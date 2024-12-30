Ìó750Ëü±ß¡ª ¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¿··¿¡Ö¾®¤µ¤Ê¡È¹âµé¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×È¯É½¡ª ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¡ß£¸ATÅëºÜ¡ª ¡ÈRR¡É¥Ð¥Ã¥¸µ±¤¯¡ÖLBX¡×¹ë½£¤ËÅÐ¾ì
LBX¤Ï¼¡À¤Âå¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV
¡ÖLBX¡×¤Ï¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯6·î¤ËÀ¤³¦½é¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Ï2023Ç¯11·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡LBX¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4190mm¡ßÁ´Éý1825mm¡ßÁ´¹â1545mm¤Î5¿Í¾è¤ê¤Ç¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÅÔ»Ô·¿SUV¤Îµ¡Ç½À¤òÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÍ»¹ç¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê°õ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¿··¿¡Ö¾®¤µ¤Ê¡È¹âµé¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê77Ëç¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢Äã½Å¿´¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¡¢Àº¹ª¤Ê¥¹¥Ô¥ó¥É¥ë¥°¥ê¥ë¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ91PS¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯120Nm¤òÈ¯À¸¤¹¤ëÄ¾Îó3µ¤Åû1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÆ±94PS¡¦185Nm¤òÈ¯À¸¤¹¤ë¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ç¡¢¶îÆ°Êý¼°¤Ï2WD¡ÊÁ°ÎØ¶îÆ°¡Ë¤È¸åÎØ¤òÆ±6PS¡¦52Nm¤òÈ¯À¸¤¹¤ë¥â¡¼¥¿¡¼¤Ç¶îÆ°¤¹¤ë¡ÖE-Four¡×4WD¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¡ÖMORIZO RR¡×¤Ï304PS¤Î¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ
¡¡LBX¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÀìÍÑ¥â¥Ç¥ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯1·î³«ºÅ¤ÎÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ç¡¢GR¥«¥í¡¼¥é¤äGR¥ä¥ê¥¹¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ëºÇ¹â½ÐÎÏ304PS¤òÈ¯À¸¤¹¤ëÄ¾Îó3µ¤Åû1.6¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥¯¡¼¥é¡¼¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈÅëºÜ¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¡ÖMORIZO RR¡Ê°Ê²¼¡¢¥â¥ê¥¾¥¦RR¡Ë¡×¤¬½ÐÅ¸¡¢Æ±Ç¯7·î¤ËÆüËÜ»Ô¾ì¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯12·î12Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥È¥è¥¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Ë¡¿Í¤Ï¥â¥ê¥¾¥¦RR¤ò2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥â¥ê¥¾¥¦¤È¤Ï¡¢¥È¥è¥¿²ñÄ¹¤ÎËÅÄ¾ÏÃË»á¤ÎÊÌÌ¾¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¡È¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥â¥ê¥¾¥¦¡É¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢ËÅÄ¾ÏÃË»á¤Î¼ÒÄ¹½¢Ç¤Á°2007Ç¯¤«¤é¤Î¿ôÇ¯´Ö¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯¤Ç¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¸ÎÀ®À¥¹°»á¤Î²¼¤Ç±¿Å¾·±Îý¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¸å¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤Ë»²²Ã¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¡¢Åö»þ¤Î¥È¥è¥¿¼ÒÆâ¤Ç¥ì¡¼¥¹»²²Ã¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤º¡¢¥È¥è¥¿¤ÎÌ¾¤òÉú¤»¤«¤Ä¡ÈËÅÄ¾ÏÃË¡É»á¤ÎÌ¾¤âÉú¤»¤Æ»²Àï¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Ì¾¤½¤Î»þ´ü¤Ë°¦ÃÎ¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ËüÇî¡Ö°¦¡¦ÃÏµåÇî¡×¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¥â¥ê¥¾¡¼¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÌ¾¾è¤Ã¤Æ»²Àï¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥È¥è¥¿¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹Î¾¥Ö¥é¥ó¥É´Þ¤á¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ëÌ¾¤Ë¥â¥ê¥¾¥¦¤ÎÌ¾¤ò´§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢LBX¤¬½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÅÄ¾ÏÃË»á¤â³«È¯¤Ë²Ã¤ï¤ê¡ÖLEXUS¤é¤·¤¤¾å¼Á¤ÊÁö¤ê¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥¯¥ë¥Þ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢ÈóÆü¾ï¤Î¹âÍÈ´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³«È¯¡ÊÆüËÜ»Ô¾ìÈ¯Çä»þ¤ÎÈ¯É½¤«¤éÈ´¿è¡Ë¡×¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼«¿È¤¬³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¯¥ë¥Þ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¸Ä¿Í¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¯¥ë¥Þ¤ËÉÕ¤±¤¿¼ÖÌ¾¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢»Ô¾ìÈ¯Çä»þ¤ÎÈ¯É½¤«¤éÈ´¿è¡Ë¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥â¥ê¥¾¥¦RR¤Î´ðËÜÅª¤Ê»ÅÍÍ¤ÏÆüËÜ»ÅÍÍ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ»ÅÍÍ¤ÇÁªÂò²ÄÇ½¤Ê6Â®MT¤¬¤Ê¤¯¡¢8Â®AT¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ»ÅÍÍ¤ÇÁªÂò²ÄÇ½¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥°¥ì¡¼¥É¡ÖBespoke Build¡Ê¥Ó¥¹¥Ý¡¼¥¯¥Ó¥ë¥É¡Ë¡×¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤º¡¢¥â¥Î¥°¥ì¡¼¥É¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬¾¯¤·°Û¤Ê¤ê¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢»ÅÍÍ¤Ç¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ280PS¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯390Nm¤ÈÆüËÜ»ÅÍÍ¤è¤êÄã¤¤¿ôÃÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â²ó¤ê¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë356mm¡ß28mm¤Î¥Ä¡¼¥Ô¡¼¥¹¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥Æ¥Ã¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤È¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥â¥Î¥Ö¥í¥Ã¥¯4¥Ô¥¹¥È¥ó¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¡¢¥ê¥¢¤Ë¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥ó¥°¥ë¥Ô¥¹¥È¥ó¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¤È281mm¡ß12mm¤Î¥½¥ê¥Ã¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ö¥ì¡¼¥¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¤ÏÆüËÜ»ÅÍÍ¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤ÀìÍÑ19¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢»ÅÍÍ¤Î¼ÖÎ¾²Á³Ê¤Ï¡¢7Ëü6940¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥É¥ë¡Ê1¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥É¥ë¡á98±ß¤Î°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤ÇÌó750Ëü±ß¡Ë¡¢¥Ä¡¼¥È¥ó¥«¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ï1750¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥É¥ë¹â¡ÊÆ±Ìó17Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÆüËÜ»ÅÍÍ¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢650Ëü±ß¤«¤é720Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£