌ¡²è¤äÆ°²è¥µ¥¤¥È¤Î¹¹ð¡¢º¾µ½¥µ¥¤¥È¤ËÍ¶Æ³¤¹¤ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¹¹ð¤Ê¤É¤âº®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¾¡¼ê¤ËºÆÀ¸¤µ¤ì¤ëÆ°²è¹¹ð¤ÇÂçÎÌ¤Î¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®ÎÌ¤¬¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¹¹ðÉ½¼¨¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¡Ö¹¹ð¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡×¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Apple¤¬ËèÇ¯È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëApp Store¤Î¡Ö¥È¥Ã¥×ÍÎÁ¥¢¥×¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç2023Ç¯¤È2024Ç¯¤Î2Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¥¢¥×¥ê¤¬¡Ö280blocker¡×¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¹¹ð¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤ò»È¤¦¤È¤É¤ì¤Û¤É¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¤¬²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
https://apps.apple.com/jp/app/id1071235820
¡¦ÌÜ¼¡
¢¡1¡§280blocker¤ÏApp Store¤Î¡Ö¥È¥Ã¥×ÍÎÁ¥¢¥×¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç2023Ç¯¡õ2024Ç¯¤Î2Ç¯Ï¢Â³1°Ì
¢¡2¡§280blocker¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡õ½é´üÀßÄê
¢¡3¡§280blocker¤ò»È¤¦Á°¤È¸å¤Ç¤É¤ì¤Û¤É¹¹ðÎÌ¤ä¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®ÎÌ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¥Á¥§¥Ã¥¯
¢¡4¡§280blocker¤Ï¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÄÉ²Ã¡×¤ä¡Ö¹¹ðÉ½¼¨¤òµö²Ä¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¤ÎÀßÄê¡×¤Ê¤É¤ÎÊØÍøµ¡Ç½¤âÅëºÜ
¢¡5¡§¤Þ¤È¤á
¢¡1¡§280blocker¤ÏApp Store¤Î¡Ö¥È¥Ã¥×ÍÎÁ¥¢¥×¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç2023Ç¯¡õ2024Ç¯¤Î2Ç¯Ï¢Â³1°Ì
280blocker¤ÏÇã¤¤ÀÚ¤ê·¿¤ÎiOS¸þ¤±¥¢¥×¥ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍÇ½¤Ê¹¹ð¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¥¢¥×¥ê¤È¤·¤ÆiPhone¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢Apple¤¬ËèÇ¯È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëApp Store¤Î¡Ö¥È¥Ã¥×ÍÎÁ¥¢¥×¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë°ú¤Â³¤2024Ç¯¤â2Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÀ¤«¤é¤â¡¢¤É¤ì¤Û¤É¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î»Ù»ý¤¬º¬¶¯¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ã¥×¥¢¥×¥ê¥é¥ó¥¥ó¥° 2024¡§App Store ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
https://apps.apple.com/jp/story/id1778539371
Çã¤¤ÀÚ¤ê·¿¤Î¥¢¥×¥ê¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é»þ´Ö¤¬¤¿¤Ä¤È¤É¤ó¤É¤ó»þÂåÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡Ä¡Ä¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢280blocker¤Ï¾ï¤ËºÇ¿·¤Î¹¹ð´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹¹ð¥Ö¥í¥Ã¥¯¥ë¡¼¥ë¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹¹ð²ñ¼Ò¤¬¹¹ð¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤ò²óÈò¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤Æ¤â¡¢²÷Å¬¤Ë¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¹âÉÑÅÙ¤Ç¹¹ð¥Ö¥í¥Ã¥¯¥ë¡¼¥ë¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¹¹¿· | 280blocker
https://280blocker.net/blog/category/filterupdate/
¢¡2¡§280blocker¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡õ½é´üÀßÄê
280blocker¤Ï°ìÅÙ¹ØÆþ¤¹¤ì¤Ð¤º¤Ã¤È»È¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢iPhone¤òÇã¤¤ÂØ¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢280blocker¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Apple ID¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ì¤ÐÌµÎÁ¤Ç¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·Ä¾¤»¤Þ¤¹¡£280blocker¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ë¤ÏApp Store¤ÇÇÛÉÛ¥Ú¡¼¥¸¤ò³«¤¡¢¡Ö¡ï800¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿ÉôÊ¬¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¡Ö¹ØÆþ¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¯¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï280blocker¤ÎÍøÍÑµ¬Ìó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³ÎÇ§¤·¤¿¤é¡ÖÆ±°Õ¤¹¤ë¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
ÄÌÃÎ¤ÎÁ÷¿®µö²Ä¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡Öµö²Ä¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¤Îµö²Ä¤âµá¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Öµö²Ä¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀßÄê¤Ï¡¢¸å¤«¤éiPhone¤Î¡ÖÀßÄê¡×¥¢¥×¥ê¤«¤éÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤ëÀßÄêÊýË¡¤Ë½¾¤Ã¤ÆSafari¤ÎÀßÄê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¹¹ð¥Ö¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÀßÄê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡ÖÀßÄê¡×¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¤¤Æ²¼Êý¤Ë¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¡¢¡Ö¥¢¥×¥ê¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¡ÖSafari¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¡Öµ¡Ç½³ÈÄ¥¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