¡ÊÄ«¡ËÀè½µËö¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï¸®ÊÂ¤ß²¼Íî¡¡ÆüËÜ»Ô¾ì¤ÏÂçÇ¼²ñ¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ4Ëü±ßÂæ¤Ç2024Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ì¤ë¤«
¡ÚÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¡Û¥Ë¥åー¥èー¥¯»Ô¾ì
NY¥À¥¦¡§¡¡42,992.21 ¡¡¢§333.59¡¡¡Ê12/27¡Ë
NASDAQ¡§¡¡19,722.03 ¡¡¢§298.33¡¡¡Ê12/27¡Ë
1.³µ¶·
Àè½µËö¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤òÃæ¿´¤Ë¸®ÊÂ¤ß²¼Íî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï183¥É¥ë°Â¤Ç´óÉÕ¤¤¤¿¸å¡¢86¥É¥ë°Â¤Þ¤Ç²¼¤²Éý¤ò½Ì¤á¤ë¤â¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤òÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤òÃæ¿´¤ËÍø±×³ÎÄê¤ÎÇä¤ê¤ä»ý¤Á¹âÄ´À°¤ÎÇä¤ê¤¬¹¤Þ¤ê¡¢ºÆ¤Ó²¼¤²Éý¤ò¹¤²¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Ëö¤Ç»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Çö¾¦¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÃÍÆ°¤¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢²¼¤²Éý¤Ï°ì»þ564¥É¥ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
S&P500³ô²Á»Ø¿ô¤â66¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î5,970¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¡¢Â³Íî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2.·ÐºÑ»ØÉ¸Åù
11·î¤ÎÊÆ²·Çäºß¸ËÂ®ÊóÃÍ¤ÏÁ°·îÈæ0.2¡ó¸º¤È¡¢10·î¤Î0.1¡óÁý¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÅ¾¤¸¡¢Áý²Ã¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3.¶È¼ïÊÌÆ°¸þ
S&P500¤Î¶È¼ïÊÌ³ô²Á»Ø¿ô¤Ç¤Ï¡¢11¶È¼ï¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬²¼Íî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢°ìÈÌ¾ÃÈñºâ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤¬2%¶á¤¯²¼Íî¤·¤¿¤Û¤«¡¢¾ðÊóµ»½Ñ¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦¥µー¥Ó¥¹¤¬1%°Ê¾å¤Î²¼Íî¤È¤Ê¤ê¡¢ÉÔÆ°»º¤â1¡ó¶á¤¯²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£
4.¸ÄÊÌÌÃÊÁÆ°¸þ
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ¤Ï30ÌÃÊÁÃæ¡¢¥Üー¥¤¥ó¥°¡ÎBA¡Ï¤È¥·¥§¥Ö¥í¥ó¡ÎCVX¡Ï¤Î2ÌÃÊÁ¤¬¤ï¤º¤«¤Ë¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î28ÌÃÊÁ¤Ï²¼Íî¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ÎNVDA¡Ï¤¬2%Ä¶²¼Íî¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ÎMSFT¡Ï¤ä¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥É¥Ã¥È¥³¥à¡ÎAMZN¡Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¡ÎAAPL¡Ï¡¢¥¦¥©¥ë¥Þー¥È¡ÎWMT¡Ï¡¢¥Ï¥Í¥¦¥§¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡ÎHON¡Ï¤¬1%Ä¶²¼Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢ºßÂð°åÎÅ¥µー¥Ó¥¹¤Î¥¢¥á¥Ç¥£¥·¥¹¡ÎAMED¡Ï¤¬4.7%¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥Ø¥ë¥¹¡¦¥°¥ëー¥×¡ÎUNH¡Ï¤¬Æ±¼Ò¤ò33²¯¥É¥ë¤ÇÇã¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÆÈÀê¶Ø»ßË¡¤Î´ÑÅÀ¤Ç»ÊË¡¾Ê¤«¤é°ÛµÄ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼è°ú¤ÏÇË´þ¤»¤º¹çÊ»¼è°ú´°Î»¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö±äÄ¹¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤¬ºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÎäÅà¥Ý¥Æ¥ÈÀ½Â¤¤Î¥é¥à¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¥ó¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÎLW¡Ï¤Ï¡¢2.6%¾å¾º¤·¤ÆS&P500³ô²Á»Ø¿ô¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÅê»ñ²ñ¼Ò¤Î¥¸¥ã¥Ê¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º¤¬Æ±¼Ò¤Î¼èÄùÌò¸õÊä¤Ë¥¸¥§¥Õ¥êー¡¦¥Ç¥é¥Ã¥×»á¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Æ¥¹¥é¡ÎTSLA¡Ï¤Ï5%¶á¤¯²¼Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¾å¾ìÇÑ»ß¤Î·üÇ°¤¬Â³¤¯¥¹ー¥Ñー¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¡¦¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¡ÎSMCI¡Ï¤Ï5.2%²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡ÎPLTR¡Ï¤Ï3.7%°Â¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÎCRWD¡Ï¤Ï2.8%°Â¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÎNFLX¡Ï¤Ï1.8%°Â¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡ÎGOOGL¡Ï¤È¥Ö¥íー¥É¥³¥à¡ÎAVGO¡Ï¤Ï1.5%°Â¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Î²¼Íî¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
5.°ÙÂØ¡¦¶âÍøÅù
Ä¹´ü¶âÍø¤Ï0.03%¹â¤¤4.62%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥ë±ß¤Ï¡¢157±ßÂæ¸åÈ¾¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
VIEW POINT: º£Æü¤Î»ëÅÀ
ËÜÆü¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¼è°ú¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÂçÇ¼²ñ¤Ç¤¹¡£
Àè½µËö¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Î²¼Íî¤¬µÕÉ÷¤È¤Ê¤êÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤âÇä¤ê¤¬Àè¹Ô¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÅê»ñ²È¿´Íý¤Ï²þÁ±¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¡ÖÙÜÈø¤Î°ì¿¶¡×¤ÎÆ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¿´ÍýÅªÀáÌÜ¤Î4Ëü±ß¤ò°Ý»ý¤·¡¢2024Ç¯¤ò4Ëü±ßÂæ¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¡¡¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹Éô¡¡²¬ ¸ùÍ´¡Ë
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô