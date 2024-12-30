¡ÖÆüËÜÎ¹¹Ô¤ÎÃ£¿Í¡×¤¬Ç¯±Û¤·ÆüËÜÎ¹¹Ô¤ËÃí°Õ´µ¯¡½ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢
2024Ç¯12·î26Æü¡¢ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦Ì±»ë¿·Ê¹ÌÖ¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤òÆüËÜ¤Ç²á¤´¤½¤¦¤È·×²è¤·¤Æ¤¤¤ëÂæÏÑ¿Í¸þ¤±¤Ë¡¢ÀìÌç²È¤¬¡Ö¤ê¤ó¤´ÉÂ¡×¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÏÂæÏÑ¿Í¤¬ºÇ¤â°¦¤¹¤ëÎ¹¹ÔÀè¤È¤·¤Æ¤Ê¤ª¤â·òºß¤Ç¤¢¤ê¡¢Î¹¹Ô´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÇ¯±Û¤·¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¢¥¸¥¢ÅÔ»Ô¥È¥Ã¥×10¡×¤ËÆüËÜ¤ÎÅÔ»Ô¤¬6¤Ä¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¡£¸µÂæÂç´¶À÷¾É²Ê°å»Õ¤Çº£¤Ï»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÎÓ»áàú¡Ê¥ê¥ó¡¦¥·¡¼¥Ó¡¼¡Ë»á¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¼«¿È¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ç¡ÖÂæÏÑ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò»ý¤ÄÃË¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢Êõ²ÄÌÒ¡Ê¥Ð¥ª¡¦¥³¡¼¥â¥ó¡Ë»á¤ò¾·¤¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÍøÍÑ½Ñ¤Ë¤Ä
¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤âÇ¯´Ö10²ó°Ê¾åÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÎÓ»á¤¬ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¶áÆüËÜ¤ÇÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ê¤ó¤´ÉÂ¡×¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤È»ØÅ¦¡£ÎÓ»á¤¬¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹À¼À´µ¤Ç¡¢¼ç¤Ë4ºÐ¤«¤é10Âå¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤«¤«¤ë¡£¾É¾õ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢´é¤¬ÀÖ¤¯¤Ê¤ê¡¢È¯¿¾¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢½é´ü¾É¾õ¤ÏÉ÷¼Ù¤Ë»÷¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸åÈ¯¿¾¤¬Á´¿È¤Ë¹¤¬¤ë¡£¤³¤ÎÉÂµ¤¤ÏÌÈ±Ö¤¬Àµ¾ï¤Ê¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½ÅÆÆ¤Ê¹çÊ»¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¤¤Ê¶¼°Ò¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆÃ¤ËÇ¥ÉØ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç¥¿±½é´ü3¥«·î°ÊÆâ¤ÎÂÛ»ù¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎÓ»á¤Ï¡Ö¤ê¤ó¤´ÉÂ¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬ÂçÎ®¹Ô´ü¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥Þ¥¤¥³¥×¥é¥º¥Þ´¶À÷¾É´µ¼Ô¿ô¤â¤³¤Î10Ç¯¤ÎºÇ¹â¿å½à¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¤Þ¤¿¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤âºÆ¤Ó·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢ÆÃ¤Ëº£·î28Æü¤«¤éÍè·î5Æü¤Þ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤¬¡Ö´ñÀ×¤Î9Ï¢µÙ¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇ¯ËöÇ¯»ÏµÙ²Ë´ü´Ö¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¿ÇÎÅ½ê¤¬µÙ¶È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÇ¯±Û¤·¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÉ÷¼ÙÌô¤ò½àÈ÷¤·¡¢ÉÑÈË¤Ê¼êÀö¤¤¤ä¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤è¤¦´«¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë