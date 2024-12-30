º°ÌîºÌ²Æ¡¢¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤¬¥¥å¡¼¥È¡ª¥¤¥Ù¥ó¥È¥ª¥Õ¥·¥ç¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë´é¤¬¾®¤µ¤¯¤Æ²Ä°¦¤¯¤ÆÁ´¤Æ¤¬Å·»È¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Îº°ÌîºÌ²Æ¤¬£³£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÂçºå ¤ªÅÏ¤·²ñ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¡Ö¤Ï¤¸¤á¤ÆÂçºå¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¡Ê¤¦¤ì¡Ë¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢°áÁõ»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥È¥Ã¥×¥¹¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤È¤â¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿°áÁõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö±óÊý¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Á¡ª¡ª¤Þ¤¿²ñ¤¨¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµ¤·¡¢Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª´é¤¬¾®¤µ¤¯¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡ÖËÜÅö¤Ë´é¤¬¾®¤µ¤¯¤Æ²Ä°¦¡Ê¤«¤ï¤¤¡Ë¤¯¤ÆÁ´¤Æ¤¬Å·»È¡×¡Ö¤ªÍÎÉþ¤âº°¤Á¤ã¤ó¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÂçºå¤Î°áÁõ¹õ¤Ç¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡Ê¤¹¤Æ¤¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£