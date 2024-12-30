¡ÖÃÏ¹ö¤À¡×Áû¤°»Ò¤É¤â¤Ë¹â¾Ð¤¤¤¹¤ë¿Æ¡Ä¡ÈÆ»Ï©Â²¡É¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¡ª¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï¼Ò²ñ¤Ç°é¤Æ¤ë¤â¤Î¡×µö¤»¤Ê¤¤»ä¤ÏÈó¼Ò²ñÅª!?¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¡¿¼ç¿Í¸ø¤Ë»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡ª¤¢¤Ê¤¿¤ÏÍÊ¸îÇÉ¡¦ÈÝÄêÇÉ¤É¤Ã¤Á¡©
¡ÖÆ»Ï©Â²¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©Æ»Ï©Â²¤È¤Ï¡¢½»Âð³¹¤Î¸øÆ»¤ä»äÆ»¤Ê¤É¤ÇÁû¤¬¤·¤¯Í·¤Ö»Ò¤É¤â¤È¡¢¤½¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¿Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï2016Ç¯¤´¤í¤ËÆ»Ï©Â²¤ÎÈï³²¼Ô¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬¡ÖÆ»Ï©Â²¥Þ¥Ã¥×¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥È¤ò³«Àß¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ2020Ç¯¤«¤é¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÆÍÆþ¤·¡¢³°½Ð¼«½Í¤ä¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Ê¤É¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Æ»Ï©Â²¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Ï¼Ò²ñÌäÂê¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤³¤Î¥ï¡¼¥É¤òÇ§ÃÎ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤ÏÃÏ¹ö¤À¡×¤È¼ç¿Í¸ø¤Î½÷À¤ÏÎ¾¼ª¤òºÉ¤®¡¢¾²¤ËÆÍ¤ÃÉú¤¹¡£ËèÆüÆ±¤¸»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¥Ô¥ä¥¢¥¢¥¢¥¢¥¢¥¢¥¢¡×¡Ö¥¥ã¥¢¥¢¥¢¥¢¡×¡Ö¥¢¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¡×¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Âç¤¤Ê¤ï¤á¤À¼¤ä¾Ð¤¤À¼¤¬²È¤Î¤¹¤°³°¤Ç¶Á¤½Ð¤¹¡£¼«Âð¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³°¤ÎÁû²»¤ÇÅÅÏÃÁê¼ê¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤¼è¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¡£¤³¤ì¤¬ËèÆüÂ³¤¯¤¿¤á»Å»ö¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤¡¢¤¤¤Ä¤·¤«ÌÜ¤«¤é¤ÏÂçÎ³¤ÎÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï¼Ò²ñ¤ß¤ó¤Ê¤Ç°é¤Æ¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¸½Âå¡£¼ç¿Í¸ø¤Î½÷À¤Ï¤À¤ó¤À¤ó»×¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¡¢¼«Ê¬¤òÈÝÄê¤·¤À¤¹¡£¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡£»Ò¤É¤â¤ÎÀ¼¤¬Áû²»¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤ÎÊý¤¬ÌÂÏÇ¤À¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤¤¡¢Æ»Ï©Â²¤ÎÁû²»¤ò¤¦¤ë¤µ¤¤¤È´¶¤¸¤ë¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Ï¤¸¤á¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ËÜºî¡Ö¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿»¦°Õ¡×¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è²È¤Î»°¥ÎÎØ¥Ö¥ó»Ò(@minowabunko)¤µ¤ó¤Ë¡¢ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡½¡½ËÜºî¤òÉÁ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ä»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Áû²»ÌäÂê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤É¤Á¤é¤¬°¤¤¤È¤«Àµ¤·¤¤¤È¤«¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó²£¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¡Ö²»¡×¤¬¤É¤ì¤À¤±¿Í¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ä¡¢¡Ö²»¤ÎÉÝ¤µ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò°ìÈÖÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¶áÎÙ¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤â»¦¿Í»ö·ï¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÁû²»¡×¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¡Ö²»¡×¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¡ÖÆÃÀ¡×¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î¡ÖÆÃÀ¡×¤Ë¡¢¿Í¤¬¡Ö²»¡×¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ¤â°Õ»×¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯µñÀäÈ¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¡¢¶¯¤¤ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡©
¡Ö²»¡×¤¬¤Þ¤ë¤ÇÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ö²øÊª¡×¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¡¢¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¤ÈÆ±»þ¤Ë¡ÖÉÝ¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤â¶¯¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Û¥é¡¼Ì¡²è¤ò¼ê¤¬¤±¤ë»°¥ÎÎØ¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´ÑÅÀ¤Ë¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª»°¥ÎÎØ¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿ô¡¹¤Î¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤É¤ó¤ÊÌ¡²è¤òÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÅÔ»ÔÅÁÀâ·Ï¥Û¥é¡¼¡Ö¤¿¤À¤Î¤¦¤ï¤µ¤Ç¤¹(¸¶°Æ¡§ÈÓÁÒµÁÇ·)¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¤Ç¤¹¡ª°ìÏÃ´°·ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Î¶¸µ¤¤äÉÝ¤µ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Ä¶¾ï¸½¾Ý¡¢¥ª¥«¥ë¥È¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Î¶²ÉÝ¤â°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸ýÎö¤±½÷¡×¤Ê¤ÉÀÎ¤«¤é¤¢¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥Éµé¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¤âÎáÏÂ¤Îº£¤À¤«¤é¤³¤½¤Î»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ËÜºî¤òÆÉ¤ó¤ÀÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î¼ç¿Í¸ø¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢Æ»Ï©Â²¤ÎÈï³²¼Ô¤Ë¤·¤«Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¡×¡Ö¼ç¿Í¸ø¤Îµ¤»ý¤Á¤ï¤«¤ë¡£Áû²»¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦¶¦´¶¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¼ç¿Í¸ø¤Î½÷À¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡ÈÉÂµ¤¡É¤Ç¤¹¡×¡ÖÁû¤¤¤Ç¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤¬°¤¤¤È¤«¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤ÎÉÝ¡Ä¤³¤¦¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬²Ã³²¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÉÝ¤¹¤®¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÏÃ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Á¤é¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡ÖºÇ¸å¤Î¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥ó¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§»°¥ÎÎØ¥Ö¥ó»Ò(@minowabunko)