¡Ö280blocker¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¡Ö³ÈÄ¥µ¡Ç½¤òµö²Ä¡×¤Î¥È¥°¥ë¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ì¤ÐOK¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥¦¥º¤Ç¤âÍ¸ú¤Ë¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥¦¥º¤Çµö²Ä¡×¤Î¥È¥°¥ë¥Ü¥¿¥ó¤â¥ª¥ó¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀßÄê¡×¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÎÁàºî¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é280blocker¤ËÌá¤ê¡¢¡Ö¹¹ð¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¡ÖSNS¥¢¥¤¥³¥ó¤òÈóÉ½¼¨¡×¡ÖºÇ¿·¤Î¹¹ð¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡×¤Î¥È¥°¥ë¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¡¢¤¹¤Ù¤ÆON¤Ë¤·¤¿¤éÀßÄê´°Î»¤Ç¤¹¡£¡Ö¹¹ð¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤Ï280blocker¤òÍ¸ú²½¤¹¤ëÉ¸½àµ¡Ç½¤Î¤¿¤á¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖSNS¥¢¥¤¥³¥ó¤òÈóÉ½¼¨¡×¤Ï¥¦¥§¥Ö¥Ú¡¼¥¸¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëSNS¥¢¥¤¥³¥ó¤òÈóÉ½¼¨¤Ë¤¹¤ëÀßÄê¤Î¤¿¤á¡¢¥¦¥§¥Ö¥Ú¡¼¥¸¤òSNS¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ï¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¥¢¥ê¡£
¢¡3¡§280blocker¤ò»È¤¦Á°¤È¸å¤Ç¤É¤ì¤Û¤É¹¹ðÎÌ¤ä¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®ÎÌ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¥Á¥§¥Ã¥¯
¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢280blocker¤ò»È¤¦¤È¤É¤ì¤Û¤É¹¹ð¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï280blocker¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢Safari¤«¤éÍÌ¾¤Ê¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¥È¥Ã¥×²èÌÌ¾åÉô¤Ë¹¹ð¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢²èÌÌ¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÀê¤á¤ëÂç¤¤Ê¹¹ð¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¼«Æ°¤ÇÆ°²è¤¬Î®¤ì¤ë¹¹ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²°³°¤Ê¤É¤ÎÄÌ¿®Â®ÅÙ¤¬ÃÙ¤¤´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¿®ÎÌ¤Î°ìÉô¤¬Æ°²è¹¹ð¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢280blocker¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¤ÆºÆÅÙÆ±¤¸¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥È¥Ã¥×²èÌÌ¾åÉô¤Ë¤¢¤Ã¤¿¹¹ð¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â²èÌÌ¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÊ¤¤¤¿Ô¤¯¤¹¹¹ð¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤Î²èÌÌ¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¾ðÊóÎÌ¤¬Áý¤¨¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¤Î²÷Å¬¤µ¤¬¤«¤Ê¤ê¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸µ»ö¤Î¸«½Ð¤·¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ëÉôÊ¬¤Þ¤Ç¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤¿Ä¹¤µ¤ò¡¢280blocker¤Ê¤·(º¸)¤È280blocker¤¢¤ê(±¦)¤ÇÈæ³Ó¤·¤¿²èÁü¤¬°Ê²¼¡£ÀÖÏÈ¤Ç°Ï¤Ã¤¿¹¹ð¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢²èÌÌ¤Î¤«¤Ê¤ê¤ÎÉôÊ¬¤¬¹¹ð¤ÇÀê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¸«½Ð¤·¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹¤µ¤âÌóÈ¾Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹¹ð¤ò¾Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Î¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¤¬¤É¤ì¤Û¤É¹¹ð¤Ë¼ÙËâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¹¹ð¤¬Â¿¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Î¥¦¥§¥ÖÈÇ¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢¹¹ð¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Ï¶¯¤¤¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·Ç¼¨ÈÄ¤ä¤Þ¤È¤á¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢²á·ã¤ÊÌ¡²è¤Ê¤É¤Î¹¹ð¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²á·ã¤Ê¹¹ð¤â280blocker¤¬¤¢¤ì¤Ð¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÃ¯¤«¤Ë²èÌÌ¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤Þ¤ì¤Æµ¤¤Þ¤º¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹¹ð¤Ï±ÜÍ÷»þ¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤ÇÍ¾·×¤Ê¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®ÎÌ¤¬¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÅÀ¤âº¤¤ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï280blocker¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¤É¤ì¤Û¤É¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®ÎÌ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«Ä´¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢280blocker¤òÍ¸ú²½¤·¤¿¾õÂÖ¤ÈÌµ¸ú²½¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¹¹ð¤¬Â¿¤¤¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë10²ó¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢Ëè²ó¥Ú¡¼¥¸¤Î°ìÈÖ²¼¤Þ¤Ç¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÄÌ¿®ÎÌ¤òÂ¬Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤ë¤ÈÆ±¤¸¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤âÄÌ¿®ÎÌ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¸å¤ÏËè²óSafari¤ÎÍúÎò¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢10²ó¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿ºÝ¤ÎÄÌ¿®ÎÌ¤Ï¹¹ð¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¥ª¥Õ¤Î¾ì¹ç¤Ï178MB(º¸)¤Ç¡¢¹¹ð¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï24MB(±¦)¤È¡¢¹¹ð¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçÉý¤ËÄÌ¿®ÎÌ¤¬¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï1¥«·î¤Ç¿ô½½²ó¡¢¿ôÉ´²ó¤È¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¡¢1¥«·î¤Ç¿ôGBÊ¬¤Î¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®ÎÌºï¸º¤¬²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢¡4¡§280blocker¤Ï¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÄÉ²Ã¡×¤ä¡Ö¹¹ðÉ½¼¨¤òµö²Ä¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¤ÎÀßÄê¡×¤Ê¤É¤ÎÊØÍøµ¡Ç½¤âÅëºÜ
¤µ¤é¤Ë280blocker¤Ë¤Ï¡¢¹¹ð¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊØÍøµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢iPhone¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¡Ö¹¹ð¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¥Ü¥¿¥ó¡×¤òÄÉ²Ã¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¥Ü¥¿¥ó¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢²èÌÌ¤Î±¦¾å¤«¤é²¼¤Ë¥¹¥ï¥¤¥×¤·¤Æ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤ò³«¤¡¢º¸¾å¤Î¡Ö¡Ü¡×¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÄÉ²Ã¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
280blocker¤ÎÍó¤Ë¤¢¤ë¡Ö¹¹ð¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¤³¤ì¤Ç¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¹¹ð¥Ö¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡¦¥ª¥ÕÀÚ¤êÂØ¤¨¥Ü¥¿¥ó¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î±ÜÍ÷Ãæ¤Ë¡Ö¹¹ð¤¬¼ÙËâ¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤ò³«¤¡¢¤³¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁÇÁá¤¯¹¹ð¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»î¤·¤Ë¡¢280blocker¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò³«¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¹¹ð¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤ò³«¤¡¢¹¹ð¥Ö¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡¦¥ª¥ÕÀÚ¤êÂØ¤¨¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤òÊÄ¤¸¤Æ¥Ú¡¼¥¸¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¡¢²èÌÌ¾å¤«¤é¹¹ð¤¬¾Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¹¹ðÉ½¼¨¤òµö²Ä¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¡×¤òSafari¤«¤éÄ¾ÀÜÅÐÏ¿¤¹¤ëµ¡Ç½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï280blocker¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¹¹ðÉ½¼¨¤òµö²Ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é²¼Éô¤Î¶¦Í¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¡Ö¤³¤Î¥µ¥¤¥È¤Î¹¹ð¤òµö²Ä¤¹¤ë¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
°Ê²¼¤Î²èÌÌ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¡Ö¤³¤Î¥µ¥¤¥È¤Î¹¹ð¤òµö²Ä¤¹¤ë¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖOK¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¡Ö´°Î»¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ì¤ÐOK¡£
¤³¤ì¤Ç¡¢280blocker¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â¡¢»ØÄê¤·¤¿¥É¥á¥¤¥ó¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¹¹ð¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹¹ð¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢¡Ö¤³¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ï¤è¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¹ð¼ýÆþ¤¬Æþ¤Ã¤ÆÄ¹¤¯±¿±Ä¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÌòÎ©¤Äµ¡Ç½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡5¡§¤Þ¤È¤á
¼ÂºÝ¤Ë280blocker¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÉáÃÊ¤Î¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¤¬¤É¤ì¤Û¤É¹¹ð¤Ë¿¯¿©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£²¿µ¤¤Ê¤¯¥¦¥§¥Ö¤ò±ÜÍ÷¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¡Ö³Î¤«¤Ë¹¹ð¤ÏÌÜ¾ã¤ê¤À¤±¤É¤â¡¢Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÅÙ¹¹ð¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤È¤«¤Ä¤Æ¤Î¹¹ð¤Þ¤ß¤ì¤Î¥¦¥§¥Ö¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯»×¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
280blocker¤Ï800±ß¤È¼ê¤¬ÆÏ¤¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤ÎÇã¤¤ÀÚ¤ê¥¢¥×¥ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÑÈË¤Ë¹¹ð¥Ö¥í¥Ã¥¯¥ë¡¼¥ë¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢È¾±Êµ×Åª¤Ë¹¹ð¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢App Store¤Î¡Ö¥È¥Ã¥×ÍÎÁ¥¢¥×¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï2023Ç¯¤È2024Ç¯¤Î2Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç°Â¿´´¶¤È¿®ÍêÅÙ¤â¹â¤¤¥¢¥×¥ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
280blocker¤Ï°Ê²¼¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö280blocker - ¹¹ð¥Ö¥í¥Ã¥¯-¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡×¤òApp Store¤Ç
https://apps.apple.com/jp/app/id1071235820