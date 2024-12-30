¡Ú´ñÀ×¤ÎÂç³¢Æü¡Û¡Ö»³ÍÓºÂ¿··î¡ß¸ÊÌ¦¤ÎÆü¡×¤Ç¶â±¿ºÇ¶¯¡ª 2025Ç¯¤Î±¿µ¤¤ò·è¤á¤ë¡È²«¶â¤Î1Æü¡É¤Î²á¤´¤·Êý
2024Ç¯12·î31Æü¤ÎÂç³¢Æü¤Ï¡¢»³ÍÓºÂ¤Î¿··î¤È¡Ö¸ÊÌ¦¤ÎÆü¡×¡ÖÂçÌÀÆü¡×¤Î2¤Ä¤ÎµÈÆü¤¬½Å¤Ê¤ëÄ¶³«±¿Æü¡£º£Ç¯1Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢2025Ç¯¤Î±¿µ¤¤òº¸±¦¤¹¤ëÄ¶½ÅÍ×¤Ê1Æü¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤ò¤è¤ê¤è¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿··î¤äµÈÆü¤ÎÆÃÄ§¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤ä¤ë¤È¤¤¤¤¤³¤È¡×¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤³¤È¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¿··î¤ÎÆü¤Ï¡¢12·î31Æü¤Î7»þ26Ê¬º¢¤Ë¡¢»³ÍÓºÂ¤Î°ÌÃÖ¤Ç·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£»³ÍÓºÂ¤Î¿··î¤Ï¡ÖÌÜÉ¸Ã£À®¡×¤ä¡Ö¼«¸ÊÃÃÏ£¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¡¢¤½¤Î·×²è¤òÀ®¸ù¤Ø¤ÈÆ³¤¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2024Ç¯12·î¤Ëµ¯¤³¤ë¿··î¤Ï¡¢12·î1Æü¤ËÂ³¤¤¤Æ2ÅÙÌÜ¡£¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥à¡¼¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë2ÅÙÌÜ¤Î¿··î¤Ï¡¢Ìó3Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤·¤«µ¯¤³¤é¤Ê¤¤Èó¾ï¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¿··î¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
·î¤Î°úÎÏ¤¬Ä¬¤ÎËþ¤Á°ú¤¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÎÆâ¤ÎÌóÈ¾Ê¬°Ê¾å¤¬¿åÊ¬¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤â¡¢·î¤«¤é¼õ¤±¤ë±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë³«±¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¡¢¤è¤ê¤è¤¤1Ç¯¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸ÊÌ¦¤ÎÆü¡Ê¤Ä¤Á¤Î¤È¤ß¤Î¤Ò¡Ë¤È¤Ï¡¢12Æü¤Ë1ÅÙ½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ÖÌ¦¡Ê¤ß¡Ë¤ÎÆü¡×¤Î¤¦¤Á¡¢½½´³¤Î¡Ö¸Ê¡Ê¤Ä¤Á¤Î¤È¡Ë¡×¤È½Å¤Ê¤ëÆü¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£1Ç¯¤Ë5¡Á7²ó¤·¤«Ë¬¤ì¤Ê¤¤´õ¾¯¤ÊµÈÆü¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤ª¶â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤ÈÁ´ÈÌ¤¬µÈ¡£¡ÖÌ¦¤ÎÆü¡×¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¶â±¿¤¬¾å¾º¤¹¤ë¶â±¿ºÇ¶¯Æü¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ¦¡×¤È¤Ï½½Æó»Ù¤Î¥Ø¥Ó¤Î¤³¤È¡£¥Ø¥Ó¤¬¶â±¿¡¢ºâ±¿¡¢·ÝÇ½¤Î¿À¤Ç¤¢¤ëÊÛºâÅ·¤Î¸¯¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ´ê¤¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡ÖÌ¦¤ÎÆü¡×¡Ö¸ÊÌ¦¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤ª¶â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤ÈÁ´ÈÌ¤Ë¤´Íø±×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢·Ý½Ñ¡¦·ÝÇ½¡¦³ØÌä¡¦¾¡Éé»ö¤Ê¤É¤Ë¤â±ïµ¯¤¬¤¤¤¤µÈÆü¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÆü¤ÏÊÛºâÅ·¤òº×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿À¼Ò¤Ë»²ÇÒ¤·¤¿¤ê¡¢Á¬ÀöÊÛÅ·¤Ç¤ª¶â¤òÀö¤¦¤È¡¢¶â±¿¤¬Çú¾å¤¬¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¢§ÂçÌÀÆü
ÂçÌÀÆü¡Ê¤À¤¤¤ß¤ç¤¦¤Ë¤Á¡Ë¤È¤Ï¡¢ÎñÃí¤Î¼·²Õ¤ÎÁ±Æü¡Ê¤Ê¤Ê¤³¤Î¤¼¤ó¤Ë¤Á¡Ë¤Î1¤Ä¤Ç¡¢¡ÖÅ·¤ÈÃÏ¤ÎÆ»¤¬³«¤¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¶ù¡¹¤Þ¤ÇÂÀÍÛ¤Î¸÷¤Ç¾È¤é¤µ¤ì¤ëÆü¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂÀÍÛ¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Á´¤Æ¤ÎÊª»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯±ïµ¯¤Î¤¤¤¤µÈÆü¡£ÆÃ¤Ë·ëº§¤äÆþÀÒ¤Ê¤ÉÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ä¡¢Î¹¹Ô¤ä°ú¤Ã±Û¤·¤Ê¤É°ÜÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Ô¤¦¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢É¬Í×¤Î¤Ê¤¤Êª¤ä½¬´·¤ä³µÇ°¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤È¼êÊü¤·¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2025Ç¯¤Î¿·¤¿¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë½àÈ÷¤¬À°¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä·ÈÂÓ¤Ê¤É¤ÎÉÔÍ×¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤âÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤ä¼«¸ÊÃÃÏ£¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¹¤ë»³ÍÓºÂ¿··î¤È¡¢Ç½ÎÏ³«²Ö¤äÌ¤Íè¤ÎË¤«¤µ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¸ÊÌ¦¤ÎÆü¤ÈÂçÌÀÆü¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÌ´¤äÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤¹¤ë¤Î¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£»æ¤Ë½ñ¤½Ð¤·²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¤ä¤ë¤È¤¤¤¤¤³¤È¡Û
¡¦ÉÔÍ×¤Ê¥â¥Î¤Î¼êÊü¤·¤ò¤¹¤ë
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹
¡¦¿´¿È¤Î¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤ò¤¹¤ë
¡¦¥è¥¬¤äâÔÁÛ¡Ê¤á¤¤¤½¤¦¡Ë
¡¦À°ÍýÀ°ÆÜ¤ò¤¹¤ë
¡¦2024Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò¤¹¤ë
¡¦2025Ç¯¤ÎÌ´¤äÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤¹¤ë
¡¦Î¹¹Ô¤ò¤¹¤ë
¡¦°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤¹¤ë
¡¦¤ª¶â¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤ë
¡¦ÊÛºâÅ·¤òº×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿À¼Ò¤Ë»²ÇÒ¤¹¤ë
¡¦Á¬Àö¤¤¤ò¤¹¤ë
¤Þ¤¿¡¢¸ÊÌ¦¤ÎÆü¤Ë¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¶â±¿¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¯¸À¤ä»×¹Í¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶âÁ¬¤ÎÂß¤·¼Ú¤ê¤ä¥í¡¼¥ó¤Î·ÀÌó¤Ê¤É¤âÈò¤±¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¿¡¼¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÛºâÅ·¤Ï¼»ÅÊ¿´¤¬¶¯¤¤¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢·ëº§¼°¤äÆþÀÒ¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÈò¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¤ä¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤³¤È¡Û
¡¦¼«Ê¬¤ÎËÜ²»¤Ë¤Õ¤¿¤ò¤¹¤ë
¡¦¶âÁ¬¤ÎÂß¤·¼Ú¤ê¤ò¤¹¤ë
¡¦¼Ú¶â¤ä¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤à
¡¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¯¸À¤ä»×¹Í¤ò¤¹¤ë
¡¦¿´ÇÛ¤äÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤ë
¡¦º§°ù´Ø·¸
±¿µ¤¤ÎÎ®¤ì¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢ÉÔÍ×¤Ê¥â¥Î¤Î¼êÊü¤·¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ê¥»¥Ã¥È¤·¡¢2025Ç¯¤Ï¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢Ì´¤äÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª ¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢2025Ç¯¤¬¤è¤êË¤«¤Ç½¼¼Â¤·¤¿1Ç¯¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ2025Ç¯¤¬ºÇ¹â¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§ÌÚÂ¼ Í§Æà ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³«±¿Æü¤ä³«±¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£¼ñÌ£¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È½ä¤ê¡£³«±¿¹ÔÆ°¤òÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢±¿µ¤¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ»ö¤ò¼¹É®¡£
(Ê¸:ÌÚÂ¼ Í§Æà)
