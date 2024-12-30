¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù°²ÅÄ°¦ºÚ¡ß°¤Éô¥µ¥À¥ò¡¡10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿Æ»Ò¶¦±é¤Ë¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡±ÊÌî²ê°ê¤Èº´Æ£·òW¼ç±é¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¤¬¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£13Æü¤Ë¸ø³«¤ò·Þ¤¨¡¢Æ°°÷¡¦¶½¹Ô¼ýÆþ¶¦¤Ë½éÅÐ¾ìÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢ÊÂ¤ßµï¤ë¿·ºî±Ç²è¤òÍÞ¤¨¡¢2½µÏ¢Â³¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Îß·×À®ÀÓ¤ÏÆ°°÷128Ëü3872¿Í¡¢¶½¼ý17²¯5813Ëü2780±ß¤òÆÍÇË¡£¸ø³«¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¶½¹Ô¼ýÆþÀ®ÀÓ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à Âç¾·³¤Îµ¢´Ô¡Ù¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ù¤Ë¼¡¤¤¤Ç2024Ç¯¸ø³«¤Î¼Â¼ÌË®²èºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÏÂè3°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢ºÇ½ª¶½¹Ô¼ýÆþ50²¯±ß¤â»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ú¤Â³¤¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È³¹Æ»¤òÇúÁöÃæ¤À¡£¤½¤ó¤ÊËÜºî¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥Þ¥ë¥â¤Î¤ª¤¤Æ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë°ÊÍè10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë°²ÅÄ°¦ºÚ¤È°¤Éô¥µ¥À¥ò¤Î¶¦±é¤â¸«¤É¤³¤í¡£Æó¿Í¤Ï¡¢¹â¹»À¸¡¦¼¿ºêÆü¸Õ¡Ê°²ÅÄ¡Ë¤ÈÉÔÀÝÀ¸¤ÊÉã¡¦ÌÐ¡Ê°¤Éô¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢SNS¤Ç¡Ö°¤Éô¥µ¥À¥ò¤È°²ÅÄ°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¤Î¿Æ»Ò¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ë¡¢¡È¿Í´Ö¥Ñ¡¼¥È¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²á¹ó¤Ê±¿Ì¿¤¬¿Æ»Ò¤ò½±¤¦¡¡¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù°²ÅÄ°¦ºÚ¡ß°¤Éô¥µ¥À¥ò¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ì¡²è¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¤È¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦BLACK¡Ù¤Î2ºîÉÊ¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡È¿Í´Ö¤ÎÀ¤³¦¡É¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÉÁ¤¤¤¿¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¡¢µã¤±¤Æ¡¢¥¿¥á¤Ë¤Ê¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÄ¶Âçºî¡£¸¶ºî¤Î¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤ÎÀ¤³¦¤Î¤ß¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£ºî¤Ç½é¤á¤Æ¿Í´Ö¤ÎÀ¤³¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í´Ö¥Ñ¡¼¥È¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜºî¤Ç¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿ÉðÆâ±Ñ¼ù´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿Í´Ö¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤ÈºÙË¦¤¿¤Á¤¬Æ¯¤¯ÂÎÆâ¤ò¸ò¸ß¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤é¡¢Êª¸ì¤¬¤è¤ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÈÁÏÂ¤À¤³¦¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾Ð¤¤¤ä´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼Â¼Ì²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¼¿ºê¿Æ»Ò¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼ã¤¯¤Æ¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿¹â¹»À¸Ìò¤Î°²ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÉÔ·ò¹¯¤ÊÉã¿ÆÌò¤Î°¤Éô¤µ¤ó¤ÎÂÎ¤ÎÃæ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤¦À¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤âÉ½¸½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢½ª»Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤ê¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥ë¥â¤Î¤ª¤¤Æ¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¡Ø¥Þ¥ë¥â¤Î¤ª¤¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë 2014¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë°ÊÍè¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÃÛ¤¾å¤²¤¿¿Æ»Ò´Ø·¸¤¬º£¤âÀ÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤Î¿Æ»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¤¬¤ªÉã¤µ¤óÌò¤Î°¤Éô¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¸°Õµ¤¤Ê¸ý¤ò¤¤¯´¶¤¸¤â¼«Á³¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤ë°¤Éô¤µ¤ó¤â¼«Á³ÂÎ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢°²ÅÄ¤È°¤Éô¤Î³Î¤«¤Êå«¤È±éµ»ÎÏ¤Ë¿´ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿°²ÅÄ¤Ï¡¢°¤Éô¤È¤Îµ×¡¹¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤Ë¤Ï¿Æ»Ò¤Îå«¤òÉÁ¤¯ÉôÊ¬¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂº·É¤ÎÇ°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤ìÂÐ¤·¤Æ°¤Éô¤Ï¡ÖÍê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÏºÙË¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Í´Ö¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤´¤¯ÃúÇ«¤Ë³Ú¤·¤¯»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È°²ÅÄ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´¶³´¿¼¤²¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜÊª¤Î¿Æ»Ò¤Î¤è¤¦¤Êµ÷Î¥´¶¤âÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë°¤Éô¤Ï¡¢°²ÅÄ¤È¤Î»£±ÆÈëÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀÎ¤Ï¡Ø°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦¡Ø°²ÅÄ¤µ¤ó¡Ù¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¯¤¹¤ë¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡£¥»¥ê¥Õ¤Î¸À¤¤Êý¤È¤«¤â¤¹¤´¤¤¤Ê¤¢¤È´¶¿´¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À1¤«½ê¤À¤±¡¢Æü¸Ð¤¬¤¦¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¡Ø¤¦¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡Á¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¿²¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤Þ¤À²Ä°¦¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ê¤È¡×¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌ¼¤ò¸«¼é¤ëËÜÊª¤ÎÉã¤Î¤è¤¦¤Ê