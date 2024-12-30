¿·ºÊ¤Î¡È¹äÂ®µå¡É¤Ï¡Ö½÷À»Ïµå¼°No.1¡×¡¡µð¿ÍµÈÀî¤È·ëº§¤ÎÈþ¿Í²Î¼ê¡Ä»Ïµå¼°¤ËºÆÃíÌÜ¡Ö´°àú¡×
¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÂÎ©¤µ¤ó
¡¡µð¿Í¤ÎµÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÂÎ©²ÂÆà¤µ¤ó¤Ç¡¢²áµî¤Ë¤Ï»Ïµå¼°¤Ç¡È¹äÂ®µå¡ÉÅê¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇºÆÅÙÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÎ©¤µ¤ó¤Ï¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Ï¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¡£2018Ç¯¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ç»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤¤¡¢²ÚÎï¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¤ÎÂ®µå¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¤É¤è¤á¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2018Ç¯¤ÏÀÖ¤¤¥í¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¡£2019Ç¯¤Ï¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯Åêµå¤òÈäÏª¤·¡¢¾ìÆâ¤«¤é¤Ï´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤ÏµÈÀî¤È¤Î·ëº§¤Ë½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¡ÖÂÎ©²ÂÆà¤È¤¤¤¨¤Ð»Ïµå¼°¡×¡ÖÆ°²è¤ÇÂÎ©²ÂÆà¤µ¤ó¤Î¹Ã»Ò±à¤Î»Ïµå¼°¤ß¤¿¤é¥¬¥Á¤¹¤®¤Æ³§¡Ø¤ª¤ª¤©¡Á¡Ù¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë½÷À»Ïµå¼°¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ÎÂÎ©²ÂÆà¤µ¤ó¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡µÈÀîÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÂÎ©²ÂÆà¤µ¤ó¡£´°àú¤Ê»Ïµå¼°¤Î¿Í¤À¡×¤È»Ïµå¼°¤ò»×¤¤½Ð¤¹À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë