¥í¥·¥¢·³¡¦»Ö´êÊ¼¤ÎÆþÂâ¥Ú¡¼¥¹¤Ë±¢¤ê¤«¡ÈÇ¯¼ý700Ëü±ß¡É¹â³ÛÊó½·¤Î±¢¤Ç°ÛÊÑ
2024Ç¯¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤¿¥í¥·¥¢¡£¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢ºÇÂç¤Ç¡ÈÇ¯¼ý700Ëü±ßÄ¶¡É¤È¤¤¤¦¹â³ÛÊó½·¤Ç´«Í¶¤·¤¿»Ö´êÊ¼¤À¡£¥×¡¼¥Á¥óÀ¯¸¢¤ÏÂ¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤¬·³¤Ë»Ö´ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ë±¢¤ê¤¬¤ß¤¨¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£
¡ÊNNN¥â¥¹¥¯¥ï»Ù¶ÉÄ¹¡¡Ê¿»³¹¸°ì¡Ë
¢£¥í¥·¥¢Á´ÅÚ¤Ç»Ö´êÊ¼¤Î³ÎÊÝ¤ËÌöµ¯¡ÄÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¤â
2024Ç¯11·î¡¢¥í¥·¥¢ÃæÉô¤ÎÃÏÊýÅÔ»Ô¥¦¥ê¥ä¥Î¥Õ¥¹¥¯¤òË¬¤ì¤¿¡£³¹¤ÎÃæ¿´Éô¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Î¡ÈÀïÍøÉÊ¡É¤È¤¤¤¨¤ë²¤ÊÆ¤ÎÀï¼Ö¤Ê¤É¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¹ñÌ±¤ÎÀï°Õ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³ÆÃÏÊýÅÔ»Ô¤ò½ä²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ê¤É¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê²ñ¾ìÆâ¤ÇÍ£°ì¡¢¿Í±Æ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤¬¡¢¥í¥·¥¢·³¤Î»Ö´êÊ¼¤òÊç½¸¤¹¤ë¥Ö¡¼¥¹¡£Ë¬¤ì¤¿¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Æ¥ó¥È¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤à¤È¡Ö¤³¤³¤Ï°ã¤¦¡×¡Ä¤½¤ó¤Ê´é¤ò¤·¤Æ½Ð¤Æ¹Ô¤¯¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»þÀÞ¡¢ÏÃ¤ËÊ¹¤Æþ¤ë¿Í¤Î»Ñ¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£¥Ö¡¼¥¹¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿18ºÐ¤ÎÂç³ØÀ¸¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¤Þ¤À·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢´í¸±¤ÊÊ¬¡¢·³¿Í¤ÎµëÍ¿¤Ï¹â¤¯¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤³¡¢¥¦¥ê¥ä¥Î¥Õ¥¹¥¯¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï¡¢ÆüËÜ±ß¤ÇÌó50Ëü±ß¡£¥í¥·¥¢·³¤ËÆþÂâ¤¹¤ë¤È¡¢°ì»þ¶â¤ò´Þ¤á¤¿½éÇ¯ÅÙ¤ÎÇ¯¼ý¤Ï¡¢¤½¤Î10ÇÜ¤ÎÌó500Ëü±ß¤Ë¤â¾å¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Êó½·¤òµºÜ¤·¤¿´ÇÈÄ¤Ï³¹¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¤¢¤ê¡¢Á´¤Æ¤Î¥Ð¥¹Ää¤Ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¤Ï¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£³¹¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¤¤ä¤¬¤ª¤¦¤Ç¤âÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¾õ¶·¤À¡£
»ä¤¿¤Á¤¬¸½ÃÏ¤ò¼èºà¤·¤Æ3Æü¸å¤Ë¤Ï¡¢½£ÃÎ»ö¤¬ÆþÂâ°ì»þ¶â¤ò¤µ¤é¤Ë1.5ÇÜ¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£¤¤¤Þ¡¢¥í¥·¥¢¤Î³ÆÃÏ°è¤Ç¤Ï¶¥¤¦¤è¤¦¤Ë°ì»þ¶â¤òÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¤·¡¢»Ö´êÊ¼¤ò¤«¤½¸¤á¤ëÆ°¤¤¬²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼óÅÔ¥â¥¹¥¯¥ï¤Ç¤Ï¡¢½éÇ¯ÅÙ¤Ç700Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÇ¯¼ý¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤Û¤É¤À¡£
¢£°ãË¡¤Ê´«Í¶¤â²£¹Ô¤«
°ìÊý¤Ç¡¢ÆÈÎ©·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢°ãË¡¤Ç¶¯°ú¤Ê´«Í¶¤âÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£·úÀß¤Î»Å»ö¤Ë±þÊç¤·¤¿¤¢¤ëÃËÀ¤Ï¡¢ÌÌÀÜ¤Ë¹Ô¤¯¤È·³¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¤¤¤Æ¡¢»Å»öÆâÍÆ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤Î¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Õ¥é¹©»ö¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£Èà¤é¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ½ðÌ¾¤¹¤ë¤È¡¢·³¤Î·±Îý¾ì¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¡¢¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥í¥·¥¢¤Ç¤Ï¡¢½Õ¤È½©¤Ë¼ã¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Ä§Ê¼¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£µÁÌ³Ê¼Ìò¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤ÎÇÉÊ¼¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤¬·è¤Þ¤ê¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ä§½¸Ê¼¤ò¶¼¤·¤Æ¡¢ÌµÍý¤ä¤ê»Ö´êÊ¼¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤µ¤»¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢24Ç¯¤«¤é¤Ï¼õ·º¼Ô¤Ë²Ã¤¨¡¢·º¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Èï¹ð¿Í¤äÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤â´«Í¶¤ÎÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡£¡ÖºÛÈ½¤ò¼õ¤±¤ë¤«¡¢Àï¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤«¡×Áª¤Ö¤è¤¦°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë·Á¤À¡£ÃÏÊýÅö¶É¤¬ÉÏ¤·¤¤¿Í¤ä¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤ë¿Í¡¢ÈÈºáÎò¤Î¤¢¤ë¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Í¤ÄÂ¤¤·¤¿ºá¾õ¤ÇÄ¹´ü¤Î·º¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¡¢ÌµÍý¤ä¤êÆþÂâ¤òÂ¥¤¹¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö43Ëü¿Í¤¬»Ö´ê¡×¡Ä¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÏÊ¼»Î³ÎÊÝ¡È½çÄ´¡É¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë
¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï24Ç¯12·î¡¢¥í¥·¥¢¤Î»Ö´êÊ¼¤ò¤á¤°¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÖµîÇ¯¤Ï30Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë»Ö´êÊ¼¤¬·ÀÌó¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¤¹¤Ç¤Ë43Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¿Í¡¹¤Ï¼«È¯Åª¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÁ°Àþ¤Ë¸þ¤«¤¦¡£·³¿Í¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Ï¡¢Àä¤¨¤º¶¯²½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¹ñ²È¤ÎºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤À¡×
¡ÈËèÆü1000¿Í°Ê¾å¤¬ÆþÂâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤·¤Æ¡¢Ê¼»Î¤Î³ÎÊÝ¤Ï½çÄ´¤À¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿·Á¤À¡£
¢£»Ö´êÊ¼¤Î±þÊç¤Ë±¢¤ê¤â¡ÄÆÈÎ©·Ï¥á¥Ç¥£¥¢
¤·¤«¤·¡¢¥×¡¼¥Á¥óÀ¯¸¢¤¬¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë»Ö´êÊ¼¤Î¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ÂÂÖ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥·¥¢¤ÎÆÈÎ©·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï24Ç¯12·î¡¢À¯ÉÜ»Ù½Ð¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢»Ö´êÊ¼¤Î±þÊç¤ÏÁ°Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËÂçÉý¤Ê¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
23Ç¯¤Ë¤ÏÊ¿¶Ñ¤·¤Æ°ìÆü900¿Í¤¬·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢24Ç¯²Æ¤´¤í¤Ë¤Ï°ìÆü500¿Í¤«¤é600¿Í¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£»à½ý¼Ô¿ô¤¬»Ö´ê¼Ô¿ô¤ò¾å²ó¤ë¾õ¶·¤«
¥í¥·¥¢·³¤Ïµ¾À·¤ò¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤¹¶·â¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÇÀêÎÎÃÏ¤ò³ÈÂç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢BBC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¹ñËÉÁê¤Ï24Ç¯12·î¡¢¥í¥·¥¢·³¤Ï°ìÆüÊ¿¶Ñ1500¿Í°Ê¾å¤Î»à½ý¼Ô¿ô¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²áµîºÇ°¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÊ¼»Î¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ï¤ä¡¢Áý¤¨Â³¤±¤ë»à½ý¼Ô¿ô¤òÊä¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¥í¥·¥¢¤¬ËÌÄ«Á¯¤ÎÇÉÊ¼¼õ¤±Æþ¤ì¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿¼¹ï¤ÊÊ¼»ÎÉÔÂ¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¡¼¥Á¥óÀ¯¸¢¤Ï¡¢»à½ý¼Ô¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ø¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢BBC¤ÈÆÈÎ©·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¹çÆ±¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢24Ç¯11·î¤Î»þÅÀ¤Ç¥í¥·¥¢·³Ê¼»Î¤Î»à¼Ô¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â8Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤Ï24Ç¯12·î¤ËSNS¤Ç¡¢¥í¥·¥¢·³¤ÎÊ¼»Î60Ëü¿Í¶á¤¯¤¬»à½ý¤·¤¿¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¹ñËÉ¾Ê¤È¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò¤á¤°¤ê¡¢24Ç¯¤À¤±¤Ç189¤Î½¸Íî¤òÀ©°µ¤·¤¿¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö²è´üÅª¤ÊÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀï²Ì¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢º£¸å¡¢Ê¼»Î¤ÎÊä½¼¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ë¤È¡¢Àï¶·¤Î°²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¶¯À©Åª¤ÊÆ°°÷¤Ë¤Ï¹ñÌ±¤ÎÈ¿È¯¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¡¢ÂÐ±þ¤Ë¶ìÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£