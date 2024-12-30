º£µ¨¤Ï¡È¤³¤Î¿§¡É¤¬¥È¥ì¥ó¥É¡ª¡ÚZARA¡ÛÂç¿Í¤Î¹â¸«¤¨♡¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ð¥Ã¥°¡×
¤³¤ÎÅß¡¢Âç¿Í¥³ー¥Ç¤Î¥ー¥«¥éー¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉºÇÁ°Àþ¤Ë¡ª ¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÅßÂç¿Í¤¬»ý¤Á¤¿¤¤¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤Î¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ð¥Ã¥°¡×¤ò2ÅÀ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¾åÉÊ¤Ê¿§Ì£¤ÈZARA¤é¤·¤¯¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤¤¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢»ý¤Ä¤À¤±¤Ç¥³ー¥Ç¤ò¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£
µ¨Àá´¶¤ò½Å»ë¤¹¤ëÂç¿Í¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ð¥Ã¥°
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Õ¥ê¥ó¥¸ÉÕ¤±ßÅû·Á¥Ð¥±¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥°¡×\8,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥·¥Ã¥¯¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¹â¸«¤¨´¶¥¢¥ê¡£¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¿§Ì£¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥´ー¥ë¥É¶â¶ñ¤È¤ÎÁêÀ¤âÎÉ¤¯¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥³ー¥Ç¤ò¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£Î¾¥µ¥¤¥É¤Î¥Õ¥ê¥ó¥¸¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÃæ¤Ë¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥¯¥í¥³¥À¥¤¥ëÊÁ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥Ã¥°¡×\7,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¯¥í¥³¥À¥¤¥ëÊÁ¤¬¥ê¥Ã¥Á¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢Åß¥³ー¥Ç¤Ëµ¨Àá´¶¤Î¤¢¤ë¿¼¤ß¤ò¥×¥é¥¹¡£¥³¥í¥ó¤È¤·¤¿±ßÅû·Á¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤âºî¤ê¤Ä¤Ä¡¢¾å¼Á´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤ÅÀ¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¡£¥Á¥§ー¥ó¤Ï²ÚÔú¤Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥í¥³¥À¥¤¥ëÊÁ¤È´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½÷À¤é¤·¤¯½À¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏZARA½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§licca.M