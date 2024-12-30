¡Ö´ðËÜ¤À¤â¤ó¡£¤´¤Ï¤ó¤Î´ðËÜ¡×µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬¡È»°³Ñ¿©¤Ù¡É¤ò¥¢¥Ä¤¯¸ì¤ë
¥×¥íÌîµå¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤¬8·î21Æü¤Î¹ÅçÀï¸å¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÈ¯¤·¤¿¡Ö»°³Ñ¿©¤Ù¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢²¬ËÜÁª¼ê¤¬¡Ö¤â¤Ã¤ÈÀ¤¤ËÈ¯¿®¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¥Æ¥ì¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¢¤Î¤È¤¼Â¤Ï¡¦¡¦¡¦µð¿Í¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÎÎ¢Â¦Á´ÉôÏÃ¤·¤Þ¤¹¡ªSP¡×¤ËºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤é¤ÈºÂÃÌ²ñ·Á¼°¤Ç½Ð±é¤·¤¿²¬ËÜÁª¼ê¡£MC¤òÌ³¤á¤¿ÌçÏÆÀ¿Áª¼ê¤«¤é¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¾®³Ø¹»¤Î»þ¤Ë¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¿©¤ÙÊý¤È¤¤¤¦µ²±¤¬¤¢¤Ã¤ÆŽ¥Ž¥Ž¥ºÇ¶á¤Î»Ò¡Ê¼ã¤¤Áª¼ê¡Ë¤Ï¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¡£µå¾ì¤È¤«¤Ç¤â¤ª¤«¤º¤À¤±¿©¤Ù¤ë¤È¤«¡£Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ÊÐ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¡£¡Ø¤ß¤ó¤Ê¡¢¤ä¤é¤ó¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²þ¤á¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬ºÆÇ§¼±¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤µ¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ðËÜ¤À¤â¤ó¡£¤´¤Ï¤ó¤Î´ðËÜ¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤Ã¤ÈÀ¤¤ËÈ¯¿®¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¼Â¤Ï²¬ËÜÁª¼ê¤Ï¤³¤Î¡Ö»°³Ñ¿©¤Ù¡×¤ÇÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤âÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ºäËÜÁª¼ê¤«¤é¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤¬ÂçÃ«¡ÊæÆÊ¿¡Ë¤µ¤ó¤¯¤é¤¤³èÌö¤·¤Æ¤¿¤é¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¿¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö³Î¤«¤Ë¡£¤¢¤È¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤é¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÆü¥Æ¥ìÃÏ¾åÇÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¢¤Î¤È¤¼Â¤Ï¡¦¡¦¡¦µð¿Í¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÎÎ¢Â¦Á´ÉôÏÃ¤·¤Þ¤¹¡ªSP¡×¤òºÆ¹½À®¡Ë