¤Û¤Ã¤³¤ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã¯¤â¤¬±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¿Æ»Ò¤ò±é¤¸¡¢²¦Æ»¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿ËÜºî¡£¤·¤«¤·¡¢Êª¸ì¤ÏÁ°È¾¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤«¤é°ìÅ¾¡£·ò¹¯¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ËÜºî¤é¤·¤¤²á¹ó¤Ê±¿Ì¿¤¬¿Æ»Ò¤ò½±¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢ÎÞ¤Ê¤·¤Ç¤Ï´Õ¾Þ¤Ç¤¤Ê¤¤´¶Æ°¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÂÎÆâ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤ËºÙË¦¤Î¤Ï¤¿¤é¤¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É½¸½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¿ÈÂÎ¤Ï¾ï¤Ë·ò¹¯¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½Âå¿Í¤¬Ëº¤ì¤¬¤Á¤Ê¾ï¼±¤òºÆÇ§¼±¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¤Ï¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¾å±ÇÃæ¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ì¡²è¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¤È¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦BLACK¡Ù¤Î2ºîÉÊ¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡È¿Í´Ö¤ÎÀ¤³¦¡É¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÉÁ¤¤¤¿¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¡¢µã¤±¤Æ¡¢¥¿¥á¤Ë¤Ê¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÄ¶Âçºî¡£¸¶ºî¤Î¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤ÎÀ¤³¦¤Î¤ß¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£ºî¤Ç½é¤á¤Æ¿Í´Ö¤ÎÀ¤³¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í´Ö¥Ñ¡¼¥È¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜºî¤Ç¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿ÉðÆâ±Ñ¼ù´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿Í´Ö¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤ÈºÙË¦¤¿¤Á¤¬Æ¯¤¯ÂÎÆâ¤ò¸ò¸ß¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤é¡¢Êª¸ì¤¬¤è¤ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÈÁÏÂ¤À¤³¦¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾Ð¤¤¤ä´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼Â¼Ì²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¼¿ºê¿Æ»Ò¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼ã¤¯¤Æ¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿¹â¹»À¸Ìò¤Î°²ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÉÔ·ò¹¯¤ÊÉã¿ÆÌò¤Î°¤Éô¤µ¤ó¤ÎÂÎ¤ÎÃæ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤¦À¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤âÉ½¸½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢½ª»Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤ê¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥ë¥â¤Î¤ª¤¤Æ¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¡Ø¥Þ¥ë¥â¤Î¤ª¤¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë 2014¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë°ÊÍè¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÃÛ¤¾å¤²¤¿¿Æ»Ò´Ø·¸¤¬º£¤âÀ÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤Î¿Æ»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¤¬¤ªÉã¤µ¤óÌò¤Î°¤Éô¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¸°Õµ¤¤Ê¸ý¤ò¤¤¯´¶¤¸¤â¼«Á³¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤ë°¤Éô¤µ¤ó¤â¼«Á³ÂÎ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢°²ÅÄ¤È°¤Éô¤Î³Î¤«¤Êå«¤È±éµ»ÎÏ¤Ë¿´ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿°²ÅÄ¤Ï¡¢°¤Éô¤È¤Îµ×¡¹¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤Ë¤Ï¿Æ»Ò¤Îå«¤òÉÁ¤¯ÉôÊ¬¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂº·É¤ÎÇ°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤ìÂÐ¤·¤Æ°¤Éô¤Ï¡ÖÍê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÏºÙË¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Í´Ö¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤´¤¯ÃúÇ«¤Ë³Ú¤·¤¯»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È°²ÅÄ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´¶³´¿¼¤²¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜÊª¤Î¿Æ»Ò¤Î¤è¤¦¤Êµ÷Î¥´¶¤âÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë°¤Éô¤Ï¡¢°²ÅÄ¤È¤Î»£±ÆÈëÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀÎ¤Ï¡Ø°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦¡Ø°²ÅÄ¤µ¤ó¡Ù¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¯¤¹¤ë¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡£¥»¥ê¥Õ¤Î¸À¤¤Êý¤È¤«¤â¤¹¤´¤¤¤Ê¤¢¤È´¶¿´¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À1¤«½ê¤À¤±¡¢Æü¸Ð¤¬¤¦¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¡Ø¤¦¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡Á¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¿²¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤Þ¤À²Ä°¦¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ê¤È¡×¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌ¼¤ò¸«¼é¤ëËÜÊª¤ÎÉã¤Î¤è¤¦¤Ê¤Û¤Ã¤³¤ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã¯¤â¤¬±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¿Æ»Ò¤ò±é¤¸¡¢²¦Æ»¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿ËÜºî¡£¤·¤«¤·¡¢Êª¸ì¤ÏÁ°È¾¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤«¤é°ìÅ¾¡£·ò¹¯¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ËÜºî¤é¤·¤¤²á¹ó¤Ê±¿Ì¿¤¬¿Æ»Ò¤ò½±¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢ÎÞ¤Ê¤·¤Ç¤Ï´Õ¾Þ¤Ç¤¤Ê¤¤´¶Æ°¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÂÎÆâ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤ËºÙË¦¤Î¤Ï¤¿¤é¤¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É½¸½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¿ÈÂÎ¤Ï¾ï¤Ë·ò¹¯¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½Âå¿Í¤¬Ëº¤ì¤¬¤Á¤Ê¾ï¼±¤òºÆÇ§¼±¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¤Ï¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¾å±ÇÃæ¡£