【音楽編】アルバム1位はYOASOBI、シングル1位は国内外でヒット 「TSUTAYA」レンタル年間ランキング
レンタル業界大手「TSUTAYA」の利用者データに基づき、2024年の映像・音楽・コミックのレンタル年間ランキングを発表する「TSUTAYA 2024年間ランキング」がこのほど、公開された。（TSUTAYA調べ）
【写真】シングル1位のヒット曲 流行語大賞のトップ10にも選ばれる
音楽レンタル年間ランキングでは、アルバム部門はYOASOBIの「THE BOOK 3」、シングル部門ではCreepy Nutsの「Bling-Bang-Bang-Born」が貫禄の1位に輝いた。アルバム部門はOfficial髭男dism、米津玄師、Mrs. GREEN APPLE、Adoなど人気アーティストが上位を占めた半面、新しいアーティストの台頭は少ない1年だった。各トップ5は以下の通り。
【アルバム部門】
１位 「THE BOOK 3」（YOASOBI）
２位 「Rejoice」（Official髭男dism）
３位 「LOST CORNER」（米津玄師）
４位 「ANTENNA」（Mrs. GREEN APPLE）
５位 「残夢」（Ado）
【シングル部門】
１位 「二度寝／Bling-Bang-Bang-Born」（Creepy Nuts）
２位 「LOVE TRIGGER／We'll go together」（Snow Man）
３位 「夢幻／永久 -トコシエ-」（MY FIRST STORY × HYDE）
４位 「花になって」（緑黄色社会）
５位 「BREAKOUT／君は僕のもの」（Snow Man）
「TSUTAYA 2024年間ランキング」は、TSUTAYAなどに書籍やエンターテインメント商材を供給する販売物流会社カルチュア・エクスペリエンス社が発表。集計期間は2024年1月1日～11月30日（一部ジャンルは10月31日集計）。
（よろず～ニュース調査班）