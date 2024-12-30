ºÇÂç90¡ó¥ª¥Õ¡Ö¤é¤é¤Ý¡¼¤È¥Ð¡¼¥²¥ó¡×¡¢Á´¹ñ19»ÜÀß¤Ç³«ºÅ¡¡2025Ç¯¸µÆü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡ÚÇ¯ËöÇ¯»Ï¥»¡¼¥ë¡Û
¡¡»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¤é¤é¤Ý¡¼¤È¡×¤¬¡¢2025Ç¯1·î1Æü¤«¤é13Æü´Ö¡¢Á´¹ñ19»ÜÀß¤Ç¡Ö¤é¤é¤Ý¡¼¤È¥Ð¡¼¥²¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£ºÇÂç90¡ó¥ª¥Õ¤È¤Ê¤ë¤³¤Î¥»¡¼¥ë¤Ë¤ÏÌó1500Å¹ÊÞ¤¬»²²Ã¤·¡¢1Ç¯¤ÇºÇÂçµé¤Î¤ªÆÀ´ü´Ö¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Ûµª¥Î¹ñ²°¤ÎÊ¡ÂÞ¡¢¡Ö»³ºê¡×¡ÖÇò½£¡×¹ñ»º¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¤â¡Ä¡ª
¡¡¥Ð¡¼¥²¥ó¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢³Æ»ÜÀß¤ÇÃêÁª²ñ¤äÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â¿¿ôÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÎ©ÀîÎ©Èô¡Ä¡Ö2025·Þ½Õ¡ª »â»ÒÉñÎý¤êÊâ¤¡×¡Ê2025Ç¯1·î1Æü¡Ë
¡¦¤é¤é¤Ý¡¼¤È³¤Ï·Ì¾¡Ä¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¤ª¤ß¤¯¤¸ÃêÁª²ñ¡×¡Ê2025Ç¯1·î1Æü¡Á3Æü¡Ë¡Ö2025¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾¦ÉÊ·ôÈÎÇä²ñ¡×¡Ê2025Ç¯1·î2Æü¡Ë
¡¦¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÉÙ»Î¸«¡Ä¡Ö2025Ç¯¿·½Õ 1,000ËÜ°ú¤ÃêÁª²ñ¡×¡Ê2025Ç¯1·î4Æü¡Á5Æü¡Ë¡Ö¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡×ÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¡õ»£±Æ²ñ¡×¡Ê2025Ç¯1·î11Æü¡Ë
¡¦¤é¤é¤Ý¡¼¤È²£ÉÍ¡Ä±Ç²è¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡Ù¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ê2024Ç¯12·î26Æü¡Á2025Ç¯1·î13Æü¡Ë
¡¦¤é¤é¤Ý¡¼¤È°¦ÃÎÅì¶¿¡Ä¡Ö¿·½Õ¤ª¾Ð¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡ª¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¡×¡Ê2025Ç¯1·î4Æü¡Ë
¡¦¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÊ¡²¬¡Ä¡Ö2025Ç¯¿·½Õ 1,000ËÜ°ú¤¡×¡Ê2025Ç¯1·î2Æü¡¢3Æü)
¡¡¿·Ç¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë»â»ÒÉñ¤«¤é¡¢¥¥Ã¥º¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢Ê¡ÂÞÈÎÇä¤Ê¤É²ÈÂ²¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Âç½¼¼Â¤Î¡Ö¤é¤é¤Ý¡¼¤È¥Ð¡¼¥²¥ó¡×¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÉÙ»Î¸«¤ÈÊ¡²¬¤Î¡Ö1,000ËÜ°ú¤¡×¤ÏÃíÌÜ¤À¡£¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÉÙ»Î¸«¤Î¡Ö1,000ËÜ°ú¤ÃêÁª²ñ¡×¤Ï¡¢¸½¶â5,000±ß¤ÇºÇ¹â10Ëü±ßÊ¬¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¸ÂÄê¤ªÇãÊª·ô¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¡£¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÊ¡²¬¤Î¡Ö1,000ËÜ°ú¤¡×¤Ï¡¢¸½¶â5,000±ßÀÇ¹þ¤Ç5,500±ß°Ê¾å¤Î¤ªÇãÊª·ô¤¬Åö¤¿¤ë¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¤¯¤¸¡£¤ªÆÀ¤ÊÇãÊª¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡Ûµª¥Î¹ñ²°¤ÎÊ¡ÂÞ¡¢¡Ö»³ºê¡×¡ÖÇò½£¡×¹ñ»º¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¤â¡Ä¡ª
¡¡¥Ð¡¼¥²¥ó¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢³Æ»ÜÀß¤ÇÃêÁª²ñ¤äÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â¿¿ôÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÎ©ÀîÎ©Èô¡Ä¡Ö2025·Þ½Õ¡ª »â»ÒÉñÎý¤êÊâ¤¡×¡Ê2025Ç¯1·î1Æü¡Ë
¡¦¤é¤é¤Ý¡¼¤È³¤Ï·Ì¾¡Ä¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¤ª¤ß¤¯¤¸ÃêÁª²ñ¡×¡Ê2025Ç¯1·î1Æü¡Á3Æü¡Ë¡Ö2025¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾¦ÉÊ·ôÈÎÇä²ñ¡×¡Ê2025Ç¯1·î2Æü¡Ë
¡¦¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÉÙ»Î¸«¡Ä¡Ö2025Ç¯¿·½Õ 1,000ËÜ°ú¤ÃêÁª²ñ¡×¡Ê2025Ç¯1·î4Æü¡Á5Æü¡Ë¡Ö¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡×ÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¡õ»£±Æ²ñ¡×¡Ê2025Ç¯1·î11Æü¡Ë
¡¦¤é¤é¤Ý¡¼¤È²£ÉÍ¡Ä±Ç²è¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡Ù¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ê2024Ç¯12·î26Æü¡Á2025Ç¯1·î13Æü¡Ë
¡¦¤é¤é¤Ý¡¼¤È°¦ÃÎÅì¶¿¡Ä¡Ö¿·½Õ¤ª¾Ð¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡ª¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¡×¡Ê2025Ç¯1·î4Æü¡Ë
¡¦¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÊ¡²¬¡Ä¡Ö2025Ç¯¿·½Õ 1,000ËÜ°ú¤¡×¡Ê2025Ç¯1·î2Æü¡¢3Æü)