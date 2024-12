SKE48の斉藤真木子が29日、SKE48劇場での卒業公演をもってグループから卒業した。 2023年7月から始まったTeam E「声出していこーぜ!!!」公演をTeam Eメンバー13名に、Team S上村亜柚香、12期研究生の柿元礼愛、河村優愛を加えた16名で披露。ユニット曲「キラスキ」では、キュートなパフォーマンスを見せた。 卒業コーナーでは、井田玲音名、熊崎晴香と「Revolver」を再演。