2025Ç¯¤ò¤è¤ê¤è¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿··î¤äµÈÆü¤ÎÆÃÄ§¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤ä¤ë¤È¤¤¤¤¤³¤È¡×¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤³¤È¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»³ÍÓºÂ¿··î¡×¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ï¿··î¤È¤Ï¡¢ÃÏµå¤«¤é¸«¤¿¤È¤¤Ë·î¤ÈÂÀÍÛ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢·î¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾õÂÖ¤Î¤³¤È¡£·îÎð0¡Ê1ÆüÌÜ¤Î·î¡Ë¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö»Ï¤Þ¤ê¡×¤ä¡Ö¥ê¥»¥Ã¥È¡×¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿··î¤ÎÆü¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸ÀßÄê¤ä´êË¾¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2024Ç¯12·î¤Ëµ¯¤³¤ë¿··î¤Ï¡¢12·î1Æü¤ËÂ³¤¤¤Æ2ÅÙÌÜ¡£¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥à¡¼¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë2ÅÙÌÜ¤Î¿··î¤Ï¡¢Ìó3Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤·¤«µ¯¤³¤é¤Ê¤¤Èó¾ï¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¿··î¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
·î¤Î°úÎÏ¤¬Ä¬¤ÎËþ¤Á°ú¤¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÎÆâ¤ÎÌóÈ¾Ê¬°Ê¾å¤¬¿åÊ¬¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤â¡¢·î¤«¤é¼õ¤±¤ë±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë³«±¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¡¢¤è¤ê¤è¤¤1Ç¯¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
12·î31Æü¤ËË¬¤ì¤ë2¤Ä¤ÎµÈÆü¢§¸ÊÌ¦¤ÎÆü
¸ÊÌ¦¤ÎÆü¡Ê¤Ä¤Á¤Î¤È¤ß¤Î¤Ò¡Ë¤È¤Ï¡¢12Æü¤Ë1ÅÙ½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ÖÌ¦¡Ê¤ß¡Ë¤ÎÆü¡×¤Î¤¦¤Á¡¢½½´³¤Î¡Ö¸Ê¡Ê¤Ä¤Á¤Î¤È¡Ë¡×¤È½Å¤Ê¤ëÆü¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£1Ç¯¤Ë5¡Á7²ó¤·¤«Ë¬¤ì¤Ê¤¤´õ¾¯¤ÊµÈÆü¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤ª¶â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤ÈÁ´ÈÌ¤¬µÈ¡£¡ÖÌ¦¤ÎÆü¡×¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¶â±¿¤¬¾å¾º¤¹¤ë¶â±¿ºÇ¶¯Æü¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ¦¡×¤È¤Ï½½Æó»Ù¤Î¥Ø¥Ó¤Î¤³¤È¡£¥Ø¥Ó¤¬¶â±¿¡¢ºâ±¿¡¢·ÝÇ½¤Î¿À¤Ç¤¢¤ëÊÛºâÅ·¤Î¸¯¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ´ê¤¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡ÖÌ¦¤ÎÆü¡×¡Ö¸ÊÌ¦¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤ª¶â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤ÈÁ´ÈÌ¤Ë¤´Íø±×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢·Ý½Ñ¡¦·ÝÇ½¡¦³ØÌä¡¦¾¡Éé»ö¤Ê¤É¤Ë¤â±ïµ¯¤¬¤¤¤¤µÈÆü¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÆü¤ÏÊÛºâÅ·¤òº×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿À¼Ò¤Ë»²ÇÒ¤·¤¿¤ê¡¢Á¬ÀöÊÛÅ·¤Ç¤ª¶â¤òÀö¤¦¤È¡¢¶â±¿¤¬Çú¾å¤¬¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¢§ÂçÌÀÆü
ÂçÌÀÆü¡Ê¤À¤¤¤ß¤ç¤¦¤Ë¤Á¡Ë¤È¤Ï¡¢ÎñÃí¤Î¼·²Õ¤ÎÁ±Æü¡Ê¤Ê¤Ê¤³¤Î¤¼¤ó¤Ë¤Á¡Ë¤Î1¤Ä¤Ç¡¢¡ÖÅ·¤ÈÃÏ¤ÎÆ»¤¬³«¤¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¶ù¡¹¤Þ¤ÇÂÀÍÛ¤Î¸÷¤Ç¾È¤é¤µ¤ì¤ëÆü¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂÀÍÛ¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Á´¤Æ¤ÎÊª»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯±ïµ¯¤Î¤¤¤¤µÈÆü¡£ÆÃ¤Ë·ëº§¤äÆþÀÒ¤Ê¤ÉÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ä¡¢Î¹¹Ô¤ä°ú¤Ã±Û¤·¤Ê¤É°ÜÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Ô¤¦¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
12·î31Æü¤Ë¤ä¤ë¤È¤¤¤¤¤³¤È»³ÍÓºÂ¿··î¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¹â¤Þ¤ë12·î31Æü¤ÎÂç³¢Æü¤Ï¡¢¿·Ç¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÉÔÍ×¤Ê¥â¥Î¤ÎÀ°Íý¤ä¼êÊü¤·¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ÊÆü¡£
º£Ç¯1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢É¬Í×¤Î¤Ê¤¤Êª¤ä½¬´·¤ä³µÇ°¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤È¼êÊü¤·¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2025Ç¯¤Î¿·¤¿¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë½àÈ÷¤¬À°¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä·ÈÂÓ¤Ê¤É¤ÎÉÔÍ×¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤âÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤ä¼«¸ÊÃÃÏ£¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¹¤ë»³ÍÓºÂ¿··î¤È¡¢Ç½ÎÏ³«²Ö¤äÌ¤Íè¤ÎË¤«¤µ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¸ÊÌ¦¤ÎÆü¤ÈÂçÌÀÆü¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÌ´¤äÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤¹¤ë¤Î¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£»æ¤Ë½ñ¤½Ð¤·²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¤ä¤ë¤È¤¤¤¤¤³¤È¡Û
¡¦ÉÔÍ×¤Ê¥â¥Î¤Î¼êÊü¤·¤ò¤¹¤ë
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹
¡¦¿´¿È¤Î¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤ò¤¹¤ë
¡¦¥è¥¬¤äâÔÁÛ¡Ê¤á¤¤¤½¤¦¡Ë
¡¦À°ÍýÀ°ÆÜ¤ò¤¹¤ë
¡¦2024Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò¤¹¤ë
¡¦2025Ç¯¤ÎÌ´¤äÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤¹¤ë
¡¦Î¹¹Ô¤ò¤¹¤ë
¡¦°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤¹¤ë
¡¦¤ª¶â¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤ë
¡¦ÊÛºâÅ·¤òº×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿À¼Ò¤Ë»²ÇÒ¤¹¤ë
¡¦Á¬Àö¤¤¤ò¤¹¤ë
12·î31Æü¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤³¤ÎÆü¤òµ¡¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤¿¤¤¤È´ê¤¦¤Ê¤é¡¢¸Å¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤äÉÔÍ×¤Ê»×¹Í¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤»¤ó¡£¼«¿È¤ÎËÜ²»¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼«Ê¬¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤¤¤ë³µÇ°¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¼êÊü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ÊÌ¦¤ÎÆü¤Ë¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¶â±¿¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¯¸À¤ä»×¹Í¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶âÁ¬¤ÎÂß¤·¼Ú¤ê¤ä¥í¡¼¥ó¤Î·ÀÌó¤Ê¤É¤âÈò¤±¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¿¡¼¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÛºâÅ·¤Ï¼»ÅÊ¿´¤¬¶¯¤¤¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢·ëº§¼°¤äÆþÀÒ¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÈò¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¤ä¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤³¤È¡Û
¡¦¼«Ê¬¤ÎËÜ²»¤Ë¤Õ¤¿¤ò¤¹¤ë
¡¦¶âÁ¬¤ÎÂß¤·¼Ú¤ê¤ò¤¹¤ë
¡¦¼Ú¶â¤ä¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤à
¡¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¯¸À¤ä»×¹Í¤ò¤¹¤ë
¡¦¿´ÇÛ¤äÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤ë
¡¦º§°ù´Ø·¸
±¿µ¤¤ÎÎ®¤ì¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢ÉÔÍ×¤Ê¥â¥Î¤Î¼êÊü¤·¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ê¥»¥Ã¥È¤·¡¢2025Ç¯¤Ï¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢Ì´¤äÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª ¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢2025Ç¯¤¬¤è¤êË¤«¤Ç½¼¼Â¤·¤¿1Ç¯¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ2025Ç¯¤¬ºÇ¹â¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§ÌÚÂ¼ Í§Æà ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³«±¿Æü¤ä³«±¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£¼ñÌ£¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È½ä¤ê¡£³«±¿¹ÔÆ°¤òÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢±¿µ¤¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ»ö¤ò¼¹É®¡£
(Ê¸:ÌÚÂ¼ Í§Æà)